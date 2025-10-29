Πρεμιέρα για τον Λάκη Λαζόπουλο και στο «κάδρο» του μπήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα έκανε πρεμιέρα ο Λάκης Λαζόπουλος με την εκπομπή του Αλ Τσαντίρι Νιουζ και στο «στόχαστρο» της σάτιράς του βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η επικαιρότητα.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ο κωμικός – ηθοποιός, έδωσε το παρών ερμηνεύοντας τους εμβληματικούς στίχους του Διονύση Σαββόπουλου, από τον Καραγκιόζη, προσθέτοντας την προσωπική του πινελιά: «Και αν δεν ντρέπεσαι να καθίσεις πίσω… κάτσε Μητσοτάκη μου να σε σατιρίσω…», τραγούδησε χαμογελαστός υποδεχόμενος το κοινό τους και τους τηλεθεατές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddv1taynbm4p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αλ Τσαντίρι Νιουζ – Πρεμιέρα με το Λάκη Λαζόπουλο

Με τη γνωστή άνεσή του επί σκηνής και με γνώμονα τη σάτιρα λοιπόν, ο Λάκης Λαζόπουλος, αναφέρθηκε στα καυτά θέματα της επικαιρότητας και τα όσα λαμβάνουν χώρο στην πολιτική σκηνή του τόπου.

Στην τροπολογία του «Αγνώστου στρατιώτη» στάθηκε ο κωμικός: «Μετά το Ρούτσι, θυμήθηκε αμέσως ότι αυτό είναι μνημείο. Αλλά δικό του μνημείο. Άμα εγώ θέλω να κλάψω στην πλατεία Συντάγματος πρέπει να πάρω άδεια από την αστυνομία», αναφέρει ο Λάκης Λαζόπουλος, συνεχίζοντας τη σάτιρα ως προς τις αποφάσεις της κυβέρνησης.

Με «πειραγμένα» βιντεάκια, και τον πρωθυπουργό ως ξωτικό συνέχισε να τοποθετείται ο Λάκης Λαζόπουλος ενώ η θεματολογία στράφηκε στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddv1wsqef9s1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ατάκα της Ντόρας Μπακογιάννη «Με τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ…», ήρθε στο προσκήνιο με τον Λάκη Λαζόπουλο να αναρωτιέται, τι καντηλάκια θα ήθελε η ίδια για να συγκινηθεί: «Τι Καντηλάκια θα θέλατε Dior, Hermes…», πρόσθεσε, παραποιώντας την φωνής του «Ντόρα, τι σ@#$@ έχεις μες στην ψυχή σου;!», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Οι κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, έφτασε στην οθόνη του Αλ Τσαντίρι Νιουζ, με τον κωμικό να κάνει βόλτες πάνω στη σκηνή «μπαίνοντας στα παπούτσια του Μητσοτάκη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddv20lyps29d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ως «Πολιτικός κρατούμενος» εμφανίστηκε σε δεύτερο χρόνο ο νεαρός 6 μηνών Κυριάκος Μητσοτάκης, με το Λάκη Λαζόπουλο να αναλαμβάνει δράση, κοιτώντας το μοντάζ που έχει κάνει η παραγωγή της εκπομπής: «Μεγάλωσε από τότε και ακολούθησε το επάγγελμα του μπαμπά του όπως συνηθίζεται σε αυτή τη χώρα…».

Το βλέμμα του Μητσοτάκη στο πέρασμα του Νίκου Δένδια σχολίασε ο κωμικός: «Σου ΄φυγε το στρίφωμα… Η Βουλή έγινε το παλάτι του…». Στο πλευρό του Τραμπ ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – ξωτικό, φαίνεται να έχει διαφορετική στάση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddv23mmcdy5l?integrationId=40599y14juihe6ly}