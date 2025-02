Επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης

Εκτός από τον Αντετοκούνμπο, στον γύρο χρηματοδότησης συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1, Νίκο Ρόσμπεργκ, και η πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας γυναικών των ΗΠΑ στο ποδόσφαιρο, Άλεξ Μόργκαν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επένδυσε σύμφωνα με το CNBC στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ScorePlay, η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση αθλητικών βίντεο. Η ScorePlay ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 13 εκατ. δολάρια σε αυτόν τον γύρο χρηματοδότησης.

Εκτός από τον Αντετοκούνμπο, στον γύρο χρηματοδότησης συμμετείχαν ο ιδρυτής του ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων 20VC, Χάρι Στέμπινγκς, η εταιρεία VC Seven Seven Six του συνιδρυτή του Reddit, Αλέξις Οχάνιαν, ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1, Νίκο Ρόσμπεργκ, και η πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας γυναικών των ΗΠΑ στο ποδόσφαιρο, Άλεξ Μόργκαν.

Η ScorePlay, που ιδρύθηκε το 2021 από τους Βικτόριεν Τίξιερ και Χαβιέ Γκριν, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την αυτόματη επισήμανση και οργάνωση αθλητικού περιεχομένου. Η τεχνολογία της χρησιμοποιείται από περισσότερους από 200 αθλητικούς οργανισμούς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων ομάδων του NBA και του NHL, καθώς και πρωταθλημάτων όπως το Major League Soccer και το National Women's Soccer League.

Ο Αλέξις Οχάνιαν δήλωσε ότι δεν είναι μόνο επενδυτής, αλλά χρησιμοποιεί την τεχνολογία της ScorePlay μέσω της ιδιοκτησίας του σε ομάδες ποδοσφαίρου NWSL και γκολφ TGL. Επεσήμανε ότι η ταχύτητα είναι ζωτικής σημασίας στα αθλητικά μέσα ενημέρωσης, με τη δυνατότητα να μοιράζονται στιγμιότυπα μέσα σε μία ώρα, συμβαδίζοντας με τον ταχύτατο κύκλο ειδήσεων.

Η ScorePlay παρουσιάζει τριπλάσια ανάπτυξη από έτος σε έτος και είναι κερδοφόρα, με τη συνολική χρηματοδότησή της να ανέρχεται πλέον στα 20 εκατομμύρια δολάρια. Στους προηγούμενους επενδυτές περιλαμβάνονται το οικογενειακό γραφείο 35V του Κέβιν Ντουράντ και του Ριτς Κλάιμαν, καθώς και ο Έλι Μάνινγκ.