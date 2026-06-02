Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Γιατί ρε πατέρα;».

Η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε, Τρίτη 2 Ιουνίου, στο 34ο επεισόδιο

Ο Μιχαήλος φέρνει τον Δάκη στα όρια της αντοχής του για να καταλάβει αν γνωρίζει ποιος έχει τα λεφτά. Τελικά, καταφέρνει να πάρει μόνο την πληροφορία πως ο Ρουκάκας έχει βγει απ’ τη μέση.

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Κι ενώ ο Νίκος με τη Δήμητρα έχουν έρθει πλέον αρκετά κοντά, η Μαλεφιτσάκη συνεχίζει να μην τη βλέπει και με πολύ καλό μάτι.

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Από την άλλη, ο Μιχαήλος, απελπισμένος από την πίεση των τελευταίων ημερών, θέλει οπωσδήποτε να μάθει την αλήθεια. Και το μόνο άτομο που μπορεί να του τη δώσει, είναι η Μάγδα…

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