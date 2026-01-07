Ετοιμαστείτε για... μεγάλες ανατροπές και γεύσεις - To MasterChef επιστρέφει.

Το MasterChef κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18/1 στις 21:00 στο Star.

«Κάθε χρονιά πιο μαγικό. Πιο απαιτητικό. Πιο απολαυστικό. Ετοιμαστείτε για... μεγάλες ανατροπές και γεύσεις που θα μας καθηλώσουν» προϊδεάζει η ανάρτηση για την μεγάλη επιστροφή των Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο στο πιο επιτυχημένο ριάλιτι μαγειρικής της ελληνικής τηλεόρασης.

Το ΜasterChef επιστρέφει για 10η σεζόν. Το τρέιλερ είναι για μία ακόμα φορά απολαυστικό και η παραγωγή προειδοποιεί «10 χρόνια MasterChef, φέτος ξεκινάμε από την αρχή».

{https://www.youtube.com/watch?v=JbQ2HZw5_Yo}