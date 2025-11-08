Δύσκολη η απόφαση των κριτών στο αποψινό επεισόδιο GNTM.

Στην Ορεινή Κορινθία βρέθηκαν σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, τα μοντέλα του GNTM, όπου και κλίθηκαν να υποδυθούν τους βοσκούς και τις βοσκοπούλες και να ζήσουν για τρία λεπτά την αγροτική ζωή.

Ειδικότερα, η σημερινή δοκιμασία, έβαλε τους διαγωνιζόμενους να ποζάρουν μέσα στη φύση, χρησιμοποιώντας τόσο τα props – όσο και το σωστό φωτισμό του ηλίου.

Αυτή τη φορά στο σετ, βρέθηκαν και οι τρεις κριτές, ο Λάκης, ο Έντι και ο Άγγελος, οι οποίοι ανέλαβαν μία ομάδα ο κάθε ένας για να καθοδηγήσουν και να δώσουν τις καλύτερες συμβουλές με σκοπό να έχουν την πιο σωστή λήψη.

Λίγο νωρίτερα μάλιστα, οι διαγωνιζόμενοι στη βίλα, γνώρισαν τη Lila, η οποία τους καθοδήγησε ώστε να ποζάρουν σωστά για την καμπάνια, ενός δημοφιλούς αθλητικού brand, ενώ η φωτογραφία του Ανέστη ήταν αυτή που ξεχώρισε.

GNTM 6: Η βοσκοπούλα Αγγέλικα αποχώρησε από τον διαγωνισμό

Την ώρα του σετ, ακούστηκαν διάφορες απόψεις για τη συγκεκριμένη δοκιμασία, τόσο θετικά – όσο και αρνητικά σχόλια. Οι περισσότεροι ενθουσιάστηκαν και απέδωσαν στο 100% των ικανοτήτων τους, ενώ άλλοι δεν κατάφεραν να ενσαρκώσουν πλήρως το ρόλο που ανέλαβαν.

Στο πλατό κάθε ένας μπήκε με αυτοπεποίθηση για να δεχτεί τις κριτικές των ειδικών, άλλοι τις δέχτηκαν και κατάλαβαν τα αδύναμα στοιχεία της λήψης τους – ενώ άλλοι – όπως η Ραφαηλία – ένιωσαν πως αδικήθηκαν και εκδήλωσαν τον εκνευρισμό τους.

Η Μιχαέλα κέρδισε τις εντυπώσεις και πήρε τα εύσημα από τον Άγγελο Μπράτη.

Η Ελένη ωστόσο ήταν ένα από τα μοντέλα που για ακόμη μία φορά, δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικά σχόλια από τους κριτές, καθώς η πόζα της δεν τους εντυπωσίασε.

Ταυτόχρονα, η προσπάθεια του Νάρκισσου, απέσπασε ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια, ενώ ιδιαίτερα, ο Άγγελος Μπράτης, σημείωσε πως σε κάθε προσπάθεια φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται πού είναι ο φακός, με αποτέλεσμα να μην έχει σωστές λήψεις.

Παρ’ όλα αυτά η Μιχαέλα, η Ξένια και ο Εντουάρντο «ανέβηκαν στο βάθρο» της δοκιμασίας, όμως ένας από τους τρεις ξεχώρισε.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς λοιπόν, αποδείχθηκε η Μιχαέλα, η οποία απέσπασε τα καλύτερα σχόλια της βραδιάς και κατάφερε να κερδίσει την σουίτα της βίλας, να «κλείσει» τη δουλειά και να αποκτήσει το έπαθλο των 600 ευρώ.

Στον αντίποδα ωστόσο, βρέθηκαν οι: Αγγέλικα, Ραφαηλία και Νάρκισσος, ενώ την πόρτα του GNTM 2025, έκλεισε η Αγγέλικα η οποία αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια. Η προσπάθειά της ήταν εκείνη που δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές, ενώ και η ίδια κατάλαβε πως η πόζα και η έκφρασή της δεν ήταν αντάξιες των ικανοτήτων της.

Νωρίτερα μάλιστα, η Αγγέλικα, φάνηκε να είναι απογοητευμένη με τις αποδώσεις της, ενώ τόσο η ίδια – όσο και οι κριτές, αναγνωρίζουν τις επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες που είχε λάβει στο πλατό.

