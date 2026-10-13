Από τα πελαργόνια και τον πόθο μέχρι τη φορσύθια και το βιβούρνο, δείτε ποια φυτά μπορείτε να πολλαπλασιάσετε με μοσχεύματα το φθινόπωρο και πώς να αποκτήσετε νέα φυτά για τον κήπο και το μπαλκόνι σας.

Ο Οκτώβριος είναι μια ιδιαίτερα κατάλληλη περίοδος για να εμπλουτίσετε τον κήπο ή το μπαλκόνι σας. Οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν, ενώ διαφορετικά είδη φυτών προσφέρονται για πολλαπλασιασμό με μοσχεύματα, είτε πρόκειται για νεαρούς βλαστούς είτε για πιο ώριμα, ξυλοποιημένα κλαδιά.

Αυτή την εποχή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα φυτά για τον κήπο ή το μπαλκόνι σας, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε επιπλέον γλάστρες με έτοιμα φυτά. Τα μοσχεύματα από ευαίσθητα είδη μπορούν να διατηρηθούν σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ εκείνα από ανθεκτικούς θάμνους μπορούν να αναπτύξουν ρίζες και να είναι έτοιμα για φύτευση την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα με τις υπόλοιπες φθινοπωρινές εργασίες, όπως η φύτευση δέντρων, θάμνων και βολβών που θα ανθίσουν την άνοιξη, αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο στον πολλαπλασιασμό των αγαπημένων σας φυτών. Θα χρειαστείτε ένα καθαρό και κοφτερό κλαδευτήρι, κατάλληλο υπόστρωμα, ορμόνη ριζοβολίας όπου χρειάζεται, καθώς και υπομονή μέχρι να αναπτυχθούν οι νέες ρίζες.

Ακολουθούν επτά φυτά που μπορείτε να πολλαπλασιάσετε τον Οκτώβριο, μαζί με χρήσιμες οδηγίες για τη διαδικασία.

1. Πελαργόνια

Τα πελαργόνια, γνωστά και ως γεράνια σε πολλές καθημερινές χρήσεις, ξεχωρίζουν για την πλούσια ανθοφορία τους, τα έντονα χρώματα και το συχνά αρωματικό φύλλωμά τους. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε γλάστρες, ζαρντινιέρες και κρεμαστά καλάθια, όμως αρκετά από αυτά δεν αντέχουν τις χαμηλές θερμοκρασίες και χρειάζονται προστασία τον χειμώνα.

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Ο πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα είναι ένας πρακτικός τρόπος να διατηρήσετε τα φυτά που σας αρέσουν περισσότερο. Έτσι, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αντίγραφα του μητρικού φυτού και να αντικαταστήσετε όσα ενδέχεται να χαθούν μέσα στον χειμώνα.

Πώς να το κάνετε:

Κόψτε υγιείς, σχετικά σφιχτούς νεαρούς βλαστούς μήκους περίπου 8-10 εκατοστών, ακριβώς κάτω από έναν κόμβο του στελέχους.

Αφαιρέστε τα φύλλα από το κάτω μισό του μοσχεύματος.

Αφήστε την κομμένη επιφάνεια να στεγνώσει για λίγες ώρες και, στη συνέχεια, εφαρμόστε ορμόνη ριζοβολίας, εφόσον χρησιμοποιείτε.

Τοποθετήστε τα μοσχεύματα σε γλάστρες με αφράτο, καλά στραγγιζόμενο χώμα.

Διατηρήστε τα σε φωτεινό και ζεστό σημείο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, και φροντίστε το υπόστρωμα να παραμένει ελαφρώς υγρό.

Η ανάπτυξη ριζών μπορεί να χρειαστεί περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Όταν το μόσχευμα αρχίσει να αντιστέκεται σε ένα πολύ απαλό τράβηγμα, πιθανότατα έχει αναπτύξει ρίζες και μπορεί να μεταφερθεί σε δική του γλάστρα.

2. Κολεοί

Οι κολεοί είναι γνωστοί για τα εντυπωσιακά φύλλα τους, τα οποία εμφανίζουν συνδυασμούς πράσινου, κόκκινου, μοβ, κίτρινου και ροζ. Προσφέρουν έντονο χρώμα σε παρτέρια και γλάστρες, ακόμη και όταν δεν βρίσκονται σε ανθοφορία.

Πρόκειται, ωστόσο, για φυτά ευαίσθητα στο κρύο. Σε περιοχές με ψυχρό χειμώνα συνήθως καλλιεργούνται ως ετήσια, αλλά μπορούν να μεταφερθούν σε εσωτερικό χώρο και να διατηρηθούν μέχρι την επόμενη άνοιξη. Τα μοσχεύματα του Οκτωβρίου αποτελούν έναν εύκολο τρόπο για να εξασφαλίσετε νέα φυτά.

Πώς να το κάνετε:

Κόψτε βλαστούς μήκους περίπου 10-15 εκατοστών και αφαιρέστε τα χαμηλότερα φύλλα. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη βάση τους σε νερό ή απευθείας σε μικρές γλάστρες με κατάλληλο υπόστρωμα.

Επιλέξτε ένα φωτεινό σημείο χωρίς απευθείας έκθεση στον ήλιο. Αν χρησιμοποιήσετε νερό, φροντίστε να το ανανεώνετε τακτικά. Όταν αναπτυχθούν αρκετές ρίζες, μεταφέρετε τα μοσχεύματα σε γλάστρες με χώμα που στραγγίζει καλά.

3. Φούξιες

Οι φούξιες εντυπωσιάζουν με τα χαρακτηριστικά άνθη τους, που συχνά συνδυάζουν δύο διαφορετικά χρώματα. Είναι κατάλληλες για κρεμαστά καλάθια, γλάστρες και σκιερά ή ημισκιερά σημεία του κήπου.

Ορισμένες ποικιλίες είναι ανθεκτικές στο κρύο, ενώ άλλες χρειάζονται προστασία από τον παγετό. Αν έχετε μια ευαίσθητη φούξια που θέλετε να διατηρήσετε, ο πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε νέα φυτά χωρίς να καταλαμβάνετε πολύ χώρο για τη διαχείμαση του μητρικού φυτού.

Πώς να το κάνετε:

Επιλέξτε υγιείς, τρυφερούς βλαστούς μήκους περίπου 10-15 εκατοστών.

Αφαιρέστε τα περισσότερα φύλλα, αφήνοντας δύο στην κορυφή.

Κόψτε τη βάση κάτω από έναν κόμβο και, προαιρετικά, βουτήξτε τη σε ορμόνη ριζοβολίας.

Τοποθετήστε τρία ή τέσσερα μοσχεύματα περιμετρικά μιας μικρής γλάστρας με κατάλληλο χώμα.

Καλύψτε τη γλάστρα με μια διάφανη σακούλα, χωρίς αυτή να ακουμπά στα φύλλα, ώστε να διατηρείται η υγρασία.

Τοποθετήστε τη γλάστρα σε φωτεινό σημείο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, και αερίζετε τακτικά για να περιορίσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης μούχλας. Η ήπια θερμότητα στη βάση της γλάστρας μπορεί να βοηθήσει, εφόσον οι συνθήκες είναι αρκετά ψυχρές.

4. Πόθος

Ο πόθος είναι αγαπημένο φυτό εσωτερικού χώρου, καθώς προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες και διαθέτει πλούσιο φύλλωμα, με ποικιλίες που παρουσιάζουν διαφορετικές αποχρώσεις και σχέδια. Ο Οκτώβριος είναι μια καλή ευκαιρία να αυξήσετε τη συλλογή σας ή να δημιουργήσετε νέα φυτά για να τα χαρίσετε.

Πώς να το κάνετε:

Κόψτε τμήματα βλαστού μήκους περίπου 10-15 εκατοστών, φροντίζοντας το καθένα να διαθέτει δύο ή τρία φύλλα και τουλάχιστον έναν κόμβο. Ο κόμβος είναι το σημείο του στελέχους από όπου αναπτύσσεται το φύλλο και συνήθως φαίνεται σαν μικρή προεξοχή.

Αφαιρέστε το χαμηλότερο φύλλο και τοποθετήστε το μόσχευμα σε ένα ποτήρι ή βάζο με νερό, έτσι ώστε ο κόμβος να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια, ενώ τα φύλλα να παραμένουν στεγνά.

Αφήστε το δοχείο σε σημείο με άφθονο έμμεσο φως και αλλάζετε το νερό κάθε λίγες ημέρες. Όταν οι ρίζες φτάσουν περίπου τα 2,5-5 εκατοστά, μπορείτε να μεταφέρετε το νέο φυτό σε γλάστρα με χώμα.

Παρόμοια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα φυτά εσωτερικού χώρου, όπως ορισμένα φιλόδεντρα και μονστέρες, αρκεί κάθε μόσχευμα να διαθέτει κατάλληλο κόμβο. Τα φυτά που αναπτύσσουν παραφυάδες, όπως το χλωρόφυτο, πολλαπλασιάζονται συνήθως με διαφορετικό τρόπο.

5. Κράταιγος του γένους Cornus

Οι κρανιές και άλλα είδη του γένους Cornus μπορούν να προσφέρουν ενδιαφέρον στον κήπο σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. Ανάλογα με το είδος, έχουν όμορφη ανοιξιάτικη ανθοφορία, ενώ ορισμένοι θάμνοι ξεχωρίζουν τον χειμώνα χάρη στους έντονους κόκκινους, κίτρινους ή πορτοκαλί βλαστούς τους.

Είδη όπως το Cornus sericea μπορούν να πολλαπλασιαστούν με ξυλώδη μοσχεύματα το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Είναι μια καλή επιλογή για όσους θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες φυτών ή να εμπλουτίσουν τα παρτέρια τους.

Πώς να το κάνετε:

Επιλέξτε υγιή κλαδιά, περίπου στο πάχος ενός μολυβιού, από τη βλάστηση της τρέχουσας χρονιάς. Κόψτε τμήματα μήκους περίπου 15-25 εκατοστών. Κάντε μια ίσια τομή στη βάση, κάτω από έναν κόμβο, και μια λοξή τομή στην κορυφή, ώστε να ξεχωρίζετε εύκολα τη σωστή κατεύθυνση φύτευσης.

Αφαιρέστε τα φύλλα και εφαρμόστε ορμόνη ριζοβολίας στη βάση, εφόσον χρειάζεται. Τοποθετήστε τα μοσχεύματα σε βαθιά γλάστρα με ειδικό υπόστρωμα πολλαπλασιασμού και διατηρήστε τα σε κρύο πλαίσιο ή σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο, προστατευμένα από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το χώμα πρέπει να παραμένει υγρό, χωρίς να κρατά υπερβολική ποσότητα νερού. Η ριζοβολία μπορεί να χρειαστεί αρκετούς μήνες, γι' αυτό αποφύγετε τις συχνές μετακινήσεις των μοσχευμάτων.

6. Βιβούρνο

Τα βιβούρνα περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία θάμνων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το είδος. Ορισμένα είναι αειθαλή, ενώ άλλα χάνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο. Πολλά ξεχωρίζουν για τις ταξιανθίες τους την άνοιξη ή το καλοκαίρι, το φθινοπωρινό φύλλωμα και τους διακοσμητικούς καρπούς τους.

Πρόκειται για φυτά που μπορούν να προσφέρουν ενδιαφέρον στον κήπο για μεγάλο μέρος του έτους. Αν θέλετε να αποκτήσετε περισσότερα, μπορείτε να δοκιμάσετε τον πολλαπλασιασμό με ξυλώδη μοσχεύματα τον Οκτώβριο, εφόσον το είδος και η ωρίμανση των βλαστών είναι κατάλληλα.

Πώς να το κάνετε:

Κόψτε υγιή τμήματα βλαστών μήκους περίπου 20-25 εκατοστών και αφαιρέστε τα φύλλα. Εφαρμόστε ορμόνη ριζοβολίας στη βάση και τοποθετήστε τα σε γλάστρες με καλά στραγγιζόμενο υπόστρωμα.

Στη συνέχεια, διατηρήστε τις γλάστρες σε προστατευμένο σημείο, όπως ένα κρύο πλαίσιο ή ένα θερμοκήπιο. Φροντίστε το χώμα να παραμένει ελαφρώς υγρό, καθώς η υπερβολική υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε σήψη πριν προλάβουν να σχηματιστούν ρίζες.

Η διαδικασία απαιτεί υπομονή, αφού τα ξυλώδη μοσχεύματα συνήθως ριζοβολούν πιο αργά από τα τρυφερά. Ο χρόνος εξαρτάται από την ποικιλία και τις συνθήκες καλλιέργειας.

7. Φορσύθια

Η φορσύθια είναι ένας από τους θάμνους που σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης. Τα έντονα κίτρινα άνθη της εμφανίζονται συνήθως πριν αναπτυχθούν πλήρως τα φύλλα, χαρίζοντας φωτεινό χρώμα στον κήπο μετά τους χειμερινούς μήνες.

Ο Οκτώβριος μπορεί να αποτελέσει κατάλληλη περίοδο για τη λήψη ξυλωδών μοσχευμάτων, ιδιαίτερα όταν οι βλαστοί έχουν ωριμάσει και το φυτό έχει αρχίσει να ρίχνει το φύλλωμά του.

Πώς να το κάνετε:

Κόψτε βλαστούς μήκους περίπου 15-20 εκατοστών και κάντε την κάτω τομή ακριβώς κάτω από έναν κόμβο. Αφού εφαρμόσετε ορμόνη ριζοβολίας, μπορείτε να φυτέψετε τα μοσχεύματα σε γλάστρες με κατάλληλο υπόστρωμα ή απευθείας στο έδαφος, σε ένα προστατευμένο σημείο με καλή αποστράγγιση.

Εάν τα φυτέψετε στο χώμα, περίπου τα δύο τρίτα του μοσχεύματος μπορούν να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια, ανάλογα με το μήκος του και τις συνθήκες του εδάφους. Διατηρήστε το χώμα ελαφρώς υγρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Μια ακόμη επιλογή είναι η ριζοβολία στο νερό. Τοποθετήστε τα προετοιμασμένα κλαδιά σε δοχείο με νερό και αφήστε τα σε φωτεινό σημείο χωρίς άμεσο ήλιο. Ανανεώνετε τακτικά το νερό και παρακολουθείτε την ανάπτυξη των ριζών.

Με λίγα κατάλληλα εργαλεία, σωστή επιλογή φυτικού υλικού και προσεκτική φροντίδα, ο φθινοπωρινός πολλαπλασιασμός μπορεί να σας προσφέρει περισσότερα φυτά για τον κήπο και το μπαλκόνι σας την επόμενη χρονιά.