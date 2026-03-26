Ποιοι θα κλείσουν οριστικά πίσω τους την πόρτα του MasterChef 10;

Στο χθεσινό επεισόδιο του MasterChef 10 (Τετάρτη 25/3) στο πλαίσιο της εβδομάδας αφιερωμένης στη vegan κουζίνα και της Ομαδικής Δοκιμασίας, οι διαγωνιζόμενοι μαγείρεψαν για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, με τους περισσότερους από τους καλεσμένους να είναι παιδιά.

Απόψε, Πέμπτη 26 Μαρτίου, οι δύο μπριγάδες βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί στο συμβούλιο για να συζητήσουν με τους τρεις, chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, όσα συνέβησαν στην Ομαδική Δοκιμασία και για να μάθουν ποια μπριγάδα αναδείχθηκε νικήτρια.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων περιμένουν με αγωνία να μάθουν το τελικό αποτέλεσμα. Ειδικά οι τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση από τη Μπλε μπριγάδα, ο Βασίλης Αλεξόπουλος, ο Άρης Κασνέτση, ο Άγγελος Ρουμελιώτης και ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου, αγωνιούν για το ποιος θα είναι ο πέμπτος υποψήφιος, ο οποίος θα προκύψει από την ηττημένη μπριγάδα της Ομαδικής Δοκιμασίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=uvq0kX_2CkY}

Καλεσμένη των τριών chef κριτών είναι η Αγγελική Χαραμή, μια chef με διεθνή αναγνώριση στη σύγχρονη plant based γαστρονομία, η οποία έχει αναδείξει τη vegan κουζίνα σε υψηλό fine dining επίπεδο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι υποψήφιοι για αποχώρηση, όσο και αν δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλο, καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους στον διαγωνισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=iucmqrvIK7E}

Ωστόσο, ένα απρόοπτο γεγονός στο τέλος της βραδιάς θα προκαλέσει σοκ και δέος στους διαγωνιζόμενους και θα τους υπενθυμίσει με τον πιο εμφατικό τρόπο πως ακόμα και το παραμικρό λάθος στην κουζίνα του MasterChef 10 μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο.