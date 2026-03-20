Όσα θα δούμε στα επεισόδια 90-93

Ο Πέτρος συγκλονίζεται όταν μαθαίνει από την Αλίκη ότι ο Ρήγας βρίσκεται πίσω ακόμα και από τη δική του απόπειρα δολοφονίας.

Μέσα από αυτές τις αποκαλύψεις αρχίζει να κατανοεί και τη στενή σχέση που διατηρούσε η Αλίκη με τον Άρη, ενώ πιστεύει πως πλέον μπορούν να αφήσουν το παρελθόν πίσω τους.

Ωστόσο, η Αλίκη έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα ανατροπή: μαθαίνει ότι είναι έγκυος, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας. Το γεγονός αυτό τη βυθίζει σε απόγνωση και την εγκλωβίζει σε ένα συναισθηματικό αδιέξοδο, καθώς αγαπά τον Πέτρο, αλλά δεν μπορεί να του αποκαλύψει την αλήθεια.

Έτσι, απορρίπτει την πρότασή του να φύγουν μαζί, πληγώνοντάς τον βαθιά και προκαλώντας ρήγματα στη σχέση τους.

Την ίδια στιγμή, η Σοφία προφυλακίζεται για τον φόνο της Βασιλικής, ενώ ο Αλέξανδρος πιέζεται ασφυκτικά από τις εξελίξεις και αναζητά απαντήσεις.

Ο Ρήγας και η Κυβέλη παραμένουν κρυμμένοι, όμως μια απερίσκεπτη κίνηση της Κυβέλης θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Παράλληλα, ο Άρης αποκαλύπτει ότι η παρουσία του στο ξενοδοχείο ήταν μέρος συμφωνίας με τον Χατζημήτρο, γεγονός που εξοργίζει την Αλίκη και τον Πέτρο.

Στα Προσφυγικά, η κρίσιμη δίκη ολοκληρώνεται με τη δικαίωση των κατοίκων, φέρνοντας χαρά και ανακούφιση.

Αντίθετα, ο Χατζημήτρος αντιδρά οργισμένα, διώχνει τον Μάρκο λόγω της εμπλοκής του με τη Μελίνα και προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη των παρανομιών του, καθώς η αστυνομική έρευνα πλησιάζει επικίνδυνα.

Ο Αλέξανδρος, σε μια προσπάθεια να βρει το παιδί του, οδηγείται χωρίς να το γνωρίζει έξω από την κρυψώνα του Ρήγα. Εκείνος, φοβούμενος ότι θα αποκαλυφθεί, τον πυροβολεί χωρίς να τον αναγνωρίσει.

Όταν συνειδητοποιεί τι έχει κάνει, σοκάρεται και μαζί με την Κυβέλη προσπαθούν να τον σώσουν. Ο Αλέξανδρος, βαριά τραυματισμένος, ανακτά αμυδρά τις αισθήσεις του και προσπαθεί να διαφύγει.

Παράλληλα, οι υπόλοιποι χαρακτήρες δίνουν τις δικές τους μάχες: η Ελένη προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά από μια ληστεία, ενώ η Μελίνα επιστρέφει στο σπίτι του Χατζημήτρου, δημιουργώντας νέες εντάσεις.

Η επιστροφή του πατέρα του Άρη φέρνει επιπλέον πίεση, καθώς ζητά εξηγήσεις για τα χρήματα που έχει ζητήσει.

Στο επίκεντρο όλων παραμένει η Αλίκη, η οποία παλεύει με την εγκυμοσύνη της, τα μυστικά και τις ενοχές της, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο και να βρει μια λύση, ενώ η σχέση της με τον Πέτρο δοκιμάζεται συνεχώς από παρεξηγήσεις και συναισθηματικές συγκρούσεις.