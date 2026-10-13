Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30.

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

«Ντέρτι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 11

Η Στέλλα και ο Άρης προσπαθούν να βάλουν φρένο σ’ αυτό που γεννιέται ανάμεσά τους, όμως όσο περισσότερο απομακρύνονται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να κρύψουν όσα νιώθουν.

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Την ίδια στιγμή, η Ξένια αποφασίζει να ξαναπάρει τη ζωή της στα χέρια της, φέρνοντας πάλι στην επιφάνεια παλιές πληγές με τον Αλέκο, αλλά και με τη Στέλλα.

Ο Δήμος κάνει μια επιλογή που ανατρέπει τις ισορροπίες στην οικογένεια, ενώ η Καίτη παλεύει ανάμεσα στην ανάγκη να προστατεύσει τον εαυτό της και την ελπίδα ότι ο Δήμος μπορεί να γίνει πράγματι ένας σωστός άντρας στο πλευρό της.

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Ο Μιχάλης και η Ρένα βρίσκουν επιτέλους το θάρρος να πουν όσα κρατούσαν μέσα τους, την ώρα που ο Λεωνίδας έρχεται αντιμέτωπος με τις αναμνήσεις μιας αγάπης που δεν έσβησε ποτέ.

Και όταν ένα τραγούδι του Στράτου ανοίγει ξανά την πληγή ανάμεσα σε μάνα και κόρη, η Στέλλα φτάνει στα όριά της.

«Ντέρτι»: ένα συγκλονιστικό δράμα, που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση.

Έρχεται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1.