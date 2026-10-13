Η ηθοποιός μίλησε για την αναδοχή παιδιού και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν με τον σύζυγό της πριν από την απόφαση να πραγματοποιήσουν τα χαρτιά του για υιοθεσία.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου η Ελένη Καρακάση και κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην αναδοχή παιδιού και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν με τον σύζυγό της πριν πραγματοποιήσουν τα χαρτιά τους για υιοθεσία.

Η ηθοποιός στο πρόσφατο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναδοχής παιδιού, με τις διαδικασίες να ολοκληρώνονται πριν από λίγο καιρό.

Πλέον, η οικογένειά τους μεγάλωσε, καθώς ανέλαβαν την ανατροφή ενός παιδιού 8,5 ετών.

Όσα ανέφερε η Ελένη Καρακάση για την αναδοχή του παιδιού

Στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα η Ελένη Καρακάση αναφέρθηκε σε ορισμένες δυσκολίες που αντιμετώπισαν με τα χαρτιά της υιοθεσίας, μιλώντας παράλληλα για το σύστημα υιοθεσίας και αναδοχής παιδιών στην Ελλάδα.

Όπως εξήγησε αρχικά, ως ζευγάρι είχαν την επιθυμία να αποκτήσουν το δικό τους παιδάκι, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες για βιολογική γονιμοποίηση κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε.

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Οι διαδικασίες τις υιοθεσίας ξεκίνησαν λίγο καιρό μετά από το χειρουργείο ολικής υστερεκτομής στο οποίο υποβλήθηκε η ίδια.

«Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε την αναδοχή, και εμείς το είχαμε στο μυαλό μας, το πρώτο που κάναμε ήταν για την υιοθεσία. Είχαμε κάνει τα χαρτιά για την υιοθεσία… Πάντα το είχα στο μυαλό μου την υιοθεσία και το συζητούσαμε με τον Δημήτρη από τα πολύ πρώτα χρόνια που ήμασταν μαζί. Ο Δημήτρης το είχε λίγο στο μυαλό όπως το έχουν λίγο οι πιο παλιοί. Το είχε στο μυαλό του όπως το έχουν οι πιο παλιοί, να προσπαθήσουμε βιολογικά να κάνουμε ένα παιδί... Όταν δεν ήρθε και κυρίως όταν έκανα εγώ την ολική υστεροκτομή, πριν από περίπου 4,5 χρόνια, μου λέει ο Δημήτρης ‘να το βάλουμε μπροστά;’ Και είπα ‘φυσικά’».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης η Ελένη Καρακάση αναφέρθηκε στις υπάρχουσες διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσει ένα ζευγάρι με σκοπό την υιοθεσία. Η ίδια εξήγησε μεταξύ άλλων:

«Πήγαμε και ρωτήσαμε στον Νότιο Τομέα, που ανήκουμε 5 Φλεβάρη, ανήμερα των γενεθλίων μου να μας πουν αν είναι εντάξει τα χαρτιά μας, την αίτησή μας... Δυστυχώς όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα είναι υποστελεχομένα. Εκείνη την περίοδο ήταν πολύ λίγοι υπάλληλοι που τα έκαναν σχεδόν όλα. Ο φάκελος μας άνοιξε μετά από έναν χρόνο… Το σύστημα άλλαξε μέσα στην καραντίνα, μέχρι τότε η επικοινωνία γίνονταν πιο άμεσα με τις δομές, είχες μία πιο κοντινή επικοινωνία…».

Παράλληλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις διαφορές μεταξύ της υιοθεσίας και της αναδοχής παιδιού, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ανάδοχος γονέας έχει ως σκοπό να προετοιμάσει το παιδί για την επιστροφή στην οικογένειά του:

«Ο σκοπός του είναι να ετοιμάσει το παιδί για να γυρίσει στη φυσική του οικογένεια… Ο ανάδοχος γονέας είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ότι ο σκοπός του είναι πάντα να ετοιμάσει το παιδί να γυρίσει στην φυσική του οικογένεια, πρέπει να μιλά στο παιδί για να αγαπήσει και την άλλη οικογένεια. Να μη νιώσει την παραμέληση».

Η πρώτη γνωριμία με το παιδί και η αμηχανία

Σε άλλο σημείο της συζήτησης η Ελένη Καρακάση αναφέρθηκε στην αναδοχή του παιδιού και στα πρώτα συναισθήματα που βίωσε όταν επέστρεψαν στο σπίτι όλοι μαζί: «Το παιδί είναι 8,5 ετών… Είναι σημαντικό να τηρήσουμε την εχεμύθεια του παιδιού, γιατί το έχω υπογράψει κιόλας. Μας συνέδεσαν με ένα παιδάκι που ήταν 7,5 όταν γνωριστήκαμε και η πρώτη μας επαφή έγινε τον Νοέμβριο. Πήγαινε καλά. Την πρώτη φορά, όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έγινε η σύνδεσή μου με αυτό το παιδί έβαλα τα κλάματα… Ούτε εγώ το περίμενα ότι θα αντιδρούσα έτσι. Όταν βρεθήκαμε την πρώτη φορά ήμασταν αμήχανοι αλλά μπήκαμε στον κόσμο του. Αρχίσαμε να παίζουμε το παιχνίδι που ήθελε να παίξει».

«Είχε και το παιδί αμηχανία. Όσο μεγαλύτερο το παιδί τόσο μεγαλύτερη η αμηχανία. Τα προετοιμάζουν τα παιδιά, η πρώτη αίσθηση που έχουν ελίναι ότι είμαστε οι εθελοντές… Εμάς ήταν δύσκολο γιατί το παιδί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Έγινε ένα περιστατικό που είδε τους γονείς του τα Χριστούγεννα οπότε αυτό μας πήγε πίσω…».

«Πηγαίναμε μέρα παρά μέρα για να δούμε το παιδί στη δομή, ήταν σαν να μην μας ήθελε καθόλου, δεν μας κοίταζε στα μάτια… Ένα βράδυ μιλούσαμε στο τηλέφωνο και ήταν ένα ‘άλλο παιδί’. Δεν ήθελε να ανοιχτεί… Από το τηλέφωνο υπήρχε η απόσταση και δεν υπήρχε και η άμεση εικόνα. Τώρα ζούμε μαζί. Τώρα είμαστε πάρα πολύ κοντά συναισθηματικά. Είμαστε με ένα 8,5χρονο που είναι σαν να περνάει την βρεφική ηλικία. Είναι πάνω μου και απόλυτα εξαρτημένο… Καταλαβαίνω ότι ευτυχώς ήμουν πολύ καλά προετοιμασμένη. Τα τελευταία χρόνια έκανα και ψυχανάλυση και με προετοίμασε και είναι και πάρα πολύ δύσκολα σε ό,τι χρειάζομαι σε αυτό το ταξίδι… Προκύπτει κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό», σημείωσε μεταξύ άλλων η Ελένη Καρακάση.

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