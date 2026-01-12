Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε τον φούρνο σας.

Υπάρχει μια συσκευή στην κουζίνα που σχεδόν όλοι ξεχνάμε να καθαρίσουμε: ο φούρνος. Μέχρι να λιώσει το τυρί της πίτσας στον πάτο ή να αρχίσει να μυρίζει καμένο λίπος, δεν μας περνά καν από το μυαλό ότι χρειάζεται φροντίδα. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα λίπη και στους ατμούς, η γυάλινη πόρτα του φούρνου γίνεται θαμπή, λερωμένη και δύσκολη στο καθάρισμα.

Κι όμως, το γυαλί του φούρνου δεν πρέπει να καθαρίζεται όπως το υπόλοιπο εσωτερικό του. Χρειάζεται πιο ήπια μεταχείριση, αλλιώς μπορεί να γρατζουνιστεί ή να θαμπώσει μόνιμα.

Η πιο απλή και αποτελεσματική λύση ξεκινά από υλικά που ήδη υπάρχουν στο σπίτι.

Τι θα χρειαστείτε

Ξίδι

Πανί μικροϊνών

Μαγειρική σόδα

Υγρό πιάτων

Σφουγγάρι απλό, μη λειαντικό

Πώς να καθαρίσετε το εξωτερικό της γυάλινης πόρτας

Μπορείτε να φτιάξετε ένα διάλυμα 50/50 από ξίδι και νερό για το εξωτερικό της γυάλινης πόρτας, χρησιμοποιώντας ένα πανί μικροϊνών.

Αν ο φούρνος σας είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό για τα μεταλλικά μέρη

Πώς να καθαρίσετε το εσωτερικό της γυάλινης πόρτας

Ο καθαρισμός του εσωτερικού της πόρτας είναι εύκολος αλλά μπορεί να απαιτεί λίγη παραπάνω δύναμη.

Αναμείξτε 1/2 φλιτζάνι μαγειρική σόδα με νερό προσθέστε και λίγες σταγόνες από υγρό πιάτων.

Η μαγειρική σόδα είναι λειαντική και το υγρό πιάτων διαλύει τα λίπη. Άπλώστε την πάστα στο γυαλί και αφήστε το για 15 λεπτά. Μετά τρίψτε με ένα μη λειαντικό σφουγγάρι. Σκουπίστε με χαρτί κουζίνας ή πανί μικροϊνών.

Αν η πάστα δεν αφαιρείται εύκολα φτιάξτε ένα διάλυμα ξιδιού και νερού με λευκό αποσταγμένο ξύδι.

Βουτήξτε σε ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι στο διάλυμα και ξεβγάλτε την πάστα.

Έπειτα στεγνώστε και γυαλίστε το γυαλί με ένα καθαρό πανί μικροϊνών για λάμψη χωρίς γραμμές. Το τακτικό σκούπισμα των υπολειμμάτων τροφών με ένα νωπό πανί βοηθά στο να μην μένουν πολλά μαζεμένα υπολείμματα που μετά θα είναι δύσκολο να βγουν.

Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει χώρος ανάμεσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τζάμι της πόρτας.

Η πόρτα του φούρνου έχει ουσιαστικά δύο τζάμια με κενό ανάμεσά τους. Μερικές φορές αυτός ο χώρος λερώνεται. Δυστυχώς, ο μόνος τρόπος να καθαριστεί είναι να αφαιρέσετε την πόρτα από τον φούρνο.

Πόσο συχνά να καθαρίζετε την πόρτα

Εξαρτάται από το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τον φούρνο και πόσο «ακατάστατα» μαγειρεύετε. Αν σκουπίζετε αμέσως θα χρειάστεί να την καθαρίζετε πολύ πιο σπάνια.

Το μπροστινό μέρος της πόρτας λερώνεται περισσότερο από το μαγείρεμα στην εστία, γι'αυτό καθαρίστε το, όταν καθαρίζετε τον φούρνο ή αν δείτε πιτσιλιές.

Τι να μην κάνετε

Ποτέ μην καθαρίζετε το γυαλί όταν είναι ζεστό.

Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρίσετε.

Επίσης, αποφύγετε ισχυρά χημικά ή πολύ σκληρά λειαντικά που μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια.

Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού ανεβάζει τη θερμοκρασία του φούρνου στους 900 βαθμούς και καίει τα πάντα. Αυτό περιλαμβάνει και το γυαλί - όμως συνήθως θα χρειαστεί να το σκουπίσετε μετά. Και πάντα να βεβαιώνεστε ότι ο φούρνος έχει κρυώσει τελείως πριν το κάνετε.