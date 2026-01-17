Παρόλο που οι νεροχύτες χρησιμοποιούνται για το πλύσιμο των πιάτων σας, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμελείτε να καθαρίζετε και τον νεροχύτη σας τακτικά.

Ο τακτικός καθαρισμός του νεροχύτη από ανοξείδωτο ατσάλι θα βοηθήσει στην αποτροπή της διάδοσης δυσάρεστων οσμών στην κουζίνα σας, θα είναι πιο υγιεινός όταν πρόκειται για το ξέπλυμα των πιάτων σας και απλώς θα δείχνει πιο όμορφος στην κουζίνα σας.

Το southernliving.com, ζήτησε από την Jacqueline Stein, επαγγελματία καθαρίστρια και ιδιοκτήτρια του Home Reimagined στο Ώστιν του Τέξας, τις καλύτερες συμβουλές της για το πώς καθαρίζεται ένας νεροχύτης από ανοξείδωτο ατσάλι εύκολα και αποτελεσματικά.

Πριν ξεκινήσετε

Υπάρχουν μερικά πράγματα που θα πρέπει να προσέξετε πριν καθαρίσετε τον νεροχύτη από ανοξείδωτο ατσάλι. Πρώτα, αφαιρέστε τυχόν πιάτα, σκεύη ή υπολείμματα από τον νεροχύτη. Απορρίψτε τα υπολείμματα τροφών και ξεπλύνετε τη χαλαρή βρωμιά με ζεστό νερό. Είναι επίσης καλή ιδέα να αποφύγετε τη χρήση συρμάτινου μαλλιού, σφουγγαριών καθαρισμού ή σκληρών χημικών ουσιών όπως η χλωρίνη για να αποτρέψετε γρατσουνιές και ζημιές στο φινίρισμα του ανοξείδωτου ατσαλιού.

Τι χρειάζεστε

Σαπούνι πιάτων

Μαγειρική σόδα

Λευκό ξύδι

Παγάκια

Ένα σφουγγάρι που δεν γρατζουνάει ή μια μαλακή βούρτσα

Καθαριστικό ή γυαλιστικό ανοξείδωτου χάλυβα (όπως το Bar Keepers Friend)

Χαρτοπετσέτες και πανί μικροϊνών για στέγνωμα και γυάλισμα

Χυμός λεμονιού (προαιρετικά)

Πώς να καθαρίσετε έναν νεροχύτη από ανοξείδωτο χάλυβα

Ο σχολαστικός καθαρισμός ενός νεροχύτη από ανοξείδωτο χάλυβα δεν απαιτεί πολύ χρόνο, αλλά κάνει τεράστια διαφορά.

Ξεκινήστε με έναν άδειο νεροχύτη: Αδειάστε όλα τα πιάτα, τις κατσαρόλες και τα τηγάνια.

Πλύνετε τα ή τοποθετήστε τα στο πλυντήριο πιάτων και λειτουργήστε το, αν χρειάζεται.

Καθαρίστε τον κάδο απορριμμάτων: Εάν ο νεροχύτης σας έχει κάδο απορριμμάτων, αφαιρέστε τυχόν ορατά υπολείμματα ή υπολείμματα.

Ρίξτε μέσα μια χούφτα παγάκια, λίγο ξύδι και λίγο μαγειρική σόδα (μπορείτε να προσθέσετε και χυμό λεμονιού - προαιρετικά). Εκτελέστε τον κάδο απορριμμάτων για να καθαρίσετε τις οσμές και τις συσσωρεύσεις.

Μόλις γίνει αυτό και απενεργοποιηθεί εντελώς, χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα για να καθαρίσετε γύρω από τον κάδο και μέσα σε αυτόν.

Τρίψτε τον νεροχύτη με σαπούνι πιάτων: Αλείψτε ολόκληρο τον νεροχύτη με σαπούνι πιάτων (ο Stein συνιστά το Dawn) και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι που δεν γρατζουνάει για να τον τρίψετε καλά. Εστιάστε στην αφαίρεση υπολειμμάτων τροφών, λίπους και τυχόν κολλημένα υπολείμματα. Αυτός είναι ουσιαστικά ο κύκλος «καθαρισμού» σας, για να αφαιρέσετε πρώτα τη συσσώρευση και τα τρόφιμα, επειδή το καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα λειτουργεί καλύτερα αν η επιφάνεια καθαριστεί πρώτα.

Ξέβγαλμα: Ξεπλύνετε καλά τον νεροχύτη με ζεστό νερό.

Εφαρμόστε καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα: Στη συνέχεια, ψεκάστε ή πασπαλίστε γενναιόδωρα ένα καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα όπως το Bar Keepers Friend πάνω από τον νεροχύτη.

Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι που δεν γρατζουνάει ή μια μαλακή βούρτσα για να τρίψετε τον νεροχύτη, τη βρύση, τις λαβές και τυχόν μεταλλικά εξαρτήματα. Ο Stein χρησιμοποιεί επίσης μια μικρή, μαλακή λεπτή βούρτσα για να καθαρίζει γύρω από τις λαβές ή οποιουσδήποτε άλλους μικρούς χώρους.

Αφήστε το να δράσει: Αφήστε το καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα για περίπου 10 λεπτά για να αφαιρέσετε λεκέδες ή συσσωρεύσεις (αυτή είναι μια καλή στιγμή για να καθαρίσετε μια άλλη περιοχή της κουζίνας σας ενώ περιμένετε).

Ξεπλύνετε και στεγνώστε: Ξεπλύνετε τα πάντα καλά για να αφαιρέσετε το καθαριστικό και στη συνέχεια στεγνώστε εντελώς τον νεροχύτη και τα εξαρτήματα με ένα πανί μικροϊνών ή χαρτοπετσέτα. Αυτό βοηθά στην αποφυγή λεκέδων από νερό και βοηθά το προϊόν να δράσει για περισσότερο χρόνο, για επιπλέον λάμψη.

Γυαλίστε τον νεροχύτη και τα εξαρτήματα: Πάρτε μια μικρή ποσότητα γυαλιστικού ανοξείδωτου χάλυβα (και πάλι, το Bar Keepers Friend είναι το αγαπημένο σας) και χρησιμοποιήστε μια χαρτοπετσέτα ή ένα πανί για να το γυαλίσετε στον νεροχύτη και τα εξαρτήματα. Λιγότερο είναι περισσότερο εδώ - αυτό το βήμα κάνει τον νεροχύτη σας να φαίνεται ολοκαίνουργιος.

Πώς να απαλλαγείτε και να αποτρέψετε τις μυρωδιές σε έναν νεροχύτη ανοξείδωτου χάλυβα

Οι μυρωδιές προέρχονται συχνά από τον κάδο απορριμμάτων ή τα υπολείμματα στην αποχέτευση. «Το αγαπημένο μου κόλπο είναι να συνδυάσω ξίδι, μαγειρική σόδα, μια πρέζα χυμό λεμονιού και παγάκια», εξηγεί ο Stein. «Ρίξτε περίπου μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα στην αποχέτευση, ακολουθήστε με ένα φλιτζάνι λευκό ξύδι και αφήστε το να αφρίσει για λίγα λεπτά.

Ρίξτε μέσα μερικά παγάκια και τρέξτε τον κάδο απορριμμάτων για να τρίψετε τυχόν υπολείμματα».

Για καθημερινή πρόληψη, ξεπλύνετε τον νεροχύτη σας μετά από κάθε χρήση και σκουπίστε τον - αυτό εμποδίζει τα υπολείμματα τροφών και το νερό να κάθονται για πολύ καιρό και να δημιουργούν οσμές.

Αν δεν έχετε αποχετευτικό (ή ακόμα κι αν έχετε, αυτό είναι εξαιρετικό), η Stein συνιστά να προμηθευτείτε ένα δοχείο συλλογής τροφίμων για την αποχέτευσή σας. Αυτό θα πιάνει αποτελεσματικά τυχόν υπολείμματα τροφών όταν ξεπλένετε τα πιάτα σας και θα διευκολύνει την απόρριψη των υπολειμμάτων αντί να κολλάνε στην αποχέτευση.

Πόσο συχνά να καθαρίζετε τους νεροχύτες από ανοξείδωτο χάλυβα

Η Stein συνιστά να ξεπλένετε και να σκουπίζετε γρήγορα τον νεροχύτη σας στο τέλος κάθε ημέρας για να αποτρέψετε τη συσσώρευση τροφών και τους λεκέδες νερού. «Δεν χρειάζεται να κάνετε όλα τα παραπάνω, αλλά λίγο σαπούνι πιάτων και ένα σφουγγάρι μπορούν να κάνουν θαύματα για να διατηρήσετε έναν φρέσκο ​​νεροχύτη», λέει. Για έναν πιο βαθύ καθαρισμό, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράψαμε παραπάνω περίπου μία φορά την εβδομάδα.

Αν ο νεροχύτης σας χρησιμοποιείται πολύ (όπως μετά το μαγείρεμα ενός μεγάλου γεύματος), είναι καλή ιδέα να τον καθαρίζετε αμέσως για να αποφύγετε λεκέδες, μυρωδιές ή γρατσουνιές από κολλημένα τρόφιμα.