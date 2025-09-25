Ο «Big Brother» Θεοδωρικάκου για τους αναπτυξιακούς, η Arcadia και η Τρόπαια Συμμετοχική, η Jumbo και η νέα εταιρεία του Μάνθου Τζιαμούρτα

«Big Brother» για τους αναπτυξιακούς νόμους

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με την οποία θεσπίζεται το πλαίσιο ετήσιου ελέγχου και παρακολούθησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έχουν λάβει ενισχύσεις μέσω των αναπτυξιακών νόμων. Σύμφωνα με την απόφαση, κάθε δικαιούχος οφείλει να καταθέτει σε ετήσια βάση συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και ολοκλήρωσης της επένδυσής του. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά και εντός δύο μηνών από κάθε «επέτειο» της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, μέχρι τη λήξη της περιόδου υποχρεώσεων. Σε περιπτώσεις όπου η απόφαση ολοκλήρωσης δημοσιευθεί αργότερα, τα στοιχεία πρέπει να κατατεθούν εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση και πάντως πριν από την πρώτη εκταμίευση της ενίσχυσης. Οι χρονικές δεσμεύσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης. Για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 4887/2022, οι υποχρεώσεις ισχύουν για έξι χρόνια από την ολοκλήρωση, με παράταση σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή δέσμευσης για νέες θέσεις εργασίας. Για τα σχέδια του ν. 4399/2016, η διάρκεια είναι επτά χρόνια για τις μεγάλες επιχειρήσεις, πέντε για τις μεσαίες και τρία για τις μικρές και πολύ μικρές, επίσης με δυνατότητα παράτασης λόγω leasing. Στα παλαιότερα καθεστώτα (ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011), οι υποχρεώσεις ορίζονται σε πέντε χρόνια για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και σε τρία για μικρές και πολύ μικρές, ή έως τη λήξη της μίσθωσης. Παράλληλα, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για όσους είχαν ήδη αποστείλει στοιχεία έως τον Ιούλιο του 2022, είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα. Οι συγκεκριμένοι φορείς καλούνται να τα υποβάλουν εκ νέου ηλεκτρονικά μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης, συνοδεύοντάς τα με το αποδεικτικό της προηγούμενης υποβολής. Ο ετήσιος έλεγχος από το Υπουργείο Ανάπτυξης θα διεξάγεται δειγματοληπτικά: στο 20% των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 4887/2022 και στο 10% εκείνων που έχουν ενισχυθεί βάσει των νόμων 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004. Ο κατάλογος μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον διαπιστωθούν ενδείξεις μη συμμόρφωσης. Οι κυρώσεις για παραλείψεις ή ανακρίβειες κρίνονται ιδιαίτερα αυστηρές. Στα παλαιότερα καθεστώτα (3299/2004 και 3908/2011) προβλέπονται πρόστιμα για κάθε έτος μη τήρησης, όπως ορίζουν οι σχετικοί νόμοι, με δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων. Στα πιο πρόσφατα (4399/2016 και 4887/2022) επιβάλλεται κύρωση 0,5% επί του ύψους της εγκεκριμένης ενίσχυσης για κάθε έτος μη συμμόρφωσης, ενώ η είσπραξη θα διενεργείται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Η πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, για την ανάκτηση ενισχύσεων από επενδύσεις που είχαν υπαχθεί σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους, αλλά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, φέρνει στο φως ιστορίες επιχειρήσεων που άλλοτε αποτέλεσαν πρότυπα ανάπτυξης, για να λυγίσουν στη συνέχεια υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης. Ανάμεσά τους και η SANYO Ελλάς Συμμετοχική ΑΕΒΕ, η γνωστή εταιρεία της οικογένειας Παπαγεωργίου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει επωνυμία σε Τρόπαια Συμμετοχική. Η παλιά αυτή επιχείρηση επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από χθεσινή απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης. Με την απόφαση ανακλήθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Arcadia ABEE, θυγατρικής της SANYO Ελλάς Συμμετοχική, στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. Η απόφαση αφορά σε επένδυση της Arcadia ύψους 4,6 εκατ. ευρώ που είχε εγκριθεί το 2006 με επιχορήγηση 1,84 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 920.000 ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί, με το υπουργείο να ζητά πλέον την επιστροφή τους, προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Η ανάκληση κρίθηκε αναγκαία, καθώς η εταιρεία δεν τήρησε βασικές δεσμεύσεις του πλαισίου ενίσχυσης, όπως η διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας, η συνέχιση της λειτουργίας της, η μη μεταβίβαση των ενισχυθέντων παγίων και η αποφυγή αλλαγών στη μετοχική σύνθεση χωρίς την απαραίτητη έγκριση. Ήδη από το 2009, οι Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών Arcadia ΑΒΕΕ και Arcadia Audiovisual ΑΕ είχαν αποφασίσει την παύση λειτουργίας του εργοστασίου στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, επικαλούμενες ζημιογόνες χρήσεις, δυσμενείς διεθνείς συγκυρίες και αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις. Τώρα γιατί το υπουργείο προχώρησε σε ανάκληση και αναζήτηση των χρημάτων μετά από 16 χρόνια , είναι κάτι που πρέπει να ερωτηθούν οι προκάτοχοι του κ. Θεοδωρικάκου…

Τρόπαια Συμμετοχική

Η Τρόπαια Συμμετοχική βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις 2024 που δημοσίευσε προ ημερών. Οι συσσωρευμένες ζημιές έχουν εκτιναχθεί στα 180,23 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να παραμένουν αρνητικά και να διαμορφώνονται σε -14,22 εκατ. ευρώ, έναντι -13,71 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για μια ακόμη χρονιά, ο κύκλος εργασιών ήταν μηδενικός, καθώς η εταιρεία έχει χάσει τη βασική της πηγή εσόδων μετά τον πλειστηριασμό των ακινήτων που κατείχε στο εμπορικό κέντρο Avenue στα τέλη του 2021 και στις αρχές του 2022. Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 507,9 χιλιάδες ευρώ, ελαφρώς αυξημένες από τις ζημιές του 2023 που είχαν φθάσει τις 501,5 χιλιάδες ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αναφέρει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπάρξει συμφωνία με τους δανειστές και να εξευρεθεί βιώσιμη λύση, με αιχμή την ακίνητη περιουσία που έχει απομείνει. Ωστόσο, το τελευταίο ακίνητο της Τρόπαια έχει ήδη δεσμευθεί με αναγκαστική κατάσχεση και επίκειται πλειστηριασμός μέσα στο 2025, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για την προοπτική συνέχισης της δραστηριότητάς της.

Κέρδη και ταμειακές ροές

Αν και η Jumbo παρουσίασε ισχυρή κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με καθαρά ενοποιημένα κέρδη 117,2 εκατ. ευρώ, οι ταμειακές ροές της δεν ακολούθησαν την ίδια πορεία. Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν μόλις σε 34,6 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερες από τα 97,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Η απόκλιση αυτή, σε συνδυασμό με αυξημένα αποθέματα και πιέσεις στο κεφάλαιο κίνησης, λειτουργεί ως «καμπανάκι» για την πορεία της ρευστότητας. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία προχώρησε σε γενναίες διανομές προς τους μετόχους. Συγκεκριμένα, κατέβαλε μερίσματα ύψους 63,5 εκατ. ευρώ και διέθεσε άλλα 19,4 εκατ. ευρώ για την αγορά ιδίων μετοχών. Συνολικά, η εκροή κεφαλαίων ξεπέρασε τα 82,9 εκατ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει τις καθαρές λειτουργικές ροές της περιόδου. Αν και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε 381,1 εκατ. ευρώ (έναντι 428,0 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2024), η εικόνα αυτή δημιουργεί προβληματισμό, καθώς η διανομή μερισμάτων και η πολιτική επαναγοράς μετοχών φαίνεται να βασίζονται σε αποθεματικά και όχι στην οργανική δημιουργία ρευστότητας.

Η Silver Mountain

Ο Μάνθος Τζιαμούρτας, Πρόεδρος της Jasper Group, προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Silver Mountain Μονοπρόσωπη ΑΕ, με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Μέτοχος της Silver Mountain είναι η Glokenfal Limited, η κυπριακή εταιρεία που ανήκει στην οικογένεια Τζιαμούρτα. Σύμφωνα με το καταστατικό, η Silver Mountain έχει ως κύριο σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών, ενώ στους στόχους της περιλαμβάνονται η δραστηριοποίηση στο εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, η παραγωγή υδρογόνου και σπανίων αερίων, καθώς και η αποθήκευση ενέργειας. Τη διοίκηση της νέας εταιρείας ανέλαβε τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ματθαίο Τζιαμούρτα, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία μεμονωμένα. Στο Δ.Σ. συμμετέχουν ακόμη οι Ζήσης και Βασιλική Τζιαμούρτα. Η Jasper της οικογένειας Τζιαμούρτα, αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες ελληνικές εταιρείες παραγωγής ενέργειας (IPP), με εγκατεστημένη ισχύ που προσεγγίζει τα 200 MW. Παράλληλα, διαθέτει έργα σε εξέλιξη που ξεπερνούν τα 1000 MW σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία.