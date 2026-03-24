Το σχόλιο του Σάκη Τανιμανίδη για την αλλαγή τηλεοπτική στέγης του «Dragon’s Den».

Ο Σάκης Τανιμανίδης, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου μίλησε για το «Dragon’s Den» και την μεταγραφή του από τον ΑΝΤ1 στο ΣΚΑΙ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι χαρούμενος με την αλλαγή, καθώς κάθε νέα αρχή τον ενθουσιάζει:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στον ΣΚΑΪ. Είναι ωραίο να ξεκινάς κάτι καινούριο, πάντα είναι ωραία η αρχή».

Όσον αφορά το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρότζεκτ και το γεγονός ότι ξεκίνησε να προβάλλεται αρχικά στον ΑΝΤ1, δήλωσε: «Το Dragon’s Den ξεκίνησε στον ΑΝΤ1, διέγραψε μία πάρα πολύ καλή πορεία και είμαι ευγνώμων για όσα κάναμε σε αυτό το κανάλι. Έχω περάσει καταπληκτικά στον ΑΝΤ1. Πικρίες δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνο ότι κοιτάω μπροστά. Θα δούμε από το Σεπτέμβρη για νέα σεζόν…».

Τέλος, απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και στο ενδεχόμενο μίας νέας συνεργασίας με τον Γιώργο Μαυρίδη: «Ποτέ μη λες ποτέ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

