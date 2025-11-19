Ο διάλογος του Τραμπμε δημοσιογράφο του Bloomberg.

«Όταν πας γυρεύοντας για καβγά, τον βρίσκεις» σημειώνει ο Λευκός Οίκος, σχετικά με τον χαρακτηρισμό Τραμπ σε δημοσιογράφο που την αποκάλεσε «γουρούνα» μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος.

«Αυτή η δημοσιογράφος συμπεριφερόταν με έναν τρόπο που δεν ήταν ενδεδειγμένος ούτε επαγγελματικός σε σχέση με τις συναδέλφους της μέσα στο αεροσκάφος. Όταν πας γυρεύοντας για καβγά, τον βρίσκεις», σχολίασε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ο τρόπος με τον οποίο η δημοσιογράφος Κάθριν Λούσι, του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg, έθεσε ερώτημα στον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή μέσα στο Air Force One δεν είχε τίποτα το ασυνήθιστο.

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ερωτήσεις, είτε βρίσκεται μέσα στο αεροπλάνο του είτε στο Οβάλ Γραφείο, οι δημοσιογράφοι ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή του, υψώνοντας τη φωνή και σε ορισμένες περιπτώσεις διακόπτοντας ο ένας τον άλλο την ώρα που μιλάει.

Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια εκείνου του διαλόγου, που έγινε viral την Τρίτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που συνηθίζει να πηγαίνει για να περάσει λίγα λεπτά στον χώρο του Air Force One που είναι διαθέσιμος για τους δημοσιογράφους, ερωτήθηκε για την υπόθεση Έπσταϊν, η οποία ταλανίζει την αμερικανική κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες.

Εκείνος απάντησε, εμφανώς ενοχλημένος, ότι δεν γνωρίζει τίποτα για σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε ο χρηματιστής, με τον οποίο γνωρίζονταν για πολλά χρόνια και ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή πριν από τη δίκη του.

Τότε, η δημοσιογράφος του Bloomberg προσπάθησε να πιέσει τον πρόεδρο θέτοντας ένα ερώτημα σχετικά με την άρνησή του να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα της έρευνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τη διέκοψε, έσκυψε προς το μέρος της, την έδειξε με το δάκτυλό του και της απάντησε: «Σιωπή. Σιωπή, γουρούνα!» ("Quiet, quiet piggy").

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει από τον Ιανουάριο τις λεκτικές επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων που εκπροσωπούν ΜΜΕ, τα οποία κρίνει εχθρικά.

Σε επικοινωνία με το AFP για μια αντίδραση, η ένωση που εκπροσωπεί τους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο (WHCA) δεν απάντησε.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε κατά της Μέρι Μπρους, του ABC News.

«Είστε ένας φρικτός άνθρωπος», είπε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας το ABC News δίκτυο «ψευδών ειδήσεων» (fake news).

Η δημοσιογράφος του έθεσε ερωτήσεις σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στη Σαουδική Αραβία και το σκάνδαλο Τζέφρι Έπστιν, την ώρα που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υποδεχόταν στο Οβάλ Γραφείο τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.