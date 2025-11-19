Όλες οι εξελίξεις στην αγαπημένη σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς».
Ο Άγγελος βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του να καταστρέψει τον Θεόφιλο…
Η Ζωή συνέρχεται από το κώμα κι επιστρέφει επιτέλους σπίτι της, προς ανακούφιση όλων και ειδικά του Λευτέρη.
{https://www.youtube.com/watch?v=2u9LhWUKkmE}
Η Σοφία έχει βαλθεί να ανακαλύψει τα μυστικά των διδύμων, και θα φτάσει μέχρι την Θεσσαλονίκη για να το κάνει, ενώ η Νικαίτη προσπαθεί να προστατεύσει την κόρη της με κάθε τρόπο.
Ο Άγγελος σκάβει όλο και πιο βαθιά τον λάκκο του Θεόφιλου, ενώ ο Χάρης προσπαθεί να πλησιάσει την Κατερίνα.
{https://www.youtube.com/watch?v=xfvbtIONYvA}
Ο Ορφέας προσπαθεί να πείσει την Άννα πως, πολύ σύντομα, όλα θα αλλάξουν…
«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00