Η ψυχολογία δείχνει ότι ο σεβασμός κερδίζεται μέσα από συγκεκριμένες επικοινωνιακές συνήθειες που δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον, αξιοπιστία και προσοχή στον συνομιλητή.

Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς μερικοί άνθρωποι απλώς φυσικά «επιβάλλουν» την παρουσία τους σε ένα δωμάτιο;

Δεν ανεβάζουν τη φωνή τους, δεν κυριαρχούν στη συζήτηση, κι όμως όλοι φαίνεται να τους ακούν με προσοχή όταν μιλούν.

Έχοντας πάρει συνεντεύξεις από πάνω από 200 ανθρώπους για διάφορα άρθρα –από εξουθενωμένους μάνατζερ έως ερευνητές οργανωσιακής συμπεριφοράς–, η Sarah Mitchell έχει παρατηρήσει κάποια μοτίβα στον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι που απολαμβάνουν σεβασμό.

Δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν. Δεν «παίζουν ρόλους». Απλώς είναι προσεκτικοί στον τρόπο που συνδέονται με τους άλλους.

Η ψυχολογία το επιβεβαιώνει. Έρευνες δείχνουν ότι ο σεβασμός δημιουργείται μέσω συγκεκριμένων επικοινωνιακών συνηθειών που δείχνουν ικανότητα, αξιοπιστία και πραγματικό ενδιαφέρον για τους άλλους. Οι πιο σεβαστοί άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα οι πιο φωνακλάδες ή γοητευτικοί. Είναι εκείνοι που σε κάνουν να νιώθεις ότι ακούγεσαι, γίνεσαι κατανοητός και σε εκτιμούν.

Ας δούμε τις επτά επικοινωνιακές συνήθειες που, σύμφωνα με την ψυχολογία, κερδίζουν σεβασμό με φυσικό τρόπο:

1. Κάνουν παύση πριν απαντήσουν

Σκεφτείτε μια συζήτηση όπου ο άλλος δεν σας ακούσει πραγματικά, απλώς περιμένει τη σειρά του να μιλήσει. Όλοι το έχουμε ζήσει, και ποτέ δεν είναι ευχάριστο.

Οι άνθρωποι που κερδίζουν τον σεβασμό κάνουν κάτι απλό: κάνουν μια σύντομη παύση πριν απαντήσουν. Μιλάμε για μια μικρή παύση, όχι μια αμήχανη ή παρατεταμένη σιωπή.

Απλά δίνουν στον εαυτό τους μια σύντομη στιγμή σκέψης που δείχνει ότι πραγματικά επεξεργάζονται αυτά που είπατε.

2. Κάνουν συνέχεια ερωτήσεις

«Πες μου περισσότερα για αυτό.»

Πέντε απλές λέξεις που αλλάζουν εντελώς τη δυναμική της συζήτησης. Οι συνομιλητές που κερδίζουν τον σεβασμό δεν μένουν σε επιφανειακές ερωτήσεις. Ψάχνουν βαθύτερα με γνήσιο ενδιαφέρον.

Έρευνες δείχνουν ότι όσοι κάνουν τέτοιες ερωτήσεις θεωρούνται πιο συμπαθητικοί, ικανοί και αξιόπιστοι. Δεν πρόκειται για ανάκριση, αλλά για πραγματικό ενδιαφέρον για την οπτική του άλλου.

3. Αναγνωρίζουν πριν διαφωνήσουν

Σπάνια ξεκινούν φράσεις με «αλλά» ή «στην πραγματικότητα». Πρώτα αναγνωρίζουν τι είπε ο άλλος, πριν εκφράσουν τη δική τους άποψη.

Φράσεις όπως «καταλαβαίνω γιατί το σκέφτεσαι έτσι» ή «αυτό είναι ενδιαφέρον» δεν σημαίνουν συμφωνία. Σημαίνουν αναγνώριση. Η ψυχολογία αποκαλεί αυτή τη συμπεριφορά «αντιληπτική σκέψη» και είναι ισχυρός δείκτης ηγετικής ικανότητας και επιρροής.

4. Προσαρμόζουν την ενέργειά τους στην κατάσταση

Οι άνθρωποι που μπορούν να προσαρμόσουν τον τρόπο επικοινωνίας τους στον συναισθηματικό τόνο μιας κατάστασης θεωρούνται πιο ικανοί και αξιόπιστοι.

Δεν σημαίνει πως είναι ψεύτικοι ή μιμούνται κάποιον άλλο. Σημαίνει πως «διαβάζουν» την κατάσταση: αν κάτι είναι σοβαρό, δεν κάνουν αστεία. Αν η ατμόσφαιρα είναι παιχνιδιάρικη, δεν την φορτώνουν με υπερβολική σοβαρότητα.

5. Παραδέχονται αυτά που δεν ξέρουν

«Δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό, αλλά μπορώ να το ψάξω.»

Οι άνθρωποι που κερδίζουν τον σεβασμό δεν έχουν πρόβλημα να παραδεχτούν την άγνοιά τους. Αντιθέτως, αυτό αυξάνει την αξιοπιστία τους, καθώς δείχνει ειλικρίνεια και αυτογνωσία.

6. Μιλούν με βάση κοινές αξίες

Δεν προωθούν απλώς τις δικές τους απόψεις. Συνδέουν τις ιδέες τους με αξίες που μοιράζονται οι άλλοι.

Τα επιχειρήματα που βασίζονται σε κοινό έδαφος είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από εκείνα που εστιάζουν στις διαφορές.

7. Ξέρουν πώς να ολοκληρώσουν μια συζήτηση

Δεν αφήνουν μια συνομιλία να τελειώσει αμήχανα ή ξαφνικά. Συνοψίζουν, εκφράζουν την εκτίμησή τους και οδηγούν σταδιακά τη συζήτηση στον επίλογο: «Αυτή η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη. Χρειάζομαι λίγο χρόνο να σκεφτώ αυτά που είπατε» ή «Εκτιμώ που το μοιραστήκατε. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σύντομα».

Τελικές σκέψεις

Ο σεβασμός δεν αφορά την τελειότητα. Αφορά την πρόθεση. Αυτές οι συνήθειες δεν είναι τεχνάσματα για να σας σέβονται οι άλλοι. Είναι πρακτικές που δείχνουν σεβασμό στους άλλους, και ο σεβασμός επιστρέφει φυσικά.

Το καλύτερο; Μπορούν να τις μάθουν όλοι. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε την προσωπικότητά σας. Απλώς συνδέεστε πιο συνειδητά με τους άλλους.

Ξεκινήστε με μία συνήθεια. Αφοσιωθείτε σε αυτή μέχρι να γίνει δεύτερη φύση και μετά προσθέστε την επόμενη. Ο σεβασμός που κερδίζεται χωρίς προσπάθεια προέρχεται από το πραγματικό ενδιαφέρον για σύνδεση με τους άλλους.