Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!
Μια πορεία στο κέντρο της Αθήνας αναγκάζει το σουπερμάρκετ να κατεβάσει ρολά για λίγες ώρες. Ο Ζαχαρίας δεν χάνει ευκαιρία να τακτοποιήσει την αποθήκη και για κακή του τύχη… η Σταυρούλα προθυμοποιείται να βοηθήσει.
Η Χαριστέλλα με τον Αντώνη κανονίζουν double date με τον Μάριο (τον τύπο που δούλεψε πριν μια βδομάδα στα αλλαντικά).
{https://www.youtube.com/watch?v=f9WbNiRo9Us}
Όταν το νέο φτάνει στα αυτιά του Περικλή και του Δημήτρη, οδηγούνται σε μια απρόσμενη παρεξήγηση. Στην υποδοχή, η Έφη προσέχει τον Σπύρο που θέλει να αποδράσει και να πάει στην πορεία, προκαλώντας τον πρώτο τους καβγά.
Κι ενώ όλο το μαγαζί είναι άδειο από πελάτες… εμφανίζεται ο γνωστός γκρινιάρης πελάτης, που αρνείται να φύγει μέχρι να του λύσουν ένα πρόβλημα με ένα κεσεδάκι βατόμουρα.
{https://www.youtube.com/watch?v=87MX-u1tYmA}
Κακήν κακώς η Ρένα τον αναλαμβάνει και παραδόξως... καταλήγουν να έρχονται κοντά.
Guest: Θοδωρής Κατσαφάδος