«Γιατί ρε πατέρα;» - Όσα θα δούμε στο 7ο επεισόδιο.

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται σε νέο ραντεβού την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

«Γιατί ρε πατέρα;» - Όσα θα δούμε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Η Διαμάντω σώζει τον Φώντα και η Τίνα αμέσως τον περιθάλπει. Στο σπίτι της διαδραματίζεται ένας χωρισμός, μία νέα σχέση, αλλά και σημαντικές αποκαλύψεις.

Παράλληλα, στο σπίτι του Μιχαήλου, η Βιβή βρίσκει ένα κλειδί και από θύμα μετατρέπεται γρήγορα σε θύτης, όταν απειλεί ανοιχτά τη Μάγδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=lS1vAivEhpM}

Όμως, η αναγγελία ενός απρόσμενου θανάτου δίνει οριστικό τέλος στην περιπέτεια των ηρώων. Το μόνο που έχει μείνει μετέωρο είναι αν θα δεχτούν τελικά να κληρονομήσουν το κομμωτήριο του Τσατσάνη. Όταν φτάνουν εκεί, θα συνειδητοποιήσουν ότι τελικά τίποτα δεν έχει τελειώσει...

Δείτε το trailer:

{https://www.youtube.com/watch?v=e5Vuu8kR1F4}

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» - Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου έρχεται σε νέο ραντεβού κάθε Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1