Η ΕΚΤ ξεκαθαρίζει το τοπίο για την απιστία των τραπεζιτών, ο Ελληνοπαναμέζος Τόνυ Τάκης και οι εξαγωγές της AS Company

Η απάντηση της ΕΚΤ στο Dnews

Χρήσιμες αποσαφηνίσεις έδωσε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαντώντας σε ερωτήσεις του Dnews.gr σε σχέση με διάταξη που ψηφίσθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο προ δέκα περίπου ημερών για την κακουργηματική απιστία των τραπεζικών στελεχών.

Η εν λόγω διάταξη προβλέπει πως στην περίπτωση προκαταρκτικής εξέτασης που στρέφεται κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή του ΤΧΣ και αφορά σε αναδιάρθρωση ή διαγραφή δανείων, οφειλών ή χρεών, θα πρέπει οι εισαγγελείς πριν προχωρήσουν σε δίωξη να ζητούν από την Τράπεζα της Ελλάδος να προτείνει δύο επιθεωρητές της, οι οποίοι θα συντάσσουν έκθεση με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας. Η σχετική διάταξη αναφέρει τα εξής: «Κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης για την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α' 95), αν η απιστία στρέφεται κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος και αφορά σε αναδιάρθρωση ή διαγραφή δανείων, οφειλών ή χρεών, ή στρέφεται κατά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ζητά από την Τράπεζα της Ελλάδος την πρόταση δύο επιθεωρητών αυτής, οι οποίοι, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, συντάσσουν έκθεση, με την οποία διαπιστώνεται παράβαση ή μη του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις συναλλαγές του κάθε φορέα και η ύπαρξη βέβαιης και οριστικής ζημίας που συνδέεται αιτιωδώς με την τυχόν παράβαση και έχει προκληθεί στην περιουσία του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως αυτή αξιολογείται κατά τον σκοπό του ιδρυτικού του νόμου, καθώς και το ύψος αυτής».

Η ΕΚΤ απάντησε κατηγορηματικά στο Dnews πως οι εν λόγω επιθεωρητές δεν θα γνωμοδοτούν στην Εισαγγελική Αρχή ως στελέχη της ΤτΕ και του Ευρωσυστηματος, αλλά ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Παραθέτουμε την απάντηση που μας δόθηκε από εκπρόσωπο της ΕΚΤ: «Η νομοθετική διάταξη δεν αναθέτει νέο καθήκον στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος περιορίζεται στον διορισμό εμπειρογνωμόνων μεταξύ του προσωπικού της που μπορούν να βοηθήσει τους Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος να καθορίσουν εάν το έγκλημα έχει τεκμηριωθεί βάσει της δικογραφίας. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες διορίζονται από τους Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος και ενεργούν ανεξάρτητα. Επομένως, η αξιολόγηση αυτών των εμπειρογνωμόνων δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αξιολόγηση της Τράπεζας της Ελλάδος» (the legislative provision does not confer a new task on the Bank of Greece. The role of the Bank of Greece is limited to nominating experts among its staff who can assist Financial Crime Prosecutors in determining whether the crime has been established on the basis of the case file. These experts are appointed by the Financial Crime Prosecutors and act independently. Thus, the assessment by these experts should not be interpreted as an assessment by the Bank of Greece).

Τι προκύπτει από την απάντηση αυτή; Πως οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων δεν θα φέρουν τη θεσμική βούλα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ευρωσυστήματος, αλλά θα αποτελούν προσωπικές απόψεις των ατόμων που θα διορίζει ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος. Ως εκ τούτου δεν δεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο τον Εισαγγελικό λειτουργό ως προς την κρίση του…

Η AS Company

Ενδιαφέρον είχε η χθεσινή παρουσίαση των επιδόσεων της AS Company στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε εκδήλωση που πραγματοποίησε η εισηγμένη σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας. Από την παρουσίαση προέκυψε πως η AS Company έχει αναπτύξει νέες αγορές, έχει μακροχρόνιες σχέσεις με τα δίκτυα διανομής, υγιή ισολογισμό και την ευελιξία να προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς. Η Διοίκηση της AS Company έχει δείξει σημαντική έμφαση στην επέκταση της διεθνούς παρουσίας της εισηγμένης. Αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των διεθνών πωλήσεων, από 2,9 εκατ. ευρώ το 2018 σε 5,7 εκατ. ευρώ το 2023. Αυτή η μεταβολή αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση των εσόδων της εταιρείας, με τις διεθνείς πωλήσεις να αυξάνονται από 11% των συνολικών πωλήσεων το 2018 σε 20%

Από τον Παναμά στην Ελλάδα

O Ελληνοπαναμέζος επιχειρηματίας Τόνυ Τάκης (Antonio Fotis Taquis Ochoa), Διευθύνων Σύμβουλος της Panama Shipping Agency and Services, S.A. (PSAS) και πρώην Πρέσβης του Παναμά στην Ελλάδα έχει την τελευταία διετία διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ίδρυση ελληνικής πρεσβείας στον Παναμά, αναλαμβάνοντάς διαδικαστικά θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία της νέας διπλωματικής αρχής της χώρας μας. Προ ημερών ο Τόνυ Τάκης προχώρησε στη δωρεά ενός επιβατικού αυτοκινήτου Ford Territory Ambiente προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στον Παναμά, ώστε να διευκολύνει τις εργασίες της και ειδικά το έργο του Πρέσβη Ευθύμιου Ευθυμιάδη, με τον οποίο έχει στενή συνεργασία.

Η Panama Shipping Panama Shipping Agency του Τόνυ Τάκης λειτουργεί ως «λιμενικός πράκτορας» στα λιμάνια της Δημοκρατίας του Παναμά και εκπροσωπεί πλοία ως προς τη διαμετακόμισή τους. Με τις γνωριμίες που διαθέτει ο Έλληνας ομογενής έχει δικτυώσει τον Πρέσβη Ευθυμιάδη. Ενδεικτικά, ο Τόνυ Τάκης συνόδευσε προσφάτως τον κ. Ευθυμιάδη σε συνάντηση εργασίας που είχε με τον υπουργό Διώρυγας του Παναμά, αλλά και κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του Έλληνα Πρέσβη στην Γενική Κυβερνήτη του Άγιου Βικέντιου και Γρεναδινών Dame Susan Dougan. Μπορεί λοιπόν ο Ελληνοπαναμέζος επιχειρηματίας να βοηθά την Ελλάδα στο εξωτερικό, ωστόσο ο ίδιος έχει διαπιστώσει πως η Ελλάδα δεν είναι ανάλογα ευγνωμονούσα. Ο Τόνυ Τάκης είχε συστήσει το 2020 την εταιρεία Αιγαίο Μύκονος Luxury Hotel & Villas προκειμένου να αναπτύξει ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων και δυναμικότητας 50 κλινών στη θέση Αλογόμανδρα στη Μύκονο. Η εν λόγω επένδυση ύψους 4,83 εκατ. ευρώ είχε αρχικά υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο.

Ωστόσο, εν συνεχεία κρίθηκε πως δεν πληροί τις προϋποθέσεις ελέγχου νομιμότητας. Γιατί; Στο βιογραφικό του κ. Τάκη το οποίο κατατέθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης αναφερόταν ότι δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα στον Παναμά, στο Μαϊάμι, στην Αθήνα και στην Μύκονο, κάτι που όμως δεν αποτυπωνόταν στην δήλωση που υπέβαλε η Αιγαίο Μύκονος Luxury Hotel & Villas. Και η παράλειψη αυτή άφησε εκτός του αναπτυξιακού νόμου την τουριστική επένδυση του ομογενή επιχειρηματία.

Αλάτι Γλάρος

Στον αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκε επενδυτικό σχέδιο της βιομηχανίας άλατος Σάββας Χοροζόγλου ΑΒΕΕ που παράγει το γνωστό Αλάτι Γλάρος. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 1,54 εκατ. ευρώ, αφορά στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης με την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο 2ο χλμ. Δράμας-Ξηροποτάμου. Η ενίσχυση που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο της βιομηχανίας άλατος ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ. Η Σάββας Χοροζόγλου ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εμπορία άλατος από το 1976, με έδρα περιφερειακά της πόλης της Δράμας. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην παραγωγή ψιλού, χονδρού και ημίχονδρου άλατος. Επιπλέον, προμηθεύει αλάτι σε πολλές μεγάλες εταιρείες του χώρου των απορρυπαντικών και καλλυντικών, είτε ως πρώτη ύλη, είτε ως ειδικό αλάτι για αποσκλήρυνση νερού.

Η ακεραιότητα στο απόσπασμα

Έρευνα της EY Ελλάδος για την κουλτούρα ακεραιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις αποκαλύπτει ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Από την έρευνα που παρουσιάσθηκε από την επικεφαλής υπηρεσιών ειδικών ερευνών και εταιρικής συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος Κυριακή Κατσάνη σε εκδήλωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κρατάμε τρία απογοητευτικά ευρήματα. Το πρώτο είναι πως το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στη χώρα μας (34%) παραδέχονται ότι είναι διατεθειμένοι να παρακάμψουν τους κανόνες για να βελτιώσουν τις αποδοχές ή την καριέρα τους. Συγκεκριμένα, απάντησαν πως είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ή να αποδεχτούν δωροδοκία, να παράσχουν ψευδείς πληροφορίες στη διοίκηση ή στις επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου και να αγνοήσουν ανήθικη συμπεριφορά στην ομάδα τους.

Το δεύτερο απογοητευτικό στοιχείο είναι πως το 39% των ερωτηθέντων δηλώνουν διατεθειμένοι να ενεργήσουν χωρίς ακεραιότητα ή να διαπράξουν απάτη, εφόσον τους το ζητούσε η ανώτερη διοίκηση. Συγκεκριμένα, δήλωσαν πρόθυμοι να παραποιήσουν οικονομικά στοιχεία, να παραβιάσουν νόμους και κανονισμούς, να αγνοήσουν ανήθικη συμπεριφορά από πελάτες και να παραπλανήσουν πελάτες ή επενδυτές. Το τρίτο απογοητευτικό εύρημα είναι πως το 43% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι υπάρχουν managers που θα θυσίαζαν την ακεραιότητα για βραχυπρόθεσμο όφελος του οργανισμού. Κάτι που συνεπάγεται πως το μήνυμα που εκπέμπεται σε αυτούς του οργανισμούς από το management είναι πως «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».