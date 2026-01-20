Προστατέψτε τους σωλήνες σας - και το πορτοφόλι σας - από τυχόν μελλοντικές επισκευές.

Καθαρίζοντας την κουζίνα μετά από ένα μεγάλο γεύμα, μπορεί καταλάθος να ρίξετε κάποια από τα αποφάγια στην αποχέτευση του νεροχύτη. Ωστόσο, πολλοί υδραυλικοί προειδοποιούν ότι ορισμένα από αυτά, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στους σωλήνες και στο περιβάλλον.

Διατηρώντας την αποχέτευσή σας καθαρή από αυτά τα υλικά, θα εξασφαλίσετε ότι το νερό ρέει ομαλά και οι σωλήνες δεν είναι μπλοκαρισμένοι.

Ακολουθούν εννέα πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να καταλήγουν στην αποχέτευση:

1. Χρώμα

Το χρώμα περιέχει χημικές ουσίες που μπορούν να διαβρώσουν τους σωλήνες και να μολύνουν το νερό.

Αν έχετε υπόλοιπο χρώματος, μεταφέρετέ το σε χώρο απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων αντί να το ρίχνετε στον νεροχύτη.

2. Λίπη, Λάδια και Έλαια

Οι ουσίες αυτές μπορούν να στερεοποιηθούν μέσα στους σωλήνες και να προκαλέσουν σοβαρά μπλοκαρίσματα.

Τα λίπη, τα λάδια και το γράσο μπορούν να φράξουν τους σωλήνες και το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.

Χρησιμοποιήστε δοχεία για να μαζεύετε τα υπολείμματα και πετάξτε τα στα σκουπίδια.

3. Λαχανικά με ίνες

Λαχανικά όπως κρεμμύδια, σέλινο, φλούδες καλαμποκιού και αγκινάρες μπορούν να μπλεχτούν στον κινητήρα απόρριψης και να προκαλέσουν μπλοκαρίσματα. Αντί να τα ρίχνετε στην αποχέτευση, βάλτε τα σε σακούλα σκουπιδιών.

4. Αμυλούχα Τρόφιμα

Πατάτες, ζυμαρικά και ρύζι μπορούν να σχηματίσουν μια κολλώδη ουσία που φράζει τους σωλήνες. Χρησιμοποιήστε σουρωτήρι για να συγκρατείτε τα υπολείμματα και πετάξτε τα στα σκουπίδια.

5. Καθαριστικά

Πολλά καθαριστικά περιέχουν διαβρωτικές χημικές ουσίες που βλάπτουν τους σωλήνες και το περιβάλλον.

Μεταφέρετε τα καθαριστικά σε έναν χώρο απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων.

6. Καφές σε Σκόνη

Τα υπολείμματα καφέ μπορούν να συσσωρευτούν και να φράξουν τους σωλήνες. Αντί να τα ρίχνετε στον νεροχύτη, πετάξτε τα στα σκουπίδια.

7. Αυτοκόλλητα Προϊόντων

Τα αυτοκόλλητα μπορούν να κολλήσουν στους σωλήνες ή στα φίλτρα επεξεργασίας νερού, προκαλώντας προβλήματα. Αφαιρέστε τα και πετάξτε τα στα σκουπίδια.

8. Άμμος για Γάτες

Ακόμα και η βρεγμένη άμμος μπορεί να φράξει τους σωλήνες. Πετάξτε την στα σκουπίδια και όχι στην τουαλέτα.

9. Τσόφλια Αυγών

Τα τσόφλια δεν αποσυντίθενται γρήγορα και μπορούν να κολλήσουν στις πλευρές των σωλήνων.