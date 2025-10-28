Δείτε το βίντεο που έγινε viral.

Ο μελισσοκόμος, Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος βγήκε ξανά στον αέρα της εκπομπής «10 παντού» το πρωί της Τρίτης 28 Οκτωβρίου και με αυτόν τον τρόπο αποκαταστάθηκε η σχέση του με τη δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου.

Πριν λίγες ημέρες, η δημοσιογράφος έγινε viral, όταν ο μελισσοκόμος βγήκε στην εκπομπή της και την έπιασε νευρικό γέλιο.

{https://www.instagram.com/reel/DQMNapdjjmC/?utm_source=ig_web_copy_link}

Η Μίνα Καραμήτρου επικοινώνησε μαζί του και απολογήθηκε για τη στάση της, λύνοντας την «παρεξήγηση» on air.

«Να πω κάτι, βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που αιφνιδίασε την Καραμήτρου. Αυτό μόνο έχω να σας πω και γι’ αυτό το λόγο έχετε σεβασμό από μένα. Το ότι καταφέρατε αυτό και στην ηλικία που είμαι, σεβασμός. Στα 53 μου!», είπε αρχικά η Μίνα Καραμήτρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος είπε από την πλευρά του: «Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου, αναγνωρίζοντας τη λανθασμένη αντίδρασή σας. Χάρηκα και σας το αναγνωρίζω αυτό, το να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας, είναι σπουδαίο και να τα διορθώνουμε ακόμα πιο σπουδαίο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddtvvagannvl?integrationId=40599y14juihe6ly}