Η γαλοπούλα στο φούρνο είναι αδιαμφισβήτητα το απόλυτο πιάτο των Χριστουγέννων και το κέντρο του γιορτινού τραπεζιού. Πρόκειται για ένα κρέας πλούσιο σε πρωτεΐνη, χαμηλό σε λιπαρά –ιδιαίτερα στο στήθος– και με ήπια γεύση που «αγκαλιάζει» ιδανικά τις γιορτινές γεμίσεις, τα αρωματικά βότανα και τις συνοδευτικές σάλτσες. Παρότι θεωρείται απαιτητικό κρέας, με σωστό χρόνο και θερμοκρασία ψησίματος μπορεί να γίνει εξαιρετικά ζουμερό και τρυφερό, χωρίς να στεγνώσει.

Ο χρόνος ψησίματος της γαλοπούλας εξαρτάται κυρίως από το βάρος της και από το αν είναι γεμιστή ή όχι. Ως γενικός κανόνας, η γαλοπούλα χρειάζεται περίπου 40–45 λεπτά ψήσιμο ανά κιλό σε χαμηλή και σταθερή θερμοκρασία. Για παράδειγμα, μια γαλοπούλα 4 κιλών θα χρειαστεί περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά έως 3 ώρες, ενώ μια γαλοπούλα 5 κιλών γύρω στις 3 ώρες και 15 έως 3 ώρες και 45 λεπτά. Σε μεγαλύτερα κομμάτια, όπως τα 6 κιλά, ο χρόνος φτάνει τις 4 έως 4,5 ώρες. Αν η γαλοπούλα είναι γεμιστή, θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον 20–30 λεπτά.

Το ιδανικό ψήσιμο γίνεται στους 160–170°C στις αντιστάσεις, ώστε το κρέας να ψηθεί αργά και ομοιόμορφα. Τα τελευταία 30 λεπτά μπορούμε να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία στους 180°C για να αποκτήσει ωραίο, χρυσαφένιο χρώμα. Η γαλοπούλα θεωρείται έτοιμη όταν οι χυμοί της βγαίνουν διάφανοι και η εσωτερική θερμοκρασία φτάσει περίπου τους 75°C στο στήθος και τους 80°C στο μπούτι.

Για καλύτερο αποτέλεσμα, καλό είναι να σκεπάζεται με αλουμινόχαρτο στο μεγαλύτερο μέρος του ψησίματος και να αφαιρείται προς το τέλος για ρόδισμα.

Πώς καταλαβαίνω ότι έχει ψηθεί σωστά;

Για να βεβαιωθείτε ότι η γαλοπούλα έχει ψηθεί σωστά, ο πιο αξιόπιστος τρόπος είναι ο έλεγχος της εσωτερικής της θερμοκρασίας. Το θερμόμετρο κρέατος με ακίδα θεωρείται απαραίτητο εργαλείο, ειδικά για μεγάλα κομμάτια κρέατος όπως η γαλοπούλα. Η σωστή θερμοκρασία ψησίματος για τη γαλοπούλα (όπως και για το κοτόπουλο) είναι περίπου 72°C. Τοποθετήστε την ακίδα στο πιο παχύ σημείο του στήθους, κοντά στο κέντρο, αποφεύγοντας το κόκαλο, ώστε η μέτρηση να είναι ακριβής.

Αν δεν διαθέτετε θερμόμετρο, υπάρχει και ο παραδοσιακός τρόπος ελέγχου. Τρυπήστε με ένα πιρούνι ή ένα μαχαίρι το εσωτερικό των μπουτιών και το στήθος κοντά στο κεντρικό κόκαλο. Αν τα υγρά που θα τρέξουν είναι διάφανα, χωρίς ίχνη αίματος, τότε η γαλοπούλα είναι σωστά ψημένη. Αν, αντίθετα, τα υγρά είναι θολά ή ελαφρώς κοκκινωπά, σημαίνει ότι χρειάζεται λίγα λεπτά ακόμη στον φούρνο.

Τέλος, μην ξεχνάτε ότι αφού βγει από τον φούρνο, η γαλοπούλα πρέπει να ξεκουραστεί για 20–30 λεπτά πριν την κόψετε. Έτσι σταθεροποιούνται οι χυμοί της και το κρέας παραμένει ζουμερό και τρυφερό, έτοιμο να εντυπωσιάσει στο γιορτινό τραπέζι.

