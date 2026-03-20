Εκτός πίστας έμεινε το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου η Έλενα Παπαρίζου.

Το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου, η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος, ανέβαλαν την προγραμματισμένη τους εμφάνιση στην πίστα του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζονται. Ωστόσο, στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε δεν ανακοινώθηκε ο λόγος πίσω από την απόφαση αυτή.

Το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» και το ρεπορτάζ του Τάσου Τεργιάκη, γνωστοποιήθηκε ότι η εμφάνιση ακυρώθηκε λόγω αδιαθεσίας της Έλενας Παπαρίζου.

«Λόγω αδιαθεσίας της Έλενας Παπαρίζου ακυρώθηκε η προγραμματισμένη εμφάνισή της στο Nox την περασμένη Τετάρτη με τον Τάκη Ζαχαράτο. Έρχεται ένα νέο περιστατικό 2,5 μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία της, δεν ξέρουμε περισσότερα, αν πήγε στο νοσοκομείο, αν την είδε κάποιος γιατρός, αλλά δεν τραγούδησε στο Nox», είπε χαρακτηριστικά ο Τάσος Τεργιάκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7hhqflqll5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται ότι το Δεκέμβριο του 2025, η ερμηνεύτρια νοσηλεύτηκε για μερικές ημέρες στο νοσοκομείο ύστερα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The Voice.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, για μερικές ημέρες απείχε από τις επαγγελματικές τις δραστηριότητες, ενώ μετ’ έπειτα είχε ενημερώσει το κοινό της ότι έπαθε υπερκόπωση.