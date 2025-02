Μπλε τιμολόγια ρεύματος: Μεγάλες προσφορές με σταθερές χρεώσεις το 2025

«Πόλεμος» και τον Φεβρουάριο του 2025 για τα μπλε τιμολόγια ρεύματος. Οι πάροχοι διαθέτουν στην αγορά σταθερές χρεώσεις δωδεκάμηνης διάρκειας ακόμη και για 24 μκήνες.

Γεγονός είναι η μεγάλη στροφή των καταναλωτών στα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος καταγράφεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ξεκάθαρη η αυξημένη μετακίνηση των πελατών εταιρειών από τα ειδικά ή πράσινα στα σταθερά ή μπλε τιμολόγια.

Πλέον οι καταναλωτές στρέφονται στην αναζήτηση λύσεων που θα τους εξασφαλίζουν σταθερούς λογαριασμούς ρεύματος.

Όπως προκύπτει από τις τιμές ανά πάροχο που αναρτά η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) με τα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος τα νοικοκυριά με μηνιαίες καταναλώσεις 300 kWh μπορούν να εξοικονομήσουν στους λογαριασμούς τους πάνω από 20% σε σχέση με τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Οι πάροχοι στα μπλε τιμολόγια διαθέτουν προϊόντα με χρεώσεις που κυμαίνονται από 0,095 ευρώ μέχρι 0,145 ευρώ/kWh. Και τα μηνιαία πάγια κυμαίνονται από 3,5 μέχρι 14,5 ευρώ.

Το βασικό είναι ότι τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχουν χρεώσεις που μένουν αμετάβλητες για 12 ή σε κάποιες περιπτώσεις και 24 μήνες. Μάλιστα αρκετοί πάροχοι δίνουν ακόμα χαμηλότερες τιμές όταν πρόκειται για πακέτο ρεύματος και φυσικού αερίου. Ενδεικτικά, η Protergia (Metlen) διαθέτει το 12μηνο «μπλε» Value Secure 12M, με σταθερή τιμή στα 9,9 λεπτά ανά kWh, ενώ υπάρχουν προγράμματα για συνδυασμό με φυσικό αέριο. Παράλληλα, η ΔΕΗ προσφέρει το My Home Online στα 14,2 λεπτά ανά kWh και το My Home Enter με την ίδια τιμή, υπό την προϋπόθεση της πληρωμής μέσω πάγιας εντολής.

Τα μπλε τιμολόγια ρεύματος ανά εταιρεία σήμερα