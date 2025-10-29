Η ειλικρινής εξομολόγηση της γνωστής ηθοποιού για την αγάπη του κοινού.

Η Μιμή Ντενίση, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», μίλησε ανοιχτά για την αγάπη που εισπράττει από το κοινό της στο εξωτερικό, αφήνοντας παράλληλα μια διακριτική αιχμή για τον τρόπο που εκδηλώνεται η αποδοχή της στην Ελλάδα.

Η γνωστή ηθοποιός και παραγωγός ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στη Γαλλία μ’ αγαπάνε, δεν ξέρω στην Ελλάδα. Εντάξει, ό,τι μπορώ να κάνω για την Ελλάδα το κάνω».

Ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι και στη χώρα μας απολαμβάνει ευρείας αγάπης και εκτίμησης, με τη Μιμή Ντενίση να συμφωνεί, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η εκδήλωση αυτής της αγάπης δεν είναι πάντα άμεση:

«Και στην Ελλάδα σ’ αγαπάνε πάρα πολύ, αλλά ίσως δεν το δείχνουν με τον ίδιο τρόπο. Ό,τι μπορώ να κάνω για την Ελλάδα το κάνω. Άλλωστε, αυτό που είμαι το οφείλω στην παιδεία που μου έδωσε η οικογένειά μου και στο κοινό, γιατί πάντα είχα ένα πολύ μεγάλο κοινό».

«Με ευχαριστεί ο κόσμος»

Η Μιμή Ντενίση δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό της όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλύπτοντας ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από τις παραστάσεις της:

«Με ευχαριστεί ο κόσμος. Όχι πάντα τους συνεργάτες μου, που είναι κι εδώ σήμερα», είπε χαμογελώντας.

«Πέρυσι, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η παράσταση ήταν sold out με 1.500 θεατές, και οι 300 ήρθαν μετά στο καμαρίνι. Η συνεργάτιδά μου έλεγε: Μα την είδατε τρεις ώρες, δεν κουραστήκατε; κι εγώ της απαντούσα: Μη διώχνεις το κοινό μου. Δεν το κάνω από ματαιοδοξία· δεν μπορείς να διώξεις τον άνθρωπο που ήρθε μέσα στο κρύο να σε δει και θέλει να μοιραστεί κάτι προσωπικό μαζί σου».

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε πως η ουσία της τέχνης βρίσκεται στη σύνδεση και στην επικοινωνία με τον κόσμο, κάτι που για εκείνη αποτελεί το μεγαλύτερο δώρο της πορείας της:

«Η επαφή με το κοινό είναι για μένα το σημαντικότερο. Μέσα από την τέχνη επικοινωνούμε, συγκινούμαστε και μοιραζόμαστε στιγμές».

