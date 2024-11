Το project Skyline, η Alpha Finance και η Kepler Cheuvreux και η συμβολή του γκολφ στην ελληνική οικονομία

Το project Skyline

Ολοκληρώνεται εντός των ημερών το project Skyline, που περιλαμβάνει τη μεταβίβαση 572 ακινήτων από την Alpha Bank στις Dimand και Premia, έναντι 438 εκατ. ευρώ. Η δεσμευτική συμφωνία για το project Skyline είχε υπογραφεί τον Φεβρουάριο του 2023, ωστόσο η ολοκλήρωση της διαδικασίας καθυστέρησε λόγω της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας. Η δεσμευτική συμφωνία προέβλεπε ότι, μέσω διαδοχικών μεταβιβάσεων, η Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη ΑΕ, θυγατρική του Ομίλου Alpha Bank θα αποκτούσε το χαρτοφυλάκιο ακινήτων, ενώ η κοινοπραξία Dimand και Premia Properties θα εξαγόραζε στη συνέχεια το 65% της Skyline.

Στους 20 μήνες που μεσολάβησαν η Alpha Real Estate Services, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των 572 ακινήτων, έπρεπε να ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια όπως το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), καθώς πολλά ακίνητα βρίσκονται εντός του ιστορικού τριγώνου της Αθήνας, αλλά και να εναρμονισθεί με τις απαιτήσεις για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτων, που θεσμοθετήθηκαν ενδιάμεσα.

Το χαρτοφυλάκιο των 572 ακινήτων περιλαμβάνει γραφεία, εμπορικά κτίρια, κατοικίες, καθώς και βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους. Τα ακίνητα έχουν ήδη αρχίσει να μεταβιβάζονται, με μερικά να ανακαινίζονται πριν από την πώληση, άλλα να παραμένουν για ενοικίαση και κάποια να διατίθενται άμεσα προς πώληση. Η Alpha Bank, στην οποία παραμένει το 35% της Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη ΑΕ θα εξακολουθήσει να είναι μισθωτής σε ορισμένα από αυτά.

Η Alpha Finance

Ένα από τα ακίνητα που αναμένεται να παραμείνουν προς μίσθωση είναι αυτό στην οδό Δραγατσανίου στην Αθήνα που στεγάζει την Alpha Finance. H χρηματιστηριακή της Alpha Bank ήδη εδώ και μήνες είχε κατατάξει τα δύο ακίνητά της, ένα επί της οδού Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και το προαναφερόμενο στην οδό Δραγατσανίου, ως περιουσιακά στοιχεία προς πώληση. Η συνολική αξία τους εκτιμήθηκε στα 1,315 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η εύλογη αξία των ακινήτων, που υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τη συγκριτική μέθοδο αγοράς (λαμβάνοντας υπόψη την αξία παρόμοιων ακινήτων), ανήλθε σε 1,740 εκατ. ευρώ.

Η πώληση του ακινήτου της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε, με την τελική αξία του ακινήτου να διαμορφώνεται στα 660 χιλ. ευρώ, ενώ η λογιστική του αξία ήταν σε 477 χιλ. ευρώ. Από τη συναλλαγή αυτή, η Alpha Finance κατέγραψε κέρδος 183 χιλ. ευρώ, το οποίο καταχωρήθηκε στα έσοδά της. Όσον αφορά στο ακίνητο της Αθήνας, η διαδικασία πώλησης θα κλείσει τις επόμενες εβδομάδες. Η αξία του ακινήτου εκτιμήθηκε στα 838 χιλ. ευρώ, σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας μείον τα έξοδα πώλησης.

Συνεργασία με την Kepler Cheuvreux

Και για να παραμείνουμε στην Alpha Finance, ο επικεφαλής της χρηματιστηριακής εταιρείας Μίμης Κωστόπουλος έκλεισε μια στρατηγική συνεργασία με την Kepler Cheuvreux, για την παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά μετοχών. Η Kepler Cheuvreux, συγκαταλέγεται στις πλέον επιτυχημένες ανεξάρτητες φίρμες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ευρώπης. Η Alpha Finance θα προσφέρει σε Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και σε Family Offices ελληνικών συμφερόντων τις χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Kepler Cheuvreux που καλύπτουν εκτενώς ευρωπαϊκές μετοχές και η Kepler Cheuvreux θα διανέμει τις εκθέσεις χρηματοοικονομικής ανάλυσης της Alpha Finance για ελληνικές μετοχές σε επενδυτές στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βόρεια Αμερική και τη Μ. Ανατολή. Σε συνεργασία δε με τη ελληνική χρηματιστηριακή η Kepler Cheuvreux θα οργανώνει, μέσω roadshows και conferences, συναντήσεις ελληνικών εταιρειών με ξένους θεσμικούς επενδυτές.

To γκολφ και η ελληνική οικονομία

Μελέτη με τίτλο «Η Συμβολή του Γκολφ στην Ελληνική Οικονομία» θα παρουσιάσει τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η πρωτότυπη ομολογουμένως μελέτη θα εξετάζει τη συνεισφορά του γκολφ στον τουρισμό και την οικονομία της χώρας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρει το συγκεκριμένο άθλημα. Για να σαν δώσουμε μια εικόνα, φανατικοί του αθλήματος καταφθάνουν ακόμη και τώρα εν μέσω χειμώνα στην Ελλάδα για να αγωνιστούν στα ελληνικά courses.

Τις προτιμήσεις κερδίζουν οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις του Costa Navarino. Το Costa Navarino συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το γκολφ στην Ελλάδα, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εμπειρίες σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ακόμα και κατά τους χειμερινούς μήνες. Από τις 9 Δεκεμβρίου 2024 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025, το διάσημο θέρετρο προσφέρει ειδικά πακέτα και τιμές για τα γήπεδα γκολφ The Dunes Course, The Bay Course, The Hills Course και το International Olympic Academy Golf Course. Οι τιμές περιλαμβάνουν επιλογές όπως το Green Fee για 18 τρύπες με κόστος 125 ευρώ, πακέτο πέντε γύρων στα 375 ευρώ και απεριόριστο παιχνίδι για μια εβδομάδα στα 420 ευρώ. Για μεγαλύτερη διάρκεια, διατίθενται πακέτα ενός μήνα στα 1.000 ευρώ και απεριόριστο γκολφ για όλη τη χειμερινή περίοδο στα 1.500 ευρώ.

Περιήγηση στον κόσμο των startups

Την ευκαιρία να μάθουν για τον συναρπαστικό κόσμο των startups, τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και το πως ένα καλό βιβλίο μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου, είχαν 65 μαθητές της Σχολής Μωραΐτη που παρακολούθησαν ομιλία του Co-Founder και Executive Director της Hellas Direct Αλέξη Πανταζή που δόθηκε στο αμφιθέατρο της Σχολής. Οι νέοι ακροατές ενθουσιάσθηκαν με την παρουσίαση του εξαιρετικά επικοινωνιακού Αλέξη, ο οποίος μέσα από το παράδειγμα επιτυχίας της Hellas Direct, αλλά και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τους πέρασε το μήνυμα πως κάθε κρίση είναι ευκαιρία και κάθε δυσκολία εμπεριέχει ένα μάθημα. Ο κ. Πανταζής στην παρουσίαση του εστίασε στο ότι η συνοχή και η χημεία μιας ομάδας, αλλά και η διαρκής εκμάθηση είναι συνταγές επιτυχίας και ότι χωρίς δύσκολες αποφάσεις δεν μπορεί να κάποιος να κάνει σημαντικά βήματα. Αλλά και για την αποτυχία που είναι μέρος της ζωής όσων επιχειρούν ο Αλέξης Πανταζής είχε την καλύτερη συμβουλή για τους μαθητές του Μωραΐτη: «Αν πέσετε εφτά φορές, σηκωθείτε οκτώ».