Το απόγευμα του Σαββάτου (17/01) ακούστηκαν για πρώτη φορά ολόκληρα τα 14 τραγούδια των υποψηφίων του Α’ ημιτελικού, που θα διεκδικήσουν εισιτήριο για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο πρώτος ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση θα γίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο δεύτερος την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Ο τελικός, όπου θα μάθουμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision της Βιέννης, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
1.«The other side», Alexandra Sieti
{https://www.youtube.com/watch?v=CsduR3joX7E}
2.«Drop It», THE Astrolabe
{https://www.youtube.com/watch?v=LcGVIJLQowQ}
3.«Aphrodite», Desi G
{https://www.youtube.com/watch?v=oWxVInU6uJU}
4.«Ferto», Ακύλας
{https://www.youtube.com/watch?v=JRvbyUQ6t-w}
5.«Parea», Evangelia
{https://www.youtube.com/watch?v=rZNoV5LVYEY}
6.«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
{https://www.youtube.com/watch?v=NM02fq4POBg}
7.«Slipping Away», Niya
{https://www.youtube.com/watch?v=MNAlfENQVZY}
8.«Χάνομαι», Marseaux
{https://www.youtube.com/watch?v=8Hs4zsXTuNU}
9.«Άλμα», Rosanna Mailan
{https://www.youtube.com/watch?v=jr544j7Qhmc}
10.«Europa», STEFI
{https://www.youtube.com/watch?v=ByJ1z_isE44}
11.«The Songwriter», Revery
{https://www.youtube.com/watch?v=BGI-8EmtDy4}
12.«Chaos», Dinamiss
{https://www.youtube.com/watch?v=Tj2peTwanvE}
13.«YOU & I», STYLIANOS
{https://www.youtube.com/watch?v=-HwJUUiyse4}
14.«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa
{https://www.youtube.com/watch?v=8bjci0GSEcU}