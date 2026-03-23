Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica. Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα.

Σε μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές κινήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο των Μέσων Ενημέρωσης προχώρησε ο Όμιλος Antenna, ανακοινώνοντας την εξαγορά της ιταλικής GEDI από την EXOR, την επενδυτική εταιρεία της οικογένειας Agnelli. Η συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ιστορική ιταλική εφημερίδα La Repubblica, τρεις μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δεκαπέντε ενημερωτικά και θεματικά websites, διαφημιστική εταιρεία, καθώς και τηλεοπτική streaming πλατφόρμα.

Η GEDI αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στην Ιταλία, με ισχυρή παρουσία στον Τύπο, στο ραδιόφωνο, στα ψηφιακά μέσα και στο streaming. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται η La Repubblica, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Radio Deejay, Radio Capital και m2o, καθώς και μέσα όπως το HuffPost Italia, το National Geographic και το Limes, ενώ σημαντικό ρόλο έχει και η διαφημιστική εταιρεία Manzoni.

Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς επέκτασης του Ομίλου Antenna, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά σε μέσα ενημέρωσης, παραγωγή περιεχομένου, streaming πλατφόρμες και ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την ένταξη της GEDI δημιουργείται ένας μεγάλος οργανισμός ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με διεθνή παρουσία και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Όμιλος Antenna θα προχωρήσει σε νέες επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της La Repubblica και των ψηφιακών μέσων της GEDI, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ιταλικών μέσων και η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, streaming πλατφορμών, podcasts και παραγωγής ντοκιμαντέρ. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στον ραδιοφωνικό τομέα, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ραδιοφωνικού δικτύου στη Μεσόγειο, σε συνδυασμό με τα ραδιόφωνα που διαθέτει ήδη ο όμιλος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, ο όμιλος σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας mymovies.it, τη σύνδεσή της με τις streaming πλατφόρμες του Antenna και την επέκταση των δραστηριοτήτων στον κινηματογράφο, στη μουσική παραγωγή και στη διανομή περιεχομένου. Μέσω διεθνών συνεργασιών με μεγάλους παρόχους περιεχομένου, όπως το Netflix, εξετάζεται και η διεθνής διανομή ντοκιμαντέρ και άλλων παραγωγών της GEDI.

Με την εξαγορά της GEDI, ο Όμιλος Antenna ενισχύει σημαντικά τη διεθνή παρουσία του και διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, ψηφιακά μέσα, streaming και παραγωγή περιεχομένου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του να εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρούς διεθνείς ομίλους ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.