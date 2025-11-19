«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Ο Άγγελος βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του να καταστρέψει τον Θεόφιλο…

Η Ζωή συνέρχεται από το κώμα κι επιστρέφει επιτέλους σπίτι της, προς ανακούφιση όλων και ειδικά του Λευτέρη.

{https://www.youtube.com/watch?v=2u9LhWUKkmE}

Η Σοφία έχει βαλθεί να ανακαλύψει τα μυστικά των διδύμων, και θα φτάσει μέχρι την Θεσσαλονίκη για να το κάνει, ενώ η Νικαίτη προσπαθεί να προστατεύσει την κόρη της με κάθε τρόπο.

Ο Άγγελος σκάβει όλο και πιο βαθιά τον λάκκο του Θεόφιλου, ενώ ο Χάρης προσπαθεί να πλησιάσει την Κατερίνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=xfvbtIONYvA}

Ο Ορφέας προσπαθεί να πείσει την Άννα πως, πολύ σύντομα, όλα θα αλλάξουν…

