Η τρυφερή ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου αγκαλιά με τον γιο του.

Εκδρομή στην Αράχωβα φαίνεται να βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, έχοντας μαζί του την πιο τρυφερή παρέα, τον γιο του, Πάρη.

Ο επιχειρηματίας, με αφορμή τις διακοπές του Πάσχα, κατάφερε να αποδράσει στην εξοχή και να μοιραστεί στιγμές με τον γιο του στη φύση, ενώ στο πλευρό του φαίνεται να βρίσκεται και η Ρία Ελληνίδου.

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες με φόντο την εξοχή, κρατώντας στην αγκαλιά του τον 3χρονο Πάρη.

Τα στιγμιότυπα, επέλεξε να τα συνοδεύσει με μία λιτή, αλλά ιδιαίτερα τρυφερή λεζάντα: «Στον κόσμο μπορεί να είμαι πολλά… αλλά για σένα είμαι τα πάντα».

{https://www.instagram.com/p/DW63z5jDXSs/?img_index=1}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, μέσα από τα Instagram stories που μοιράστηκε νωρίτερα, φαίνεται ο Πάρης να απολαμβάνει το παιχνίδι και τον χορό μέσα στο σπίτι.