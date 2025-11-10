Η Βιβή το πήγε μέχρι τέλους Deal – Η απόφασή της την οδήγησε στο χειρότερο σενάριο.

Η Βιβή ήταν η παίχτρια που έκατσε σήμερα στην καρέκλα του Deal, απέναντι από τον τραπεζίτη και χάρισε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, με πολλές ανατροπές και ρίσκο, το οποίο ωστόσο… δεν της βγήκε σε καλό.

Έχοντας μείνει με τα ποσά των 1.000 και 4.000 ευρώ στον πίνακα, η Βιβή, απέρριψε την προσφορά του τραπεζίτη και τις 2.500 ευρώ, πηγαίνοντας με το χαμόγελο μέχρι το τέλος.

Δυσάρεστη η ανατροπή στο σημερινό Deal

Λίγο νωρίτερα, η παίχτρια, δέχτηκε να αλλάξει το κουτί της και να πάρει στην κατοχή της εκείνο με τον αριθμό «8», το οποίο αρχικά φαίνεται να έγινε για καλό καθώς, «χάρισε» το ποσό του ενός ευρώ.

Το κουτί με τον αριθμό «12», είχε τις 1.500 ευρώ, κάνοντας το παιχνίδι να γυρίσει υπέρ της.

Έτσι λοιπόν όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, η Βιβή είχε κερδίσει το ποσό των 4.000 ευρώ, ωστόσο η τύχη γύρισε, όταν επέλεξε να συνεχίσει με τον κουτί «23».

Το ένστικτό της, τής έλεγε να πορευτεί με το «23Β», ωστόσο, επέλεξε να εμπιστευτεί το ένστικτο του μπαμπά της.

Τα νέα ωστόσο ήταν δυσάρεστα καθώς, το τελικό ποσό στο αποψινό Deal, ήταν τα μηδέν ευρώ.

