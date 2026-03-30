Η Αλίντα Μαυρογένη, η προσωπική φωτογράφος της Μαρινέλλας, μοιράστηκε στο «Στούντιο 4» στιγμές από την πορεία και τη ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Η Αλίντα Μαυρογένη, η προσωπική φωτογράφος της Μαρινέλλας, βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 30 Μαρτίου, στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής της εμβληματικής ερμηνεύτριας, αλλά και ορισμένα περιστατικά που θυμάται από τη συνεργασία τους.

Τις δύο γυναίκες, πέρα από την πολύχρονη συνεργασία τους, τις συνέδεε μία φιλία χρόνων, με την Αλίντα Μαυρογένη, να περιγράφει την πρώτη τους γνωριμία.

Όπως ανέφερε, γνώρισε την Μαρινέλλα όταν είχε ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα στην καριέρα της. Η Αλίντα Μαυρογένη, της είχε ζητήσει να τη φωτογραφήσει και στην συνέχεια, η Μαρινέλλα, εν αγνοία της, επέλεξε το δικό της στιγμιότυπο. Έκτοτε, οι δύο γυναίκες συνεργάζονταν.

Όταν η Μαρινέλλα ξέχασε το δαχτυλίδι της στη Ρώμη

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Αλίντα Μαυρογένη, περιέγραψε τη στιγμή που ο Σάχη της Περσίας, ζήτησε ως δώρο από τον βασιλιά Κωνσταντίνο την Μαρινέλλα:

«Ο Σάχης είχε αδυναμία στον Κωνσταντίνο, γιόρταζε τα 2.500 χρόνια της αυτοκρατορίας της Περσίας. Τον ρώτησε τι θέλει για δώρο και εκείνος είπε «να μου φέρεις τη Μαρινέλλα». Η Μαρινέλλα δεν ενδιαφερόταν τόσο πολύ για τα λεφτά. Ενδιαφερόταν να φτιάξουν τα πράγματα. Ήχος, φώτα, καμαρίνια… να υπάρχει επίπεδο. Είπε «δεν έρχομαι χωρίς την ορχήστρα μου και χωρίς τον φωτογράφο μου». Πήγαμε σε ένα νησί που λεγόταν Κις. Δεν κατοικούσε κόσμος. Ήταν μόνο βασιλείς, βασίλισσες, πρίγκιπες, η Μαρινέλλα κι εγώ...».

Παράλληλα, ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε ένα περιστατικό από το κοινό τους ταξίδι στη Ρώμη. Όπως περιέγραψε η φωτογράφος, η Μαρινέλλα είχε ξεχάσει στην τουαλέτα ένα δαχτυλίδι τεράστιας αξίας, με αποτέλεσμα όταν το αντιλήφθηκε να μιλήσει στον πιλότο για να πετάξει το αεροπλάνο πίσω στην Ρώμη:

«Η Μαρινέλλα κατέβηκε στην Ρώμη, ξέχασε στην τουαλέτα ένα δαχτυλίδι της τάξεως εκατομμυρίων και φύγαμε. Απογειώθηκε το αεροπλάνο. Όταν αντιλήφθηκε ότι λείπει το δαχτυλίδι, τρελάθηκε, πήγαμε στον πιλότο και γύρισε το αεροπλάνο στη Ρώμη. Μαρινέλλα είναι αυτή…».

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, έμειναν άναυδοι στο άκουσμα της περιγραφή, ενώ η Αλίντα Μαυρογένη, αποκάλυψε ότι το δαχτυλίδι είχε παραδοθεί από την καθαρίστρια στα απολεσθέντα και έφτασε ξανά στα χέρια της Μαρινέλλας.

Υπενθυμίζεται, ότι η «Μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου.

