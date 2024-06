Αυξήσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές στους επόμενους λογαριασμούς ρεύματος καθώς στις 16 Ιουνίου ήταν η όγδοη φορά που η μέση τιμή της χονδρικής ηλεκτρισμού ξεπέρασε το φράγμα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαμορφώνοντας τη μέση τιμή πάνω από τα 95 ευρώ.

Την ίδια ώρα με το φυσικό αέριο να συνεχίζει να κινείται ανοδικά πέριξ των 35 ευρώ ανά μεγαβατώρα και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη ζήτηση ρεύματος οι καταναλωτές θα πρέπει να προετοιμάζονται για νέες αυξήσεις και μάλιστα σημαντικές για τα τιμολόγια Ιουλίου.

Αλλωστε τόσο η αγορά όσο και υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης έχουν προειδοποιήσει για δύσκολο καλοκαίρι και πτώση των τιμών το φθινόπωρο, όπου όπως και την άνοιξη, ευνοείται η παραγωγή των ΑΠΕ ενώ η ζήτηση είναι μειωμένη λόγω καιρικών συνθηκών.

Σε αυτό το περιβάλλον και με αυτά τα δεδομένα η ενεργοποίηση των ίδιων των καταναλωτών με τη διερεύνηση των τιμών και των χρεώσεων των προμηθευτών είναι το κλειδί για την πιο συμφέρουσα επιλογή αλλά και την εξασφάλιση ανεκτών τιμών ενέργειας.

Παρά το γεγονός ότι τα πράσινα τιμολόγια σχεδιάστηκαν για να μεταπέσουν σε αυτά οι καταναλωτές που δεν ήταν εξοικειωμένοι με τις αλλαγές προμηθευτών και συμβολαίων και ενώ η σύγκρισή τους είναι εξαιρετικά εύκολη από μήνα σε μήνα, ωστόσο στην παρούσα συγκυρία είναι ασύμφορα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, η οποία έκανε αύξηση απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος του επιπλέον κόστους, είναι ακριβότερο από το κίτρινο που παρέχει η ΔΕΗ αλλά και των άλλων προμηθευτών.

Έτσι το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ για κατανάλωση μέχρι 500 KWh διαμορφώθηκε για τον Ιούνιο σε 118,98 ευρώ/MWh ενώ το ακριβότερο πράσινο μεταξύ των ιδιωτών προμηθευτών έφθασε στα 192 ευρώ/MWh. Στο μέσον αυτού του εύρους βρέθηκε το πράσινο τιμολόγιο της Protergia που διαμορφώθηκε στα 164,22 ευρώ/MWh.

Τα κίτρινα τιμολόγια αναδεικνύονται πλέον ως η πλέον συμφέρουσα λύση για τους καταναλωτές. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η Protergia προσφέρει το «κίτρινο» Value Simple σε τιμή 90,93 ευρώ/MWh και πάγιο 5 ευρώ. Πρόκειται για το πιο φθηνό κίτρινο προϊόν της αγοράς για τον Ιούνιο, ενώ ακολουθεί το My Home 4 All της ΔΕΗ με 111,51 ευρώ/MWh και πάγιο 4,9 ευρώ. Ασφάλεια μπορούν να παρέχουν και τα μπλε τιμολόγια εξάμηνης διάρκειας ειδικά για νοικοκυριά με χαμηλές καταναλώσεις. Οι τιμές για τα σταθερά τιμολόγια ξεκινούν από τα 88 ευρώ/MWh (με πάγιο στις περισσότερες περιπτώσεις στα 9,9 ευρώ) όταν η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων του Ιουνίου είναι στα 150 ευρώ/MWh.

Πάντως όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς οι μετακινήσεις των καταναλωτών από προμηθευτή σε προμηθευτή είναι ακόμη περιορισμένες με τη μεγάλη μάζα που παραμένει στον κυριάρχο πάροχο, τη ΔΕΗ, να μένει σχεδόν αμετακίνητη. Οι αλλαγές που γίνονται κυρίως στους ιδιώτες παρόχους αφορούν τη μετακίνηση σε μεγάλο βαθμό στα κίτρινα τιμολόγια ενώ μόνο ένα μικρό μέρος των καταναλωτών καταλήγει στα σταθερά μπλε τιμολόγια.

Πηγή: ienergeia