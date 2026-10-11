Ο 18χρονος σήμερα ηθοποιός αναφέρθηκε στις εμπειρίες του μέσα από το νέο βιβλίο της Τζέσικα Ράντλοφ, «Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw’s-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy».

Ο Ίαν Άρμιτατζ, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη δημοφιλή σειρά «Young Sheldon», μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι η συμπεριφορά του προκαλούσε δυσκολίες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ο 18χρονος σήμερα ηθοποιός αναφέρθηκε στις εμπειρίες του μέσα από το νέο βιβλίο της Τζέσικα Ράντλοφ, «Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw’s-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, το βιβλίο περιλαμβάνει μαρτυρίες ηθοποιών και συντελεστών της σειράς, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από τα παρασκήνια της παραγωγής που ολοκληρώθηκε το 2024, έπειτα από επτά σεζόν.

«Μερικές φορές ήταν δύσκολος»

Η Άνι Ποτς, η οποία υποδυόταν τη γιαγιά του Σέλντον, παραδέχθηκε ότι ο μικρός τότε πρωταγωνιστής δεν ήταν πάντοτε εύκολος στη συνεργασία. «Ναι, μερικές φορές ήταν δύσκολος. Αλλά έχω συνεργαστεί με ενήλικες που ήταν πολύ χειρότεροι», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο Άρμιτατζ είχε επωμιστεί τεράστιες ευθύνες σε ιδιαίτερα μικρή ηλικία.

Όπως σημείωσε, ολόκληρη η παραγωγή περιστρεφόταν γύρω από τον χαρακτήρα του, γεγονός που δημιουργούσε σημαντική πίεση σε ένα παιδί που έπρεπε να εργάζεται και να συμπεριφέρεται σαν ενήλικας.

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Από την πλευρά του, ο Άρμιτατζ δεν αρνήθηκε ότι υπήρχαν δύσκολες στιγμές. «Ήταν μεγάλο προνόμιο να συμμετέχω στη σειρά και να υποδύομαι αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά ήταν και τεράστια ευθύνη για ένα οκτάχρονο παιδί», δήλωσε.

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι προσπαθούσε πάντοτε να κάνει το καλύτερο δυνατό, αναγνωρίζοντας πως τα παιδιά δεν μπορούν να είναι συνεχώς τέλεια. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους έδειξαν κατανόηση.

Οι εντάσεις με την τηλεοπτική αδελφή του

Στο βιβλίο γίνεται επίσης αναφορά στη σχέση του Άρμιτατζ με τη Ρέιγκαν Ρέβορντ, η οποία υποδυόταν την αδελφή του, Μίσι. Οι δύο νεαροί ηθοποιοί περνούσαν πολλές ώρες καθημερινά μαζί, με αποτέλεσμα να αναπτύξουν μια σχέση που θύμιζε πραγματικά αδέλφια, με στιγμές στενής φιλίας αλλά και διαφωνίες.

Η Ρέβορντ εξήγησε ότι η πολύωρη εργασία και η ξαφνική δημοσιότητα δημιουργούσαν ιδιαίτερες συνθήκες για δύο παιδιά που μεγάλωναν μπροστά στις κάμερες. Παρά τις εντάσεις, ο Άρμιτατζ τόνισε ότι εξακολουθεί να εκτιμά βαθιά την πρώην συμπρωταγωνίστριά του.

Ο Γουάλας Σον, επίσης μέλος του καστ, περιέγραψε τον Άρμιτατζ ως ένα εξαιρετικά ενεργητικό παιδί που με τα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν ευγενικό και ώριμο νεαρό.

Πηγή ew.com