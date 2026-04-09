Η ξεχωριστή ανάρτηση του Νίκου Οικονομόπουλου.

Με αφορμή της ημέρες του Πάσχα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, θέλησε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής, το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου, δημοσίευσε μία φωτογραφία, προσθέτοντας στη λεζάντα τη δική του οπτική σχετικά με την πίστη.

Στο παρελθόν, ο ίδιος έχει εκμυστηρευτεί ότι βρίσκεται κοντά στα θεία και την εκκλησία, ενώ τα λόγια του χαρακτηρίζονται από πίστη και ελπίδα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο δικός Του Γολγοθάς είναι η δική μου ελευθερία. Στο δικό Του «Τετέλεσται» βρίσκω την αρχή για τη δική μου πίστη. Γιατί ο δρόμος του Σταυρού είναι το πέρασμα προς την αιώνια νίκη της Ζωής. Καλή Ανάσταση στις ψυχές όλων μας».

{https://www.instagram.com/p/DW6cmKFiKN1/?hl=el}