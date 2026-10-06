«Ο Αλέξης είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας», εξήγησε ο ηθοποιός.

Λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της νέας σειράς του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», ο Ιάσονας Χρόνης, ο Αλέξης Κεχαγιάς ο μικρότερος γιος της οικογένειας Κεχαγιά, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε με την Κατερίνα Καινούργιου για το ρόλο του, τη συνεργασία αυτή και τα επαγγελματικά του σχέδια.

«Καταρχάς ήταν από τις πρώτες δουλειές που διάβασα το σενάριο στο κάστινγκ και θυμάμαι να λέω στους φίλους μου, που κάνουν αυτή τη δουλειά, ότι θέλω αυτό το ρόλο», είπε αρχικά ο Ιάσονας Χρόνης και συνέχισε λέγοντας ότι «είναι φτιαγμένος για μένα, ο ρόλος, πρέπει να το κάνω οπωσδήποτε».

Ο ρόλος στη σειρά «Οι κόρες της Αρετής» και οι συνεργασία με τους συμπρωταγωνιστές του

Ο Αλέξης Κεχαγιάς είναι ένα κακομαθημένο πλουσιόπαιδο που δεν έχει καμία σχέση με τον Ιάσονα και «Αυτό ήταν ένα challenge για μένα, γιατί τα αντίθετα έλκονται και θεωρώ ότι αυτό συνέβη και στη δική μου περίπτωση. Όταν εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος, όπως είναι ο Αλέξης, σε ένα ρόλο απαιτητικό όπως αυτός μπορεί να με δυσκολέψει λίγο, αλλά κάνω μια πρόοδο με τον εαυτό μου. Είδα ότι είναι δύο πόλοι, εγώ και αυτός, οπότε ήθελα να ακουμπήσω την άλλη πλευρά. Το γοητευτικό σ’ αυτόν τον ρόλο είναι ότι ο Αλέξης είναι ένα παιδί το οποίο αυτό από μόνο του έχει μια γοητεία. Είναι ένας άνθρωπος που δεν βρίσκει πουθενά το τέρμα, δεν βρίσκει ποτέ το στοπ, δεν έχει μέτρο κι αυτό είναι εξίσου συναρπαστικό».

Για την εξέλιξη του ρόλου του Αλέξη, ο Ιάσονας είπε: «Αν κρίνω από το πως με υποδέχτηκαν εδώ οι άνθρωποι που είδαν το επεισόδιο χθες, νομίζω ότι μάλλον θα τον αντιπαθήσουν λίγο. Θεωρώ όμως ότι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο σ’ αυτή τη σειρά είναι ότι είναι αληθινοί, είναι άνθρωποι, δεν είναι ο κακός και ο καλός. Έχουμε κάτσει με τον Μιχάλη Κωνσταντάτο, τον σκηνοθέτη μας, και έχουμε δει όλους τους χαρακτήρες».

Γι’ αυτά που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του Αλέξη, ο ηθοποιός είπε: «Κάτι τον έχει πληγώσει στο παρελθόν, ο τρόπος που έχει μεγαλώσει, η σχέση του με τα αδέρφια του, με την οικογένειά του, με την μάνα του, είναι κάποια από αυτά που έχουν διαμορφώσει τον χαρακτήρα του. Ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουν οι γύρω του, η ανασφάλεια που μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά χρήματα και ξαφνικά περιτριγυρίζεται από κόσμο που τον αγαπάει, τον κάνουν να αναρωτιέται αν όντως τον αγαπάνε. Είναι πράγματα που, μέσα σ’ αυτόν τον χαρακτήρα, εγώ τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Είναι πολύ ωραίος τύπος ο Αλέξης για να τον υποδυθείς και να αφηγηθείς την ιστορία του. Είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας».

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Σε ερώτηση για το τι θα μας γοητεύσει περισσότερο σ’ αυτή τη σειρά, ο Ιάσονας απαντά: «Η Τουμασάτου! Είναι φανταστική. Από την προβολή που είδαμε κι εμείς το πρώτο επεισόδιο, έχει καταφέρει να κάνει την Αρετή σχεδόν συμπαθητική».

«Είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί όλοι μου οι συνεργάτες είναι πανάξιοι ηθοποιοί, καταπληκτικοί στη δουλειά τους και φανταστικοί άνθρωποι», συμπλήρωσε ο Ιάσονας.

Τέλος, ο Ιάσονας Χρόνης για τις προηγούμενες τηλεοπτικές του δουλειές, για την παράσταση στην οποία θα συμμετέχει στις 11/11 στον «Σταυρό του Νότου» και για την ταινία μικρού μήκους Amoris στην οποία πρωταγωνιστεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=QtdKW1X5pio}