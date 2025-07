Η νεοσύστατη PPC Trading και οι στοχεύσεις της ΔΕΗ, τι μάς είπε το Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών, η νέα εταιρεία των Αντετοκούνμπο και ποιο ακίνητο «φιλέτο» βγήκε προς πώληση στο Παλαιό Ψυχικό

Η PPC Trading

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας που έχει θέσει σε εφαρμογή η ΔΕΗ υπό την ηγεσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της, Γιώργου Στάσση, η επιχείρηση προχώρησε χθες στην ίδρυση μιας νέας θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία PPC Trading Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 10 εκατ. ευρώ και ανήκει κατά 100% στη ΔΕΗ. Κύρια αποστολή της PPC Trading θα είναι η δραστηριοποίηση στις χονδρικές αγορές ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Διευθύνων Σύμβουλος της νέας εταιρείας ανέλαβε ο Όμηρος Βλάχος, Senior Director Long Term Trading της ΔΕΗ και στέλεχος με εμπειρία στον τομέα του ενεργειακού trading. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της PPC Trading ανέλαβε ο Γιώργος Στάσσης, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Νάζος και μέλη οι Αλέξανδρος Ιωάννου Ελένη Γιαννακοπούλου.

Η νέα εταιρεία θα έχει εμπορικό ρόλο, με αντικείμενο την αγορά και πώληση ενεργειακών προϊόντων, όπως ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), αλλά και χρηματοπιστωτικών προϊόντων και δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Η συμμετοχή της PPC Trading σε αυτές τις αγορές μπορεί να γίνεται είτε μέσα από διμερείς συμφωνίες είτε μέσω οργανωμένων αγορών, όπως τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας. Επιπλέον, στόχος της εταιρείας είναι η καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις διακυμάνσεις των τιμών στις αγορές ενέργειας. Μέσα από συγκεκριμένες συναλλαγές, η PPC Trading θα επιδιώξει να προστατεύει τα παραγωγικά και εμπορικά χαρτοφυλάκια του Ομίλου ΔΕΗ από αιφνίδιες ή μεγάλες αυξομειώσεις στις τιμές της ενέργειας. Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνεται και η προμήθεια φυσικού αερίου και LNG στις εταιρείες του Ομίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες.

Παράλληλα, θα μπορεί να διαχειρίζεται ή να εκμεταλλεύεται πλοία - ιδιόκτητα ή μισθωμένα - που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά υγρών καυσίμων. Η PPC Trading αναλαμβάνει επίσης την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας, όπως είναι η ενεργειακή στρατηγική, η ανάλυση αγορών, οι επενδυτικές υπηρεσίες, η διοικητική υποστήριξη και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου. Η νέα εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διεθνή χρηματιστήρια και οργανωμένες αγορές, να διενεργεί επενδυτικές πράξεις και να προσφέρει καινοτόμες λύσεις. Έμφαση θα δοθεί επίσης στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, κυρίως στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής διαφάνειας, που μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία των αγορών ενέργειας.

Νεότερα από το Euronext

Σε επικοινωνία με το Euronext ήλθε η στήλη προκειμένου να πληροφορηθεί τα νεότερα σε σχέση με τις συζητήσεις που διεξάγονται για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Flavio Bornancin-Tomasella από το Corporate Media Relations του Euronext, μας ενημέρωσε πως δεν έχει υπάρξει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τα όσα ανέφερε η ανακοίνωση του πανευρωπαϊκού ομίλου την 1η Ιουλίου για την ενδεχόμενη πρόταση εξαγοράς. «Ελπίζουμε να έχουμε νέα σύντομα», προσέθεσε με ένα τόνο αισιοδοξίας. Αυτό που μπορούμε με μεγάλη βεβαιότητα να πούμε είναι πως εάν ευοδωθεί η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το Euronext, οι Έλληνες δημοσιογράφοι που καλύπτουν το χρηματιστηριακό ρεπορτάζ θα έχουν μια αναβαθμισμένη επικοινωνία με το media team του φορέα που είναι ομολογουμένως ετοιμοπόλεμο. Λέμε εάν ευοδωθεί, διότι η εικόνα στο ταμπλό επιβεβαιώνει πως οι επενδυτές αναμένουν πλέον μια βελτιωμένη πρόταση από το Euronext και πως τα 6,90 ευρώ ανά μετοχή που προτάθηκαν αρχικώς θεωρούνται ήδη ξεπερασμένα ως προσφορά.

Η νέα εταιρεία των Αντετοκούνμπο

Μια νέα εταιρεία συνέστησαν στην Ελλάδα τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, τοποθετώντας ως διαχειριστή τον «Βενιαμίν» της οικογένειας τον Αλέξη Εμέκα Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι και εκείνος καλαθοσφαιριστής όπως ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Κώστας και αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ. Η νεοσύστατη εταιρεία ονομάζεται Synergy Care και έχει ως κύρια δραστηριότητά της τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Θα δραστηριοποιείται ωστόσο και στην παροχή υπηρεσιών επενδύσεων σε μετοχές, χρεόγραφα και ακίνητα, σε πραγματογνωμοσύνες για ακίνητα και τεχνικά έργα, καθώς και σε υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Μέτοχος της Synergy Care είναι AntetokounBros Limited, η οποία συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος.

Κάθε εβδομάδα και ένα υποκατάστημα

Η στήλη έχει χάσει πλέον το μέτρημα, καθώς κάθε εβδομάδα το τελευταίο διάστημα, ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης ιδρύει και από μια νέα εταιρεία στην Ελλάδα. Με όχημα την κυπριακή εταιρεία Cistus Ltd ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης ιδρύει διαρκώς υποκαταστήματα στην Ελλάδα νεοσύστατων κυπριακών εταιρειών. Χθες ίδρυσε το υποκατάστημα Ελλάδος της κυπριακής Dekagro Biosolutions LTD , το οποίο θα δραστηριοποιηθεί στο χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων, στην παραγωγή λιπασμάτων, στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών, στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, στην αποθήκευση ενέργειας, στη διαχείριση ακινήτων, αλλά και στο χονδρικό εμπόριο ρητίνης και συναφών προϊόντων. Νόμιμη εκπρόσωπος και πληρεξούσια του υποκαταστήματος της Dekagro Biosolutions LTD στην Ελλάδα ορίστηκε η κα Ελισάβετ Τζίκα, όπως και στις υπόλοιπες εταιρείες συμφερόντων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Η Fani Holdings του Ν. Βαρδινογιάννη

H Tethys Equity Limited, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη, συνέστησε μια νέα εταιρεία την Fani Holdings, η οποία θα αναπτύξει δραστηριότητες στους τομείς της ναυτιλίας, των ακινήτων και του τουρισμού. Η Fani Holdings ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 40.000 ευρώ. Ιδρυτικοί εταίροι είναι η Amnisos Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία ανήκει στην Tethys Equity Limited και η Nulav Limited, συμμετέχοντας ισόποσα με ποσοστό 50% εκάστη. Η κύρια δραστηριότητα της Fani Holdings αφορά στην επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών. Παράλληλα, η εταιρεία δηλώνει ένα ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων, όπως υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, εφοδιασμός ιδιωτικών μεταφορικών μέσων, αγοραπωλησία οικοπέδων και κτισμάτων, κατασκευές οικιστικών κτιρίων, καθώς και ενοικίαση σκαφών αναψυχής με ή χωρίς πλήρωμα.

Ακίνητο «φιλέτο» στο Παλαιό Ψυχικό

Ένα ακίνητο «φιλέτο» στην καρδιά του Παλαιού Ψυχικού βγαίνει σε δημόσια εκποίηση μετά από σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών. Το ακίνητο, που προέρχεται από τη σχολάζουσα κληρονομία του Βασιλη - Θεμιστοκλή Βασιακώστα, βρίσκεται επί των οδών Χλόης και Υακίνθων στο Παλαιό Ψυχικό. Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο έκτασης 1.609,33 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει διώροφη οικοδομή με δύο αυτόνομα διαμερίσματα και υπόγειους βοηθητικούς χώρους. Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε στα 2,495 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία εκποίησης, την οποία διεκπεραιώνει ο εκκαθαριστής - δικηγόρος Γιώργος Σωτηρόπουλος, θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της κατάθεσης σφραγισμένων προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία 60 ημερολογιακών ημερών για να υποβάλουν τις προσφορές τους, ενώ η κατάθεση γίνεται αποκλειστικά με προσωπική παράδοση στον εκκαθαριστή, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιταγή ύψους 20% της τιμής εκκίνησης (499.000 ευρώ), ενώ σε περίπτωση υπερθεματισμού το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα. Εάν ο υπερθεματιστής δεν προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου εντός έξι μηνών, προβλέπεται ποινή ίση με το 10% της τιμής εκκίνησης (249.500 ευρώ).