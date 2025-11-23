Κάθε χρόνο, η φωταγώγηση πραγματοποιείται στις αρχές Δεκεμβρίου και αποτελεί γεγονός πανεθνικής προβολής.

Στην Ιταλία βρίσκεται το εντυπωσιακότερο –και αναγνωρισμένο ως το μεγαλύτερο– χριστουγεννιάτικο «δέντρο» του κόσμου, αφού κατέχει μια θέση στο βιβλίο Γκίνες. Δεν πρόκειται για ένα κλασικό δέντρο, αλλά για μια τεράστια φωτεινή εγκατάσταση που απλώνεται στις πλαγιές του όρους Ίντζινο, πάνω από την μεσαιωνική πόλη Γκουμπιό της Ούμπρια.

Το φωτεινό αυτό θέαμα, που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, έχει ύψος περίπου 750 μέτρων και πλάτος 450 μέτρων, δημιουργώντας μια εικόνα ορατή από τεράστια απόσταση.

Η φωταγωγημένη κατασκευή αποτελείται από εκατοντάδες λαμπιόνια και καλώδια που σχηματίζουν το περίγραμμα ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου, με μια εντυπωσιακή φωτεινή κορυφή που δεσπόζει πάνω από την πόλη.

Η πρώτη του εμφάνιση έγινε το 1981, όταν μια ομάδα εθελοντών αποφάσισε να δημιουργήσει κάτι μοναδικό που θα ζωντάνευε την περιοχή κατά τη διάρκεια των γιορτών. Από τότε, το εγχείρημα εξελίχθηκε σε θεσμό, με την κατασκευή να καταγράφεται μάλιστα στο Βιβλίο Γκίνες ως το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχει δημιουργηθεί ποτέ.

Κάθε χρόνο, η τελετή φωταγώγησης συνοδεύεται από μουσική, εορταστικές εκδηλώσεις και μεγάλο πλήθος επισκεπτών, που συγκεντρώνονται για να δουν τη στιγμή όπου οι εκατοντάδες λάμπες ανάβουν ταυτόχρονα και «ζωγραφίζουν» πάνω στο βουνό το τεράστιο δέντρο.

{https://www.youtube.com/watch?v=2MI99fMZtbQ}

Η διαδικασία της εγκατάστασης απαιτεί εβδομάδες προετοιμασίας και την εργασία δεκάδων εθελοντών. Τα λαμπιόνια που το αποτελούν έχουν αναβαθμιστεί σε ενεργειακά αποδοτικά συστήματα LED, ώστε ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος να παραμένει περιορισμένος, παρότι η κατασκευή είναι πραγματικά γιγαντιαία.

{https://www.youtube.com/watch?v=aPBmeu9pX-s}

Το δέντρο του Γκουμπιό έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα πιο διάσημα χριστουγεννιάτικα θεάματα της Ευρώπης και αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για τον χειμερινό τουρισμό της περιοχής. Πέρα από την εντυπωσιακή του όψη, για τους κατοίκους της πόλης έχει και έντονη συναισθηματική αξία, καθώς συμβολίζει τη συνεργασία, την παράδοση και την αλληλεγγύη. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο η κορυφή του φωτίζεται με αφιέρωση σε ένα πρόσωπο ή μια ομάδα που έχει συνεισφέρει στην κοινωνία.