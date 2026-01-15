Οι Koza Mostra, συμμετέχουν στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Bulletproof».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς», της ΕΡΤ, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Ηλίας Κόζας, ο οποίος ύστερα από 13 χρόνια, έχει δηλώσει συμμετοχή στον εθνικό τελικό της Eurovision, μαζί με το συγκρότημά του Koza Mostra.

Υπενθυμίζεται πως οι Koza Mostra, είχαν εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision το 2013 στο Μάλμε της Σουηδίας, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Alcohol is free» και κατακτώντας την 6η θέση στον διαγωνισμό.

Φέτος λοιπόν, το συγκρότημα, έχει δηλώσει και πάλι συμμετοχή στον εθνικό τελικό με το κομμάτι «Bulletproof», ενώ εκπροσωπώντας το συγκρότημα, ο Ηλίας Κόζας, μίλησε στους οικοδεσπότες του για την απόφασή τους να συμμετάσχουν φέτος.

Οι Koza Mostra για τον εθνικό τελικό της Eurovision

Αρχικά λοιπόν, για το τραγούδι τους ανέφερε το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου: «Πρέπει να είσαι αλεξίσφαιρος. Θα καταντήσω γραφικός στο τέλος, αλλά με όλα αυτά που γίνονται, πρέπει να είσαι αλεξίσφαιρος. Είναι μία τρέλα αυτό που ζούμε. Το κομμάτι είναι εμπνεύσεις της στιγμής. Το πρότζεκτ Eurovision για εμάς ήταν μία απόφαση που πήραμε από τον Μάιο», και πρόσθεσε:

«Ήμασταν στο εξωτερικό στην τελευταία ευρωπαϊκή περιοδεία με τα παιδιά και είχαμε πέσει πάνω στη Eurovision. Ήμασταν στο Βερολίνο και ήταν ο τελικός. Είχαμε ρεπό εκείνη την ημέρα και την είδαμε κάπου έξω στο Βερολίνο. Και δεν ξέρω γιατί, μου ξύπνησε κάτι και μετά παιδιά μαζί από το συγκρότημα το συζητούσαμε και τους λέω «τι θα λέγατε;». Είπαμε ότι θα το κάνουμε εφόσον βγει και ένα κομμάτι το οποίο θα μας εκφράζει. Γιατί οι Koza Mostra σχολιάζουν και καυτηριάζουν την καθημερινότητα και αυτά που ζούμε με τους στίχους. Θα έπρεπε να είναι ένα τραγούδι που θα περνούσε και κάτι».

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο τραγουδιστής, μίλησε για την συμμετοχή τους το 2013, σημειώνοντας πως δεν είχε αντιληφθεί πως έχουν περάσει από τότε 13 χρόνια: «Τώρα συνειδητοποιώ ότι πέρασαν 13 χρόνια. Νιώθω ίδιος, νιώθω την ίδια ενέργεια με τότε. Κάποια παιδιά με πλησίασαν σε κάποιες συνεντεύξεις. Είναι πώς το βιώνεις εσύ και να βάζεις όρια μέχρι πού σε νοιάζει και μέχρι πού δεν σε νοιάζει, με την καλή έννοια».

Τόνισε μάλιστα, πως αν το 2026, καταφέρουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα, ο ίδιος θα το αντιμετωπίσει διαφορετικά: «Αν πάμε πάλι, θα το ζήσω διαφορετικά, γιατί ξέρω τι με περιμένει και ξέρω πώς θα διαχειριστώ πολλές καταστάσεις και τον εαυτό μου. Είναι κάτι που θες να το ξαναζήσεις».

