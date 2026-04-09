Την Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21:00, το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει με μία λαμπερή πρεμιέρα, με τον Σάκη Ρουβά να βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, οι πρωταγωνιστές των φετινών μεταμορφώσεων είναι: ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Αφροδίτη Χατζημηνά, η Μαριάντα Πιερίδη, ο Biased Beast, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνος Μάγκλαρας, Ίντρα Κειν και ο Μέμος Μπεγνής.

Παρ’ όλα αυτά στα πρόσωπα της κριτικής επιτροπής, είχε γίνει γνωστό ότι θα βρίσκεται ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ενώ ακουγόταν και το όνομα της Ρένας Μόρφη.

Το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου, η ανάρτηση του σταθμού στον επίσημο λογαριασμό του Instagram, επιβεβαίωσε της φήμες και την τελική τετράδα της κριτικής επιτροπής.

Έτσι, τα πρόσωπα που θα κλιθούν να κρίνουν τις φετινές μεταμορφώσεις με την καλλιτεχνική τους υπόσταση είναι: ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη.

