Νέες αλλαγές στην προπληρωμένη κάρτα των επιδομάτων

Στο τραπέζι η μεταφορά χρημάτων από την προπληρωμένη κάρτα των επιδομάτων.

Αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες στο σύστημα της προπληρωμένης κάρτας για τα επιδόματα εξετάζονται καθώς χιλιάδες δικαιούχοι επιδομάτων αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη χρήση των χρημάτων τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνεργασία με τις τράπεζες εξετάζεται η δυνατότητα να διατίθεται ένα συμπληρωματικό ποσό, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιείται για πρόσθετες πληρωμές πέραν των αγορών και των συναλλαγών μέσω POS.

Μεταξύ των ρυθμίσεων που βρίσκονται στο τραπέζι, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων από την προπληρωμένη κάρτα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων ή την καταβολή ενοικίου. Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στους δικαιούχους και να διευκολύνουν την κάλυψη βασικών οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Το βασικό πρόβλημα που ανακύπτει με τη νέα διαδικασία, όπως έχουμε ήδη αναφέρει είναι ότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς του συνολικού ποσού των επιδομάτων στις υπάρχουσες χρεωστικές κάρτες των τραπεζικών λογαριασμών τους, μέσω των οποίων μέχρι πρότινος εξυπηρετούσαν με ευκολία τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Έτσι, η καταβολή λογαριασμών προς τράπεζες, ΔΕΚΟ και άλλες υπηρεσίες καθίσταται πλέον δυσκολότερη για πολλούς δικαιούχους.

Το ήμισυ (1/2) του καταβαλλόμενου ποσού κάθε επιδόματος, βοηθήματος, παροχής ή ενίσχυσης δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης της προπληρωμένης κάρτας του δικαιούχου για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών, ή πληρωμές χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου με έξοδα κόστους συναλλαγών τραπεζικής συναλλαγής. Η χρήση της προπληρωμένης κάρτας επιτρέπεται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρήστης της κάρτας μπορεί να αναλαμβάνει ποσό σε μετρητά από την προπληρωμένη του κάρτα, το οποίο δεν υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του ποσού των επιδομάτων, βοηθημάτων, ενισχύσεων και κάθε είδους παροχών που έχει λάβει.

2. Δεν είναι δυνατή η χρήση της προπληρωμένης κάρτας για τις ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών:

α) Τυχερά παίγνια MCC 7995 Betting, including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off-Track Betting, Wagers at Race Tracks and games of chance,

β) Αγορά όπλων MCC 5723 Guns and Ammunition Shops.

3. Δεν είναι δυνατή η επαναφόρτιση της προπληρωμένης κάρτας με κεφάλαια του κατόχου ή και τρίτων.

Ποια επιδόματα θα καταβάλλονται μέσω προπληρωμένης κάρτας

Συγκεκριμένα, μέσω προπληρωμένης κάρτας θα καταβάλλονται:

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας

Επίδομα Μακροχρόνια Ανέργων

Βοήθημα Ανεργίας και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων

Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα

Επίδομα Εργασίας

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας

Επίδομα Γονικής Άδειας

Ειδικό Επίδομα Ευάλωτων Ομάδων

Επίδομα Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Επίδομα Ξεναγών

Επίδομα Δασεργατών

Απομάκρυνση-Διακοπή Εργασιών Εκδοροσφαγέων

Ειδική Επιδότηση Εκδοροσφαγέων

Ειδική Συμπληρωματική Παροχή Ανεργίας Φορτοεκφορτωτών

Παροχές ΟΠΕΚΑ:

1. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

2. Επίδομα Αναδοχής

3. Επίδομα Γέννησης

4. Επίδομα Παιδιού (Α21).

Σε κάθε δικαιούχο ενός ή περισσότερων επιδομάτων θα αντιστοιχεί μία και μοναδική προπληρωμένη κάρτα, η οποία θα χρησιμεύει αποκλειστικά για την καταβολή του συνόλου των κοινωνικών του παροχών. Την κάρτα αυτή θα εκδίδει και θα αποστέλλει Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ), στον οποίο ο δικαιούχος διατηρεί ενεργό λογαριασμό πληρωμών (IBAN).

Ο κάτοχος της κάρτας θα μπορεί να κάνει ανάληψη μετρητών μέσω Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ΑΤΜ) μέχρι το μισό του ποσού του κάθε καταβαλλόμενου επιδόματος. Το υπόλοιπο κάθε φορά ποσό θα δαπανάται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας για αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) που συμμετέχουν στην έκδοση ειδικής προπληρωμένης κάρτας μέχρι σήμερα είναι: