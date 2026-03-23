Με ένα ολοήμερο αφιέρωμα, που περιλαμβάνει επετειακά ντοκιμαντέρ παραγωγής & συμπαραγωγής COSMOTE TV

Το COSMOTE HISTORY τιμά την επέτειο της 25ης Μαρτίου με ένα ολοήμερο αφιέρωμα που περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ, με θέμα την Ελληνική Επανάσταση. Από τις 09.00 το πρωί έως αργά το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου, οι συνδρομητές του καναλιού θα κάνουν ένα ταξίδι στην ιστορία και θα γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και τους αφανείς ήρωες που διαμόρφωσαν την ιστορία του έθνους.

Μέσα από το επετειακό αφιέρωμα του COSMOTE HISTORY, oι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επεισόδια εμβληματικών σειρών παραγωγής και συμπαραγωγής COSMOTE TV, όπως: «Ένδοξα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού: Βρίκιον Άρης», «Η φωνή των αγαλμάτων: Κολοκοτρώνης - Καραϊσκάκης – Μακρυγιάννης», «Τα όπλα του Αγώνα: Πολεμικά εργοστάσια: Μπαρουτόμυλοι & πολεμοφόδια», «Στρατηγική: Από τον Δούρειο Ίππο στην τεχνητή νοημοσύνη: Επανάσταση», καθώς και το επετειακό επεισόδιο «Η επανάσταση στη Μακεδονία και το Άγιο Όρος» της δημοφιλούς εκπομπής «Μηχανή του Χρόνου» με τον Χρίστο Βασιλόπουλο.

Το πρόγραμμα του καναλιού περιλαμβάνει, επίσης, σε Α’ προβολή την ταινία «Το ολοκαύτωμα της Νάουσας», που εστιάζει στα δραματικά γεγονότα του 1822 στη Μακεδονία, καθώς και το «Ρήγας Φεραίος-Βελεστινλής», ένα αφιέρωμα στη ζωή και τη δράση του κορυφαίου στοχαστή και πρόδρομου της Ελληνικής Επανάστασης.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του αφιερώματος του COSMOTE HISTORY για την 25η Μαρτίου:

9.00: Η γέννηση του έθνους-κράτους Ε9: Ο δρόμος για την Επανάσταση

10.00: Οι δρόμοι της ελευθερίας Ε6-Η ελληνική κοινότητα της Οδησσού

11.00: Ένδοξα Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού Ε2: Βρίκιον Άρης

12.00: Σπέτσες '21 - Στο σταυροδρόμι της ιστορίας

13.15: Ζευγάρια που έγραψαν ιστορία Ε9-Μαντώ Μαυρογένους και Δημήτριος Υψηλάντης

14.05: Χαίρε ω χαίρε ελευθερία Ε5-Κλέφτες & Αρματολοί: Η μαγιά της λευτεριά

15.00: Συνελεύσεις και συντάγματα του αγώνα Ε2-Οι πρώτες επαναστατικές συνελεύσεις

16.00: Τα όπλα του αγώνα Ε4-Πολεμικά εργοστάσια: Μπαρουτόμυλοι & πολεμοφόδια

16.50: Η μάχη της Αράχωβας

17.20: Μηχανή του Χρόνου Κ6 Ε2-Η επανάσταση στη Μακεδονία και το Άγιο Όρος

18.10: Μέχρι τελευταίας αναπνοής E1

19.00: Η φωνή των αγαλμάτων E4: Κολοκοτρώνης - Καραϊσκάκης - Μακρυγιάννης

20.00: Στρατηγική: Από τον Δούρειο Ίππο στην τεχνητή νοημοσύνη Ε8: Επανάσταση

21.00: Το ολοκαύτωμα της Νάουσας

22.00: Ρήγας Φεραίος-Βελεστινλής

23.00: H Επανάσταση του 1821 στο Συρράκο

