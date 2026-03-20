Στα νέα επεισόδια, μία παρεξήγηση θα φέρει μεγάλη αναστάτωση στην οικογένεια Στεφανίδη…

Η γυναίκα που εμφανίστηκε στο σπίτι δεν ήταν τελικά η πρώην σύζυγος του Χάρη, αλλά η αδελφή του την οποία δεν αναγνώρισε η Λουκία.

Της κάνουν το τραπέζι και συζητούν για την αντιπαροχή του σπιτιού στο Πανόραμα. Το επόμενο βράδυ ο Στέφανος βγαίνει με την αδελφή του και την δικηγόρο της να συζητήσουν τα νομικά θέματα.

Ο Στέφανος αργεί να γυρίσει και η Ναταλία ζηλεύει την δικηγόρο. Αποφασίζει να ψάξει την υπόθεση.

Αντί αυτού ανακαλύπτει ότι ο Χάρης δεν κοιμάται στο νοσοκομείο όπως έχει πει στην Λουκία και το χειρότερο ότι η πρώην του δεν είναι καν στην Ελλάδα.

Ετοιμάζει την μεγάλη αποκάλυψη σε οικογενειακό τραπέζι το ίδιο βράδυ με καλεσμένο τον Χάρη φυσικά.

Ο Σάκης και η Λίλα που νομίζουν ότι η οικογένεια Στεφανίδη ετοιμάζει γάμο, έρχονται με κομφετί και σερπαντίνες να το γιορτάσουν. Μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα γίνεται η αποκάλυψη του ψέματος του Χάρη.

{https://www.youtube.com/watch?v=0owTwP7bzBM}

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, την Κυριακή 22 Μαρτίου…

Ο Στέφανος αποφασίζει να εκδικηθεί για την μητέρα του και ετοιμάζεται να πάει με άγριες διαθέσεις στο νοσοκομείο να βρει τον Χάρη.

Η Ναταλία προσπαθεί να του αποσπάσει την προσοχή, τον στέλνει σε διάφορες δουλειές. Στέλνει την Λίλα στο νοσοκομείο μήπως μάθει κάτι περισσότερο.

Η Λίλα βλέπει την βοηθό του Χάρη στο γραφείο του και παρεξηγεί. Η Ναταλία είναι σίγουρη πια ότι ο Χάρης έχει σχέση με την σέξι βοηθό.

Ο Θωμάς και η Ντίνα παίρνουν μέρος σε ένα χορευτικό challenge για να μαζέψουν λεφτά για τους συμμαθητές τους που δεν μπορούν να πληρώσουν την ετήσια εκδρομή του σχολείου και βγαίνουν πρώτοι χάρη στον πεντοζάλη που τους επέβαλε ο Μιχάλης.

Ο Μιχάλης πηγαίνει στο νοσοκομείο, αλλά για λόγους υγείας. Ο Στέφανος τον βρίσκει εκεί και δεν μπορεί να επιτεθεί στον γιατρό. Η Ναταλία αποφασίζει ότι είναι τελικά η πιο κατάλληλη να ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Βρίσκει τον Χάρη και μαθαίνει τον πραγματικό λόγο που έλεγε ψέματα.

Δεν ήθελε να χαλάσει η τόσων χρόνων φιλία τους με την Λουκία. Άλλο η φιλία και άλλο ο γάμος. Θα μείνει όμως η Λουκία σ’ αυτή την εξήγηση ή τα θέλει όλα δικά της;