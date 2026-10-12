Έκανε το απόλυτο trend των social media αγκαλιά με τον γιο της.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η Μπάγια Αντωνοπούλου, η οποία τα γιόρτασε αγκαλιά με τον τριών μηνών γιο της.

Η γνωστή δημοσιογράφος τον περασμένο Ιούλιο έγινε μητέρα για πρώτη φορά και έκτοτε φαίνεται πως έχει αλλάξει σελίδα στην ζωή της, τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της.

Η ίδια, γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια ακολουθώντας ένα από τα πιο viral trend των social media και υπό τους ήχους του «Feeling Good» βρέθηκε κρατάει στα χέρια της ένα… μπιμπερό αντί για ένα ποτήρι κρασί.

Μπροστά της είχε μία κατακόκκινη τούρτα, με τα χρυσά κεράκια και τον αριθμό 37 να συμπληρώνουν την εικόνα.

«37 & blessed», έγραψε στην ανάρτησή της.

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Λίγες ημέρες μετά από τον ερχομό του γιου της, η Μπάγια Αντωνοπούλου δημοσίευσε μία τρυφερή ανάρτηση μέσω της οποίας θέλησε να υποδεχθεί στη ζωή τον γιο της: «12/07/2026

Το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκίνησε…

Θησαυρέ μας, σε αγαπάμε περισσότερο από όσο μπορούν να πουν οι λέξεις…», έγραφε χαρακτηριστικά.

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