Η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ και τα διλήμματα των μετόχων, συνεχίζονται τα «τζαρτζαρίσματα» για την αξιολόγηση του προσωπικού στην Alpha Bank, η ΑΒΑΞ, η ΜΕΤΚΑ και η επέκταση του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Το 90% που αλλάζει τα πάντα για την ΕΧΑΕ

Ξεκινά σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2025, και θα ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου 2025, η δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ). Πρόκειται για μια προαιρετική πρόταση ανταλλαγής μετοχών, η οποία, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα εντάξει το Χρηματιστήριο Αθηνών στο πανευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext. Σύμφωνα με τους όρους της πρότασης, η Euronext προσφέρει 0,050 νέες κοινές μετοχές της για κάθε μία μετοχή της ΕΧΑΕ —δηλαδή μία μετοχή Euronext για κάθε 20 μετοχές της ΕΧΑΕ. Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Euronext την Παρασκευή, 124,3 ευρώ, το αντάλλαγμα αντιστοιχεί σε 6,22 ευρώ ανά μετοχή της ΕΧΑΕ.

Πίσω από τη νομική και τεχνική γλώσσα του πληροφοριακού δελτίου, περιγράφεται στην ουσία ένας μηχανισμός πίεσης προς τους μετόχους μειοψηφίας ώστε να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση και να επιτρέψουν στην Euronext να ξεπεράσει το κρίσιμο όριο του 90%. Αν το ποσοστό αυτό επιτευχθεί, η Euronext αποκτά δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out) και μπορεί να υποχρεώσει όλους τους υπόλοιπους μετόχους να πουλήσουν τις μετοχές τους στην ίδια τιμή, οδηγώντας αυτομάτως στη διαγραφή της ΕΧΑΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών και στην πλήρη απορρόφησή της. Το 90% λοιπόν είναι το «μαγικό νούμερο» που της δίνει πλήρη έλεγχο χωρίς εμπόδια.

Αν μετά τη δημόσια πρόταση η Euronext συγκεντρώσει ποσοστό μετοχών της ΕΧΑΕ ίσο ή μεγαλύτερο από το ελάχιστο όριο του 67%, αλλά μικρότερο από το 90%, θα προχωρήσει σύμφωνα με πληροφορίες σε σειρά ενεργειών που, αν και νόμιμες, θεωρούνται από την αγορά μέτρα έμμεσης πίεσης προς τους μετόχους μειοψηφίας. Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει πως η Euronext θα μπορεί να προχωρήσει σε αναδιοργάνωση του ομίλου, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά επαναλαμβανόμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, αναφέρεται το ενδεχόμενο μιας νέας προαιρετικής δημόσιας πρότασης σε μεταγενέστερο στάδιο, ώστε να αποκτηθούν όσες μετοχές απομείνουν στα χέρια της μειοψηφίας. Ακόμη, το ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται και στο σενάριο της απόσχισης του βασικού κλάδου της ΕΧΑΕ, δηλαδή των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, σε μια νέα εταιρεία (NewCo), η οποία θα λειτουργεί ως φορέας διαχείρισης της ελληνικής αγοράς αξιών. Μετά την απόσχιση, η Euronext θα μπορούσε να αγοράσει τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία και τις συμμετοχές της ΕΧΑΕ – συμπεριλαμβανομένης της NewCo – και να οδηγήσει τελικά τη μητρική ΕΧΑΕ σε εκκαθάριση. Σε αυτή τη διαδικασία, τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων θα διανεμηθούν ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής, ωστόσο η πραγματική αξία για τους μικρομετόχους θα εξαρτηθεί από την αποτίμηση και τους όρους της συναλλαγής, που θα καθοριστούν από την ίδια την Euronext.

Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και χωρίς να έχει το 90% που απαιτείται για το squeeze-out, η Euronext διατηρεί ισχυρά μέσα πίεσης ώστε να ωθήσει τους μετόχους μειοψηφίας να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση. Η στρατηγική αυτή, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, δημιουργεί σημαντικά διλήμματα για τους μικρομετόχους, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν τώρα την πρόταση ή θα παραμείνουν σε μειοψηφική θέση, με κίνδυνο να δουν τη συμμετοχή τους να υποτιμάται ή να εξανεμίζεται στο μέλλον.

Προσοχή. Το 67% είναι το ελάχιστο όριο επιτυχίας της δημόσιας πρότασης. Αν η Euronext δεν φτάσει σε αυτό το ποσοστό, η δημόσια πρόταση ακυρώνεται αυτόματα και καμία μεταβίβαση μετοχών δεν πραγματοποιείται. Δηλαδή, όσοι μέτοχοι είχαν δηλώσει ότι αποδέχονται την πρόταση, παραμένουν κανονικά μέτοχοι της ΕΧΑΕ και η συναλλαγή θεωρείται ως μη γενόμενη.

«Τζαρτζαρίσματα» στην Alpha Bank

Τα «τζαρτζαρίσματα» ανάμεσα στη Διοίκηση της Alpha Bank και στον Σύλλογο Προσωπικού έχουν επανέλθει το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τις προσωπικές επιστολές που στάλθηκαν σε εργαζομένους της τράπεζας σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσής τους τα έτη 2022, 2023 και 2024 και οι οποίες κατά τους συνδικαλιστές υιοθετούσαν ένα ανορθόδοξο λεκτικό. Στη βάση αυτή ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι η όλη διαδικασία είχε «τιμωρητική λογική». Από την πλευρά της η τράπεζα υπερασπίζεται τις πρακτικές της, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση και η επιβράβευση αποτελούν μέρος θεσμοθετημένων και διαφανών διαδικασιών. Σύμφωνα με κύκλους της Διοίκησης της Alpha Bank, η εικόνα που παρουσιάζει ο Σύλλογος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως σημειώνεται, σε έναν οργανισμό με 5.363 εργαζόμενους, περίπου το 75% —δηλαδή περισσότεροι από 4.000 υπάλληλοι— έλαβαν ευχαριστήριες επιστολές και μπόνους, γεγονός που καταδεικνύει ότι η προσπάθεια της πλειονότητας του προσωπικού αναγνωρίστηκε και επιβραβεύτηκε.

Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Προσωπικού σε ανακοίνωση με τίτλο «Απάντηση του Συλλόγου στις επιστολές της Τράπεζας», κατηγορεί τη Διοίκηση ότι οι επιστολές που εστάλησαν σε εργαζομένους δεν έχουν χαρακτήρα δημιουργικής αξιολόγησης. «Η ορθή αξιολόγηση δεν μπορεί να έχει τιμωρητική λογική αλλά να προλαμβάνει και να δίνει ευκαιρία βελτίωσης και σωστή καθοδήγηση. Είναι απόλυτα αρνητική η εικόνα που περιγράφεται στην επιστολή π.χ.: “εξάντληση κάθε εκ μέρους μας ανοχής και αντοχής”!!» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για τυποποιημένα κείμενα, τα οποία στάλθηκαν σε όλους, ανεξάρτητα από προσωπικές ή κοινωνικές παραμέτρους: «Θεωρούμε επίσης απαράδεκτο να λαμβάνουν οι συνάδελφοι ακριβώς την ίδια επιστολή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψιν συγκεκριμένα, υποκειμενικά, κοινωνικά κριτήρια όπως: λόγοι υγείας, οικογενειακή κατάσταση και άλλα προβλήματα, ούτε καν η επιμέρους αξιολόγηση που βασίζεται στη διαφορετικότητα επίτευξης μετρήσιμων αποτελεσμάτων». Στην ίδια ανακοίνωση καταγγέλλεται ότι υπήρξε «κάθετη παρέμβαση σε συγκεκριμένες μονάδες για τη μείωση βαθμολογίας συναδέλφων με καθοδήγηση και επιβολή σε αξιολογητές, που ακόμη και οι ίδιοι αντιδρούν». Ο Σύλλογος διαμηνύει ότι θα σταθεί στο πλευρό όσων θεωρεί ότι αδικούνται. Σχετικά αναφέρει: «Η έννοια της σύγχρονης μορφής αξιολόγησης δίνει τα κίνητρα και τις προϋποθέσεις για την βελτίωση, ακόμη και μέσω προσωπικής συνέντευξης, τη διόρθωση και αποδοχή εφικτών στόχων. Αντίθετα εδώ ακολουθήθηκε η μέθοδος εκφοβισμού. […] Ο Σύλλογος θα σταθεί δίπλα σε όσους συναδέλφους αντικειμενικά αδικούνται. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάτω από αυτό το πρίσμα θα επιβάλλουμε τα επιχειρήματά μας».

Οι «απείθαρχοι» team leaders

Τον περασμένο Ιανουάριο, το κλίμα στην Alpha Bank ήταν ήδη τεταμένο. Όπως είχε αποκαλύψει το Dnews.gr, στις 13 του μήνα διευθυντές και υποδιευθυντές ενημέρωσαν τηλεφωνικά στελέχη της τράπεζας για τις αυξήσεις που θα λάμβαναν με βάση την απόδοσή τους για το 2023. Η πρώτη ψυχρολουσία δεν άργησε να έρθει: πολλοί εργαζόμενοι άκουσαν ότι δεν δικαιούνται καμία αύξηση. Η δεύτερη ψυχρολουσία ήρθε δύο ημέρες αργότερα, στις 15 Ιανουαρίου, όταν οι αυξήσεις πιστώθηκαν στους λογαριασμούς. Εκεί αποκαλύφθηκαν εντυπωσιακές ανισότητες. Υπάλληλοι με ίδια βαθμολογία βρέθηκαν να λαμβάνουν διαφορετικές αυξήσεις που έφταναν ακόμη και τις 3.000 ευρώ, ενώ team leaders με πολυετή εμπειρία πήραν λιγότερα από υφιστάμενούς τους. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν άτυπα, οι αυξήσεις συνδέθηκαν με την αξιολόγηση του Μαρτίου 2024. Όσοι είχαν βαθμό πάνω από 3 πήραν αύξηση, οι υπόλοιποι όχι. Το πρόβλημα, όπως κατήγγειλαν εργαζόμενοι, ήταν ότι κανείς δεν είχε ενημερωθεί πως εκείνη η αξιολόγηση θα καθόριζε τις αποδοχές τους. Επιπλέον, τμηματάρχες υποστήριξαν ότι πιέστηκαν να μοιράσουν υψηλότερους βαθμούς σε συγκεκριμένους υπαλλήλους, ώστε να τους ευνοήσουν. Ανεπίσημα, κυκλοφόρησε και η εξήγηση ότι η Διοίκηση έδωσε προτεραιότητα στην ηλικιακή ομάδα 35–45 ετών, προκειμένου να συγκρατήσει στελέχη που έφευγαν για τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, ακόμη και πολλοί σε αυτή την ομάδα εργαζομένων έμειναν εκτός λόγω χαμηλών αξιολογήσεων. Η τράπεζα, πάντως, είχε απαντήσει τότε ότι οι αυξήσεις συνδέονται πάντοτε με τις ετήσιες αξιολογήσεις και ότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί αύξηση σε εργαζόμενο που έχει βαθμολογία κάτω από τη βάση. Τόνιζε επίσης ότι οι τελικές αποφάσεις επηρεάζονται από το διαθέσιμο budget, τον αριθμό των δικαιούχων και τις στρατηγικές προτεραιότητες κάθε διευθυντή. Σήμερα, οι εντάσεις μερικώς αναζωπυρώνονται. Σύμφωνα με νεότερες καταγγελίες, ορισμένοι team leaders που δεν δέχθηκαν να «κατευθύνουν» αρνητικές ή ευνοϊκές αξιολογήσεις, όπως τους ζητήθηκε, ενημερώθηκαν ότι δεν θα συνεχίσουν να κατέχουν τη θέση τους και ότι θα αντικατασταθούν. Πηγές της τράπεζας απορρίπτουν τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για υπερβολές και αφήνοντας να εννοηθεί ότι πίσω από τη στοχοποίηση βρίσκεται η προσπάθεια να πληγεί προσωπικά η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Φραγκίσκη Μελίσσα.

Η συνεργασία με τα ΕΛΤΑ

Παραμένουμε στην Alpha Bank , καθώς ξεκινά στις 3 Νοεμβρίου η πιλοτική συνεργασία της τράπεζας με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) για την παροχή βασικών τραπεζικών υπηρεσιών μέσω του εκτεταμένου δικτύου των ταχυδρομείων. Όπως έχει αναγγελθεί, η συνεργασία αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ακόμη και σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν τραπεζικά καταστήματα. Ως προς τα πρακτικά τους όλου πράγματος: ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Alpha Bank και των ΕΛΤΑ, έχουν ήδη καθορίσει το πλαίσιο συμμετοχής των εργαζομένων στο πιλοτικό πρόγραμμα. Η μετακίνηση των υπαλλήλων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη συναίνεσή τους, ενώ προβλέπεται πλήρης κάλυψη των εξόδων μετακίνησης μέσω χιλιομετρικής αποζημίωσης, διατήρηση του ισχύοντος ωραρίου των τραπεζοϋπαλλήλων και χορήγηση έκτακτου εφάπαξ βοηθήματος. Ήδη μετά τις πρώτες μετακινήσεις, ο Σύλλογος έχει επικοινωνήσει με τους εργαζομένους που συμμετέχουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή όλων των συμφωνηθέντων όρων. Η επόμενη φάση του προγράμματος προγραμματίζεται για το 2026 και θα περιλαμβάνει επιπλέον μετακινήσεις προσωπικού της Alpha Bank.

Η ΑΒΑΞ, η ΜΕΤΚΑ και το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Το 2026 προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τα έργα επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», τα οποία θα ολοκληρωθούν σταδιακά μέχρι το 2032. Η διαδικασία για τον βασικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 1,1 δισ. ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρώτη φάση, μέσω της διαδικασίας Early Contractor Involvement (Πρώιμη Εμπλοκή Εργολάβου), ξεκίνησε το καλοκαίρι με τη συμμετοχή των τεσσάρων μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων της χώρας. Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού εκτιμάται ότι θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και τα πρώτα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Το σχέδιο προβλέπει επεκτάσεις στο κεντρικό και το δορυφορικό τέρμιναλ, νέες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών μέσω φυσούνων και αναμόρφωση των υπαίθριων χώρων. Στόχος είναι να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της επιβατικής κίνησης, η οποία το 2024 έφτασε τα 31,5 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του 2025 έχει ήδη ξεπεράσει τα 21 εκατομμύρια. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, το 2032, το αεροδρόμιο θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή συστάθηκε η κοινοπραξία «ΑΒΑΞ-ΜΕΤΚΑ Επέκταση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών», η οποία θα αναλάβει τη μελέτη και την κατασκευή της επέκτασης του Κεντρικού και του Δορυφορικού Κτηρίου. Αρχικά θα παρέχει υπηρεσίες Πρώιμης Εμπλοκής Εργολάβου και, σε περίπτωση ανάθεσης, θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Η μετοχική σύνθεση της κοινοπραξίας προβλέπει συμμετοχή της ΑΒΑΞ με ποσοστό 60% και της Μυτιληναίος Τεχνικών Κατασκευών ΑΤΕ με ποσοστό 40%. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 12.000 ευρώ καλύπτονται από την ΑΒΑΞ και τα 8.000 ευρώ από τη Μυτιληναίος.

Η νέα «Boutique» της Μυκόνου

Παραμένουμε στο χώρο των αεροδρομίων, ωστόσο μεταφερόμαστε 150 χιλιόμετρα μακριά από την Αθηνά και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Εκεί εδρεύει πλέον η εταιρεία Boutique A.O.M Ε.Ε. που συνέστησαν δύο γνωστά ονόματα του νησιού: ο ιδιοκτήτης του Cavo Paradiso Νίκος Δακτυλίδης και ο Αλέξανδρος Αγγελετάκης, έμπορος καυσίμων και πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ του νησιού, ο οποίος ανέβασε εφέτος την Μύκονο από την Elite League στην Stoiximan GBL. Η κύρια δραστηριότητα της Boutique A.O.M Ε.Ε. θα είναι το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού. Παράλληλα, θα παρέχει και άλλες δραστηριότητες, όπως υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας, χονδρικό και λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών, αθλητικών ρούχων και υποδημάτων, καθώς και εμπορία διαφημιστικών ειδών όπως μπρελόκ, μπλουζάκια και αναπτήρες.

Περίεργες συστάσεις ΙΚΕ

Στην προσοχή των εποπτικών Αρχών έχει περιέλθει η σύσταση οκτώ μονοπρόσωπων ΙΚΕ, μέσα σε μόλις μία ώρα, που έλαβε χώρα την παρελθούσα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Οι εταιρείες φέρουν διαφορετικές διευθύνσεις αλλά έχουν ως κοινό πρόσωπο τον μοναδικό μέτοχο και διαχειριστή τους, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες απορίες για τον σκοπό και τη λειτουργία τους. Οι έδρες που δηλώθηκαν παραπέμπουν σε ξενοίκιαστα και παραμελημένα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, εντείνοντας τις υποψίες για εικονική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα καταστατικά που καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), οι νεοϊδρυθείσες ΙΚΕ εμφανίζουν ένα εντυπωσιακά διευρυμένο αντικείμενο. Από κατασκευαστικά έργα και ανακαινίσεις, έως μονώσεις, ηλεκτρολογικές και θερμικές εγκαταστάσεις, ακόμη και εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες όπως ξυλουργικές παρεμβάσεις, χρωματισμοί και τοποθετήσεις υαλοπινάκων. Παράλληλα, περιλαμβάνουν δραστηριότητες συμβουλευτικής σε μάρκετινγκ, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση πωλήσεων, διαμεσολάβηση για εξαγωγές αλλά και υπηρεσίες project management. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των οκτώ εταιρειών ανέρχεται σε 166.300 ευρώ. Ωστόσο, η ταυτόσημη μορφή τους, οι αμφιλεγόμενες δηλωθείσες έδρες και το γεγονός ότι ο μοναδικός εταίρος δεν έχει δηλώσει τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά μόνο μία ηλεκτρονική διεύθυνση, κτυπούν «καμπανάκια».