Το Ερρίκος Ντυνάν, οι κλινικές της Euromedica και το «positioning» της Blantyre, trademark το Vaffancool του Τζώρτζη, η αποτίμηση της EuroHoldings, η Airbus Helicopters και τα νέα λογότυπά της Αρχής για το Ξέπλυμα

Στο Ερρίκος Ντυνάν οι κλινικές της Euromedic.

Η Ημιθέα Μ.Α.Ε. (Ερρίκος Ντυνάν ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 105,9 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Ometovia Holdings Ltd. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πιστοποίησε την καταβολή του ποσού μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς, επικυρώνοντας έτσι την ενεργοποίηση του δανείου που είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 11 Ιουνίου.

Το ομολογιακό δάνειο, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 193,7 εκατ. ευρώ, είναι μετατρέψιμο σε κοινές μετοχές της εταιρείας, με τιμή μετατροπής τα 78,247 ευρώ ανά μετοχή. Το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός της πενταετούς διάρκειας του δανείου, κατά την απόλυτη κρίση της Ometovia. Μέρος του δανείου, έως 78,7 εκατ. ευρώ, δύναται να εκδοθεί υπό μορφή ομολογιών πληρωμής εις είδος (PIK Bonds), ενώ προβλέπεται δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων. Το επιτόκιο του δανείου ανέρχεται σε 11% ετησίως, χωρίς να προβλέπεται εμπράγματη εξασφάλιση των ομολογιούχων. Η Ometovia Holdings Ltd συνδέεται με τη Strix Holdings II L.P., μοναδικό μέτοχο της Ημιθέα, η οποία ελέγχεται διαχειριστικά από την Strix Asset Management, όπου πλειοψηφικός μέτοχος είναι το επενδυτικό κεφάλαιο Blantyre.

Η Strix έχει ήδη παραιτηθεί του δικαιώματος προτίμησης στην κάλυψη του δανείου, διευκολύνοντας τη συμμετοχή της Ometovia ως μοναδικού ομολογιούχου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αξιοποιηθούν για την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού 70,11% στη Next Health Α.Ε., εταιρεία στην οποία μεταφέρθηκε ο κλάδος κλινικών και κέντρων αποκατάστασης της Euromedica. Η Ημιθέα από την πλευρά της αποκτά ένα πανελλαδικό δίκτυο 6 γενικών και μαιευτικών κλινικών, ενός ιδιόκτητου κέντρου αποκατάστασης καθώς και συμμετοχές σε άλλα κέντρα αποκατάστασης. Η εξαγορά υλοποιείται σε συνέχεια συμφωνίας που έχει συνάψει η Ημιθέα από τον Σεπτέμβριο του 2024 με τη Farallon Capital, βασικό μέτοχο της Euromedica μέσω της EMD Holdings. Το υπόλοιπο 29,89% της Next Health ανήκει ήδη στη Strix Holdings και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να εισφερθεί στην Ημιθέα μέσω εξόφλησης PIK Bonds σε είδος.

Τα ερωτήματα της αγοράς

Η Ημιθέα χρησιμοποίησε ένα μετατρέψιμο, μη εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς. Το δάνειο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από συνδεδεμένο μέρος (Ometovia), με τιμή μετατροπής πολύ υψηλότερη από την ονομαστική αξία των μετοχών, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και με έντοκα PIK Bonds που μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω μοχλευμένη ενσωμάτωση συμμετοχών. Η δομή αυτή επέτρεψε άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση χωρίς dilution, διατήρηση του μετοχικού ελέγχου από τον υφιστάμενο επενδυτή (Strix) και χρηματοδότηση χωρίς τυπικό τραπεζικό έλεγχο ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, συνεπάγεται υψηλό κόστος κεφαλαίου (11%), «αβεβαιότητα» ως προς τη μελλοντική μετοχική δομή και κινδύνους διαφάνειας και συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς ο χρηματοδότης είναι έμμεσα συνδεδεμένος με την εταιρεία. Η αγορά αναρωτιέται γιατί δεν επελέγη μια πιο ανοιχτή, λιγότερο σύνθετη και πιο διαφανής χρηματοδοτική λύση, όπως τραπεζικός δανεισμός ή αύξηση κεφαλαίου που θα κατέληγε στο ίδιο στρατηγικό αποτέλεσμα, αλλά με πιο ισορροπημένο προφίλ κινδύνου. Η απάντηση είναι απλή: Η συναλλαγή αυτή έχει καίρια στρατηγική σημασία για τη Blantyre, καθώς ενισχύει αποφασιστικά τον έλεγχο και την τοποθέτησή της στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα.

Το γεγονός ότι το μετατρέψιμο ομολογιακό καλύφθηκε αποκλειστικά από την Ometovia (συνδεδεμένη με Blantyre) χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, της δίνει πλήρη διακριτική ευχέρεια για μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω αύξηση της μετοχικής της επιρροής στην Ημιθέα. Παράλληλα, μέσω των PIK Bonds και της δυνατότητας κεφαλαιοποίησης τόκων, η Blantyre χρησιμοποιεί ένα εργαλείο χρηματοδότησης που ενισχύει τη ρευστότητα της Ημιθέας χωρίς άμεση εκροή μετρητών και χωρίς να παραχωρεί εμπράγματες εγγυήσεις ή να δέχεται dilution από άλλους επενδυτές. Με απλά λόγια η Blantyre διάλεξε τη δομή αυτή γιατί έκανε «positioning»…

Το Vaffancool του Τζώρτζη

Στις 6 Ιουνίου σας είχαμε ενημερώσει πως ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, πρώην επικεφαλής της Folli Follie και πρόσωπο-κλειδί σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών, επιχειρεί να επιστρέψει στον επιχειρηματικό στίβο. Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του, η οποία επήλθε με απόφαση αναστολής εκτέλεσης της ποινής του και συνοδεύτηκε από την επιβολή εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και περιοριστικών όρων (τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα), ο Κουτσολιούτσος ίδρυσε τη Vaffancool Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Το όνομα της εταιρείας δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς παραπέμπει ευθέως σε γνωστή ιταλική βρισιά.

Η Vaffancool αναμένεται να δραστηριοποιηθεί σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από το χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, έως την παροχή υπηρεσιών εστίασης, ενοικίασης εξοπλισμού παραλίας, εμπορίας αθλητικών ειδών, συμβουλευτικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις και ακόμη και δράσεις περιβαλλοντικής έρευνας. Παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί η τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου για τις βαριές κατηγορίες που εξακολουθούν να τον βαραίνουν, ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος φαίνεται να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη νέα του επιχειρηματική προσπάθεια. Απόδειξη αυτού αποτελεί η κίνηση καταχώρησης του εμπορικού σήματος Vaffancool στο μητρώο σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2025 – τρεις ημέρες πριν από την επίσημη ίδρυση της εταιρείας. Η χρονική αυτή ακολουθία αποκαλύπτει ότι για τον κ. Κουτσολιούτσο προτεραιότητα αποτέλεσε το «κλείδωμα» του brand name, γεγονός που καταδεικνύει και το πόσο σημαντικό το θεωρεί. Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2025, το σήμα Vaffancool θα κατοχυρωθεί οριστικά υπέρ του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου.

H EuroHoldings Ltd

Στον έλεγχο της οικογένειας Λάτση πέρασε το 51,04% των μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας EuroHoldings Ltd, με την εξαγορά να πραγματοποιείται έναντι τιμήματος 18,5 εκατ. δολαρίων. Η συμφωνία αποτιμά τη συνολική αξία της εισηγμένης στον Nasdaq εταιρείας σε περίπου 36,4 εκατ. δολάρια, καθιστώντας την συναλλαγή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, τόσο ως στρατηγική κίνηση όσο και από πλευράς αποτίμησης. Η EuroHoldings Ltd ιδρύθηκε μόλις στις 20 Μαρτίου 2024 στα Νησιά Μάρσαλ από την Euroseas Ltd, και λειτουργεί ως εταιρεία χαρτοφυλακίου για τρεις θυγατρικές πλοιοκτήτριες.

Διαθέτει στόλο δύο πλοίων τύπου feeder containerships, συνολικής χωρητικότητας 40.882 dwt ή 3.171 teu. Οι μετοχές της διανεμήθηκαν στους μετόχους της Euroseas στις 17 Μαρτίου 2025, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσχισης (spin-off), η οποία συνοδεύτηκε από σειρά στρατηγικών συμφωνιών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την απόκτηση παλαιότερων πλοίων της Euroseas, συμφωνίες ναυλώσεων καθώς και συμφωνίες διαχείρισης με την Eurobulk Ltd. Παρά τη μικρή διάρκεια λειτουργίας της, η αποτίμηση της EuroHoldings φαίνεται εύλογη με βάση την οικονομική της εικόνα. Σύμφωνα με τις carve-out οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 3,77 εκατ. δολαρίων το 2024, έναντι 7,73 εκατ. δολαρίων το 2023 και 14,02 εκατ. δολαρίων το 2022. Η πτώση οφείλεται κυρίως σε έκτακτες δαπάνες, όπως αυξημένα dry-docking κόστη. Με βάση τα αποτελέσματα του 2024, η αποτίμηση συνεπάγεται δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) περίπου 9,6 φορές, επίπεδο που θεωρείται συντηρητικό για τον κυκλικό ναυτιλιακό κλάδο. Σε περίπτωση ανάκαμψης της κερδοφορίας στα προηγούμενα επίπεδα, η αποτίμηση θα καθίστατο ακόμη πιο ελκυστική, δικαιώνοντας πλήρως την επενδυτική επιλογή της Μαριάννας Λάτση.

Το 2025 Equity Incentive Plan

Η οικογένεια Λάτση, ως ο νέος μέτοχος της EuroHoldings Ltd, δεν προτίθεται να προχωρήσει σε ακύρωση του προγράμματος κινήτρων μετοχών «2025 Equity Incentive Plan», το οποίο παραμένει σε ισχύ. Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης έως και 200.000 μετοχών εντός χρονικού ορίζοντα δέκα ετών, σε στελέχη, εργαζομένους και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών της εταιρείας. Μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί 35.760 μη δεδουλευμένες μετοχές, που αντιστοιχούν σε 89.400 μετοχές της πρώην μητρικής εταιρείας, με τη σταδιακή κατοχύρωσή τους στους δικαιούχους να προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2026. Από αυτές, οι 17.420 έχουν ήδη απονεμηθεί σε στελέχη και διευθυντικά στελέχη, ενώ οι υπόλοιπες 18.340 σε εργαζομένους της ναυτιλιακής Eurobulk.

Το κόστος του bookkeeping στην ΕΕ

Αξιοσημείωτες αποκλίσεις στο κόστος τήρησης βιβλίων (bookkeeping) καταγράφει εξαιρετικά εμπεριστατωμένη μελέτη του Taxheaven που «χαρτογραφεί» τις λογιστικές υπηρεσίες σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το κόστος μεταβάλλεται σημαντικά από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τον βαθμό ψηφιοποίησης, το γενικό επίπεδο τιμών και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς κάθε κράτους. Η Ελλάδα τοποθετείται στο ενδιάμεσο της ευρωπαϊκής κλίμακας. Για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ μηνιαίως και φτάνουν έως τα 300 ευρώ, ενώ για εταιρείες με αυξημένες λογιστικές ανάγκες, όπως ΕΠΕ και ΑΕ, οι χρεώσεις μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τα 1.800 ευρώ. Η διακύμανση οφείλεται στον όγκο των παραστατικών, τη νομική μορφή και τη γεωγραφική τοποθεσία, με υψηλότερες τιμές στα αστικά κέντρα. Στο άκρο της χαμηλής τιμολόγησης βρίσκονται χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, όπου οι υπηρεσίες ξεκινούν από μόλις 20-25 ευρώ τον μήνα. Αντίστοιχα χαμηλές παραμένουν και οι τιμές σε Λιθουανία και Κροατία.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σε αυτή την κατηγορία όταν πρόκειται για απλές, μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Στον αντίποδα, η Σουηδία καταγράφει το υψηλότερο κόστος στην Ευρώπη, με μηνιαίες τιμές που φτάνουν έως τα 870 ευρώ, ακόμη και για μικρές επιχειρήσεις. Ακολουθούν το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Δανία, όπου κυριαρχούν πιο σύνθετες και εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες, με ανάλογο κόστος. Η μελέτη δείχνει ότι οι χώρες με ισχυρή ψηφιακή υποδομή και εξοικείωση με online λογιστικές λύσεις πετυχαίνουν χαμηλότερες τιμές μέσω αυτοματοποίησης. Η Ελλάδα φαίνεται να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο η διείσδυση των πλήρως ψηφιακών υπηρεσιών παραμένει περιορισμένη, αφήνοντας περιθώρια βελτίωσης και εξοικονόμησης κόστους για τις επιχειρήσεις.

Τα ρυμουλκά της ΟΝΕΧ

Την πρώτη παραγγελία για δύο ρυμουλκά τύπου RAstar 2800 από ελληνικών συμφερόντων εταιρεία ανακοίνωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, Πάνος Ξενοκώστας, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός φιλόδοξου ναυπηγικού προγράμματος. Όπως αποκάλυψε, η ONEX έχει ήδη δρομολογήσει την κατασκευή συνολικά 20 ρυμουλκών, πλήρως σχεδιασμένων και κατασκευασμένων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ενίσχυσης της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας. Η ONEX έχει συνάψει αποκλειστική συνεργασία με την καναδική εταιρεία Robert Allan Ltd για τον σχεδιασμό των σκαφών, τα οποία έχουν μήκος 28,4 μέτρα και δύναμη ρυμούλκησης 85 τόνων (bollard pull), ενώ είναι ειδικά σχεδιασμένα για να επιχειρούν σε περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων, όπως τα τερματικά LNG και LPG.

Παράλληλα, έχουν ήδη καταβληθεί προκαταβολές για τα πρώτα 20 σετ κινητήρων από τη MAN Energy Solutions, καθώς και για τα συστήματα πρόωσης της γερμανικής SCHOTTEL GmbH. Η κοπή του πρώτου χάλυβα αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2025, ενώ η παράδοση του πρώτου ρυμουλκού τοποθετείται χρονικά για τον Νοέμβριο του 2026, δηλαδή 12 μήνες από την έναρξη της παραγωγής. Στη συνέχεια, κάθε νέο σκάφος θα παραδίδεται σε διάστημα δύο μηνών, με το τελευταίο από τα 20 να αναμένεται να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2030. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνικής υποστήριξης, το οποίο περιλαμβάνει σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και μοντέλα απόδοσης στη βάση της λογικής Performance Based Logistics, ενισχύοντας τη λειτουργική ευελιξία και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στον τομέα της ναυτιλίας.

Η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2024, καθώς και η πρόταση για διανομή μερίσματος στους μετόχους. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαλλάξουν τα μέλη του, καθώς και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη. Επιπλέον, θα γίνει εκλογή νέων ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις και για την έκθεση βιωσιμότητας της χρήσης 2025, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας CSRD. Θα υποβληθεί και η Έκθεση Αποδοχών για το 2024, η οποία θα τεθεί προς έγκριση από τους μετόχους. Μεταξύ των θεμάτων θα βρίσκεται και η πρόταση για τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών στους δικαιούχους, βάσει της Πολιτικής Αποδοχών, καθώς και η έγκριση νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. Για το πρόγραμμα αυτό θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαχείρισή του. Οι μέτοχοι θα ενημερωθούν επίσης για τις εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου και των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, ενώ θα παρουσιαστούν και στοιχεία για τις προσλήψεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2024.

Τα νέα λογότυπά της Αρχής για το Ξέπλυμα

Την ίδια ημέρα που ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση του προέδρου της Αρχής, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ., Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με την οποία θεσπίζονται για πρώτη φορά επίσημα προτυπωμένα σήματα (λογότυπα) για την ταυτότητα της Αρχής και ορίζονται οι περιπτώσεις χρήσης τους. Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίθηκαν τέσσερα διακριτά λογότυπα που φέρουν κοινά γραφικά χαρακτηριστικά, διαφοροποιούμενα ως προς το χρώμα και τη γλώσσα. Όλα περιλαμβάνουν δύο τεμνόμενους κύκλους σε μπλε αποχρώσεις, εντός ή εκτός τετραγώνου φόντου σε λευκό ή μπλε χρώμα. Τα λογότυπα φέρουν τα αρχικά της Αρχής είτε στα ελληνικά (ΑΚΝΕΕΔ) είτε στα αγγλικά (HAMLA - Hellenic Anti-Money Laundering Authority), προσαρμοζόμενα στην περίσταση και στο κοινό στο οποίο απευθύνεται η Αρχή. Ήδη τα νέα λογότυπα έχουν ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική υπογραφή των μηνυμάτων του προσωπικού, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής και συνοδεύουν τις παρουσιάσεις και τα έντυπά της, συνιστώντας πλέον επίσημο στοιχείο ταυτότητας της Αρχής.

Η Airbus Helicopters

Στην εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προχώρησε η γερμανική εταιρεία Airbus Helicopters Deutschland GmbH. Το νέο υποκατάστημα φέρει την επωνυμία Airbus Υποκατάστημα Αλλοδαπής. Η δραστηριότητα του υποκαταστήματος θα επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών σε θέματα marketing και προώθησης πωλήσεων, ενώ δευτερευόντως περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με την κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων. Νόμιμος εκπρόσωπος στην Ελλάδα ορίστηκε ο Γεώργιος Χριστοφορίδης (AH Advisor for Military/ Parapublic sector της Airbus Helicopters).