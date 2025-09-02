Ποιες «τρύπες» στις τραπεζικές εξυγιάνσεις θα καλύπτει το ΤΕΚΕ, η επένδυση των Qualco και Motor Oil στην INDICE, οι οικονομικές καταστάσεις της H&M και η «γνώμη με επιφύλαξη» του ορκωτού

Το ΤΕΚΕ και οι τραπεζικές εξυγιάνσεις

Μια διάταξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λειτουργία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) περιλήφθηκε στο σχέδιο νόμου «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διάταξη αυτή εισάγει αλλαγές στον νόμο 4370/2016, εισάγοντας το άρθρο 24Α, το οποίο προβλέπει πώς θα καλύπτεται τυχόν πρόσθετη διαφορά αξίας που μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις τραπεζικής εξυγίανσης. Με πιο απλά λόγια, όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα τίθεται σε ειδική διαδικασία εξυγίανσης – δηλαδή σε μια διαδικασία που αποσκοπεί στη διάσωσή του ή στην ομαλή εκκαθάρισή του – μπορεί να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αξία των στοιχείων του ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία) και στην αξία των στοιχείων του παθητικού (υποχρεώσεις). Εφεξής, αν η Τράπεζα της Ελλάδος, με νεότερη απόφασή της, διαπιστώσει ότι υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί μια τέτοια πρόσθετη διαφορά, τότε το βάρος αυτό το αναλαμβάνει το ΤΕΚΕ. Η κάλυψη γίνεται με δύο τρόπους. Το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ πληρώνει για το τμήμα που αφορά τους καταθέτες που έχουν εγγυημένες καταθέσεις, δηλαδή τα χρήματα που προστατεύονται από το θεσμικό πλαίσιο. Για το υπόλοιπο ποσό, το οποίο υπερβαίνει τις εγγυημένες καταθέσεις, υπεύθυνο είναι το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο συγκεκριμένο σκέλος, τότε μπορεί να γίνει δανεισμός από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ή να επιβληθούν έκτακτες εισφορές στις τράπεζες, ώστε να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Οι λεπτομέρειες για τους όρους του δανεισμού και την αποπληρωμή του θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ.

H H&M και η επιφύλαξη του ορκωτού

Αναρτήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο οι οικονομικές καταστάσεις της H&M (H & M Hennes & Mauritz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδήσεως) για την οικονομική χρήση Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο ανήλθαν σε 184,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,47% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2022-2023. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,58 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με τα 2,39 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 91,7%. Στις καταστάσεις περιλαμβάνονται έκτακτα έξοδα ύψους 1,87 εκατ. ευρώ, στα οποία συγκαταλέγονται φορολογικά πρόστιμα, προσαυξήσεις και καταπτώσεις εγγυήσεων συνολικού ύψους 886.632 ευρώ. Μεταξύ αυτών, ποσό 361.433,45 ευρώ αφορά προσωρινά πρόστιμα που σχετίζονται με έξι καταστήματα, όπου κατά τον έλεγχο της ΑΑΔΕ διαπιστώθηκαν περιπτώσεις μη διαβίβασης αποδείξεων. Στα έκτακτα έξοδα περιλαμβάνονται επίσης τακτοποιήσεις δηλώσεων ΦΠΑ και χρεωστικά υπόλοιπα απαιτήσεων που δεν κατέστη δυνατό να εισπραχθούν. Οι οικονομικές καταστάσεις της H&M συνοδεύονται από «γνώμη με επιφύλαξη» του ορκωτού ελεγκτή της Deloitte, ο οποίος επισημαίνει ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν στις 30 Νοεμβρίου 2019, 2023 και 2024 δεν έχουν εξεταστεί ακόμη από τις φορολογικές αρχές. «Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν κατά την 30n Νοεμβρίου 2019, την 30n Νοεμβρίου 2023 και την 30η Νοεμβρίου 2024, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται», αναφέρει η έκθεσή του ορκωτού.

Προδικαστική προσφυγή

Η εταιρεία ELMON κατέθεσε προδικαστική προσφυγή κατά απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ), με αφορμή διαγωνισμό για την προμήθεια 72.154 αντιβαλλιστικών κρανών. Στον διαγωνισμό, η εταιρεία είχε ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, καταθέτοντας προσφορά ύψους περίπου 9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την προσφυγή, η ELMON υποστηρίζει ότι η αναθέτουσα αρχή προχώρησε σε μη νόμιμη επαναξιολόγηση στοιχείων που είχαν ήδη εγκριθεί σε προηγούμενα στάδια, επιμένοντας πως πληροί τα κριτήρια τεχνικής ικανότητας που προέβλεπε η διακήρυξη. Από την πλευρά τους, τα ΕΑΣ, επικαλούμενα το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έκριναν ότι η εταιρεία δεν κάλυπτε την απαίτηση για εκτέλεση σχετικής σύμβασης ισόποσης με την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Ειδικότερα, στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή αποφάνθηκε ότι η ELMON δεν είχε υλοποιήσει την τελευταία πενταετία σύμβαση για κράνη αξίας τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ, καθώς η μεγαλύτερη σύμβαση που παρουσίασε ήταν μικρότερη. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΑΣ αποφάσισε να ακυρώσει ολόκληρο τον διαγωνισμό, απόφαση την οποία η ELMON χαρακτηρίζει παράνομη, σημειώνοντας ότι τα δικαιολογητικά της είχαν ήδη ελεγχθεί και εγκριθεί. Η εταιρεία υποστηρίζει πως δεν είναι επιτρεπτή νέα αξιολόγηση στο τελικό στάδιο, αφού είχε ήδη κριθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις. Η υπόθεση πλέον παραπέμπεται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία θα κρίνει τη διαφορά.

Οι επενδυτές της INDICE

Στην αιχμή της τεχνολογίας σε σχέση με την ανάπτυξη και τη διανομή προϊόντων σχετικών με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και απαιτήσεων βρίσκεται η ελληνική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού INDICE, η οποία υπό την ηγεσία του Γιάννη Τσενέ, έχει πετύχει να προσελκύει δύο ιδιαίτερα εύρωστους μετόχους. Την Qualco και την Motor Oil. Η Qualco απέκτησε το 30% της INDICE τον Μάρτιο του 2023 έναντι 1,8 εκατ. ευρώ, αποτιμώντας τότε την εταιρεία στα 6 εκατ. ευρώ. Δύο χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2025, η Motor Oil εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο αποκτώντας το 24,9% της INDICE έναντι 2 εκατ. ευρώ, αποτιμώντας το 100% της εταιρείας πλέον στα 8 εκατ. ευρώ. Η αύξηση της αξίας κατά 2 εκατ. ευρώ μέσα σε διάστημα μόλις δύο ετών θεωρείται σημαντική δικαίωση τόσο για τον Γιάννη Τσενέ και την ομάδα του όσο και για την Qualco, η οποία είδε την επένδυσή της να ανατιμάται κατά 34% σε λιγότερους από 24 μήνες. Η INDICE δραστηριοποιείται από το 2008 στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διανομή προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και απαιτήσεων. Παράλληλα, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ανάπτυξη λογισμικού με έμφαση σε επιχειρησιακές εφαρμογές. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται επιτυχημένα έργα σε τράπεζες, λιανεμπόριο, τηλεπικοινωνίες και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας για καταναλωτές, με παρουσία πελατών σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Η Theon International Plc

Η Theon International Plc, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext εταιρεία του Κρίστιαν Χατζημηνά, θα ανακοινώσει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, τα έσοδα ανήλθαν στα 183,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 20,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ το προσαρμοσμένο EBIT θα φτάσει τα 47,4 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 24,4% σε ετήσια βάση. Οι σημερινές ανακοινώσεις της διοίκησης δεν θα είναι εκτενείς, καθώς η εταιρεία θα παρουσιάσει αναλυτικά τη στρατηγική της στο πλαίσιο της Ημέρας Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Day – CMD), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso. Εκεί οι εκτελεστικοί διευθυντές και η ηγετική ομάδα της Theon International, μαζί με μέλη της Ομάδας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα «THEON Next» Vision & Strategy και θα αναλύσουν τους μελλοντικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Η Theon International Plc ανακοίνωσε χθες ότι ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών με σκοπό να καλύψει μελλοντικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από ένα νέο σχέδιο κινήτρων για τους εργαζομένους της. Το σχέδιο αυτό θα αφορά τη μακροπρόθεσμη επιβράβευση στελεχών και προσωπικού, και η επαναγορά μετοχών θα χρησιμοποιηθεί για να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία θα διαθέτει τις απαραίτητες μετοχές για να το υλοποιήσει. Η απόφαση πάρθηκε μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 5 Ιουνίου 2025, όπου εγκρίθηκε η δυνατότητα αγοράς έως 1.400.000 μετοχών , τρέχουσας αξίας 36,5 εκατ. ευρώ περίπου, μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Παράλληλα, η Theon αποφάσισε να εφαρμόσει και ένα σχέδιο για τη βελτίωση της ρευστότητας της μετοχής στην αγορά, ώστε να διευκολυνθούν οι συναλλαγές και να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Η Venetus Limited, που είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, πήρε έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για να εξαιρεθεί από την υποχρέωση να καταθέσει δημόσια πρόταση εξαγοράς. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο γιατί, με την επαναγορά μετοχών από την Theon, το ποσοστό συμμετοχής της Venetus θα μπορούσε να αυξηθεί παθητικά, χωρίς εκείνη να έχει αγοράσει επιπλέον μετοχές. Η Theon σχεδιάζει να συνεχίσει την επαναγορά μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος κινήτρων, κάνοντας χρήση της λεγόμενης εξαίρεσης «safe harbour» που προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Κατάχρηση Αγοράς. Η εξαίρεση αυτή προστατεύει τις εταιρείες από πιθανές κατηγορίες χειραγώγησης της αγοράς όταν ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες κατά τη διάρκεια επαναγοράς μετοχών.