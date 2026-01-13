Η Pedagon Records των Αργυρού, Λάτση και Αρσενάκου, η νέα εταιρεία του Λέων Γιοχάη, οι αλλαγές στο καταστατικό του Υπερταμείου, η Microsmart και γιατί αυξάνονται οι χρεώσεις στο Χρηματιστήριο Κύπρου

Σύμπραξη Αργυρού, Λάτση και Αρσενάκου

Ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός συνένωσε τις δυνάμεις του με τον Πάρι Κασιδόκωτσα Λάτση και τον Γιώργο Αρσενάκο και προχώρησαν στην ίδρυση μιας νέας εταιρείας μουσικής παραγωγής της Pedagon Records.

Η εταιρεία συστάθηκε με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 90.000 ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί πλήρως κατά τη σύσταση και διαιρείται σε 10.000 εταιρικά μερίδια. Στο μετοχικό σχήμα συμμετέχουν δύο εταιρείες. Πλειοψηφικό ποσοστό 60% κατέχει η Argy Productions P.C. του Κωνσταντίνου Αργυρού, η οποία εισέφερε κεφάλαιο ύψους 54.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 40% ανήκει στην Panik Entertainment Group ΕΠΕ, με εισφορά 36.000 ευρώ. Η διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας ανατέθηκε από κοινού στον Κωνσταντίνο Αργυρό και στον Γεώργιο Αρσενάκο.

Ο σκοπός της Pedagon Records είναι ιδιαίτερα ευρύς και καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων στον χώρο της μουσικής, του θεάματος και της οπτικοακουστικής παραγωγής. Κύρια δραστηριότητα αποτελεί η υποστήριξη των τεχνών του θεάματος, ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παραγωγή και εμπορία μουσικών έργων σε φυσικά και ψηφιακά μέσα, η διαχείριση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, η καλλιτεχνική δημιουργία, η διοργάνωση και υποστήριξη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η παραγωγή κινηματογραφικών και διαφημιστικών έργων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών marketing, δημοσίων σχέσεων και καλλιτεχνικού management.

Παράλληλα, το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα της εταιρείας να δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο μουσικών προϊόντων, βιβλίων και αναμνηστικών ειδών, να παρέχει υπηρεσίες ηχογράφησης, φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων, αλλά και να αναπτύσσει δραστηριότητες merchandising και εκμετάλλευσης καλλιτεχνικών brands. Η εταιρεία διατηρεί, επίσης, τη δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετοχής ή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο.

Η σύσταση της Pedagon Records αναμένεται να κάνει αίσθηση στον χώρο της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, τόσο στην παραγωγή περιεχομένου όσο και στη διαχείριση δικαιωμάτων και καλλιτεχνικών έργων.

Η νέα εταιρεία του Λέων Γιοχάη

Ο γνωστός επιχειρηματίας Λέων Γιοχάη, που έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Dragons' Den, προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Global Packexperts. Σύμφωνα με τα στοιχεία σύστασης, το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από το καταστατικό, κύρια δραστηριότητα της Global Packexperts είναι η εμπορική αντιπροσώπευση που μεσολαβεί στην πώληση διαφόρων ειδών. Παράλληλα, στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού, η μεσολάβηση στην πώληση πλαστικών ειδών συσκευασίας, καθώς και η εμπορική αντιπροσώπευση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η Global Packexperts συνδέεται με κάποια από τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Λέων Γιοχάη μέσω του Dragons’ Den. Πάντως, το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρείας δεν φαίνεται να ταυτίζεται με επιχειρηματικές κινήσεις που έχει ακολουθήσει στο παρελθόν.

Αυξάνονται οι χρεώσεις στο κυπριακό χρηματιστήριο

Το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά την απόκτηση του 74,25% του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το Euronext υπήρχαν εταιρείες μέλη του ΧΑΑ που άρχισαν να μελετούν το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης στην Κύπρο λόγω των χαμηλότερων εξόδων. Ωστόσο «πριν ο αλέκτωρ λαλήσει τρις» ο σχεδιασμός τους μάλλον φαίνεται πως ακυρώνεται. Αυτό, διότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δημοσίευσε χθες δύο έγγραφα διαβούλευσης με τα οποία προτείνει σοβαρές αυξήσεις στα τέλη που καταβάλλουν οι οντότητες στο πλαίσιο του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου 87(Ι)/2017, αλλά και στα τέλη και χρεώσεις που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα σε ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση (PRIIP). Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις φέρνουν σημαντικές αυξήσεις σε τέλη και ετήσιες επιβαρύνσεις, κυρίως για επενδυτικές εταιρείες, παρόχους αγορών και δραστηριότητες υψηλότερου ρίσκου. Συγκεκριμένα, προτείνεται να αυξηθούν αισθητά τα τέλη αδειοδότησης ΚΕΠΕΥ. Για βασικές επενδυτικές υπηρεσίες, το κόστος ανεβαίνει από 7.000 ευρώ σε 8.000 ευρώ ανά υπηρεσία, ενώ για τη «διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό» το τέλος εκτοξεύεται στα 15.000 ευρώ. Παράλληλα, για τη λειτουργία Πολυμερούς ή Οργανωμένης Διευκόλυνσης Διαπραγμάτευσης (MTF/OTF), το τέλος θα αυξηθεί από 25.000 σε 30.000 ευρώ. Σημαντική είναι και η αύξηση για αλγοριθμικές συναλλαγές, όπου το σχετικό τέλος προτείνεται να ανέλθει από 2.000 σε 5.000 ευρώ. Αυξήσεις προτείνονται και στις ετήσιες συνδρομές. Οι ΚΕΠΕΥ , σύμφωνα με τη διαβούλευση, καλούνται πλέον να καταβάλλουν υψηλότερα πάγια ποσά, τα οποία υπολογίζονται ανά επενδυτική υπηρεσία, ενώ αυξάνονται και οι συντελεστές επί του κύκλου εργασιών. Ενδεικτικά, για τζίρο άνω των 500.000 ευρώ, τα ποσοστά επιβάρυνσης υπερδιπλασιάζονται σε αρκετές κλίμακες. Το ανώτατο ετήσιο τέλος αυξάνεται δραστικά, από 150.000 σε 600.000 ευρώ, τόσο για επενδυτικές εταιρείες όσο και για διαχειριστές αγορών. Παράλληλα, εισάγονται για πρώτη φορά ετήσιες χρεώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού PRIIPs, που αφορά συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα και επενδυτικά προϊόντα βασισμένα σε ασφάλιση, όπως επενδυτικά ταμεία, δομημένα ομόλογα και ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα. Προτείνεται ετήσιο τέλος 8.000 ευρώ για τους κατασκευαστές PRIIPs και 4.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές ή διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, με σωρευτική εφαρμογή στις περιπτώσεις διπλού ρόλου. Πρόκειται για μια εντελώς νέα επιβάρυνση για πολλές εποπτευόμενες επιχειρήσεις, η οποία αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις αποφάσεις τους για μελλοντική δραστηριοποίηση στην κυπριακή αγορά.

Αλλαγές στο καταστατικό του Υπερταμείου

Αλλαγές επήλθαν προ ημερών στο καταστατικό του Υπερταμείου (Growthfund). Ανατρέξαμε στο νέο καταστατικό που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ και διαπιστώσαμε αρκετές αναθεωρήσεις. Στο παλαιό καταστατικό ο σκοπός του Υπερταμείου περιοριζόταν στη γενική διαχείριση και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και των συμμετοχών του, με συνοπτικές αναφορές στην ανάπτυξη και στη μείωση του δημοσίου χρέους. Στο νέο καταστατικό, αναδιατυπώνεται εκτενώς και ενσωματώνει ρητά τις αρμοδιότητες του πρώην ΤΑΙΠΕΔ και του πρώην ΤΧΣ, εισάγοντας ειδικές ενότητες για στρατηγικές συμβάσεις, λιμενικές υποδομές, διεθνή έργα και τη διαχείριση της τραπεζικής συμμετοχής του Δημοσίου. Ως προς το μετοχικό κεφάλαιο, σε σχέση με το παλαιό καταστατικό, η βασική διαφορά δεν είναι μόνο το ύψος του κεφαλαίου, αλλά το ότι η κεφαλαιακή δομή ενσωματώνει πλέον θεσμικά τη συγχώνευση και τον διευρυμένο ρόλο του Υπερταμείου ως διαδόχου τόσο του ΤΑΙΠΕΔ όσο και των αντίστοιχων asset. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 278.973.000 ευρώ και διαιρείται σε δύο κατηγορίες κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου: αφενός 140.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία και αφετέρου 1.389.730 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία. Η διάρθρωση αυτή προέκυψε αφενός από τις προγενέστερες αυξήσεις κεφαλαίου και αφετέρου από την αύξηση κατά 33.270.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στην καθαρή θέση του ΤΑΙΠΕΔ κατά τον μετασχηματισμό και πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 332.700 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ.

Ως προς τα όργανα καταγράφεται μια καθαρή θεσμική μεταβολή. Το παλαιό καταστατικό προέβλεπε Εποπτικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτές. Το νέο καταστατικό καταργεί το Εποπτικό Συμβούλιο και εισάγει το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, αλλάζοντας το μοντέλο εποπτείας και ενισχύοντας τη διάσταση της εταιρικής διακυβέρνησης και της τεχνοκρατικής υποστήριξης . Αντίστοιχα, τα άρθρα που αφορούν τη σύνθεση, τη θητεία και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, τροποποιούνται ώστε να ευθυγραμμιστούν με το νέο σύστημα διακυβέρνησης. Στο νέο καταστατικό προβλέπεται ρητά ο ρόλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης στην επιλογή και παύση των μελών, καθώς και η παρουσία παρατηρητή από ευρωπαϊκούς θεσμούς, στοιχείο που δεν υπήρχε στο παλαιό κείμενο.

Σημαντικό στοιχείο του νέου καταστατικού αποτελεί και η κατάργηση των άρθρων 17, 18 και 20 του παλαιού κειμένου, τα οποία ρύθμιζαν επιμέρους ζητήματα που πλέον είτε ενσωματώνονται σε άλλα άρθρα είτε καθίστανται άνευ αντικειμένου λόγω της συγχώνευσης και της νέας δομής της εταιρείας. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το νέο καταστατικό δεν προβλέπει αυτοτελές άρθρο, αλλά συνδέει το θέμα άμεσα με τον ρόλο του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και με τις διατάξεις του ν. 4389/2016. Οι αμοιβές παύουν έτσι να αποτελούν εσωτερική καταστατική ρύθμιση και εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και ελέγχου. Αντίστοιχα, ο έλεγχος της εταιρείας δεν περιορίζεται πλέον στον κλασικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, αλλά αποκτά πολυεπίπεδο χαρακτήρα, ενσωματωμένο στη συνολική αρχιτεκτονική διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εταιρική και δημοσιονομική νομοθεσία όσο και ειδικές δεσμεύσεις, ευρωπαϊκούς κανόνες και διεθνείς υποχρεώσεις. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, το νέο καταστατικό αποφεύγει τη ρητή επανάληψη γενικών κανόνων και παραπέμπει εμμέσως στο ειδικό νομοθετικό καθεστώς που διέπει το Υπερταμείο ως φορέα ειδικού δημόσιου σκοπού.

H εταιρεία Microsmart

Σε τροχιά κεφαλαιακής ενίσχυσης και διεύρυνσης της μετοχικής της βάσης εισέρχεται η εταιρεία Microsmart, η οποία δραστηριοποιείται στη χορήγηση μικροπιστώσεων έως 25.000 ευρώ και η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στο υφιστάμενο μετοχικό σχήμα της Microsmart περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το αλβανικό ABC Foundation, το οποίο συνδέεται με το ίδρυμα μικροπιστώσεων Fondi BESA, καθώς και το βουλγαρικό Balkan Fund for Economic Development Foundation (BEDF), οργανισμοί με παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Microsmart προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, καθώς και με την έκδοση 300.000 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης επίσης ένα ευρώ ανά μετοχή. Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη αύξηση κεφαλαίου και, σύμφωνα με τη διοίκηση, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσοδος νέων επενδυτών, εξέλιξη που ενισχύει ουσιωδώς τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και συμβάλλει στη διασπορά του επιχειρηματικού της χαρτοφυλακίου.

Η Golden Gate Partners Sàrl

Πριν από τέσσερις μήνες είχαμε αποκαλύψει ότι το Μέγαρο Μαξίμου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση στη νεοσύστατη ελβετική εταιρεία Golden Gate Partners Sàrl, συμφερόντων του Έλληνα Ξενοφώντα Μαρτίνη, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Προεδρία της Κυβέρνησης. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η υποστήριξη στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών, καθώς και της προόδου των κεντρικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων, με στόχο την υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας. Η Golden Gate Partners Sàrl συστάθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2025 και δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η στρατηγική και η εταιρική διακυβέρνηση, η οργανωτική ανάπτυξη, το executive coaching, τα χρηματοοικονομικά – με έμφαση σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και συνεργασίες – καθώς και η καινοτομία, το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, οι επιχειρησιακές λειτουργίες, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και η υποστήριξη της διεθνοποίησης επιχειρήσεων. Διαχειριστής και μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι ο κ. Μαρτίνης, κάτοικος Lutry Ελβετίας. Χθες αναρτήθηκε στο Διαύγεια απόφαση για την παράταση της σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών της Golden Gate Partners Sàrl. Η απόφαση της Προεδρίας της Κυβέρνησης προβλέπει την επέκταση του χρόνου ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου χωρίς καμία μεταβολή στο οικονομικό τίμημα. Με βάση τα νέα δεδομένα, η διάρκεια της σύμβασης εκτείνεται πλέον έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, έγινε αποδεκτό το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έκρινε ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε ο ανάδοχος για την παράταση δεν εμπίπτουν αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του.