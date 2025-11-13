Δημοσιογράφος ζήτησε να διερευνηθεί από την ΑΔΑΕ τυχόν τυχόν παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του για τις τηλεφωνικές συνδέσεις του.

Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου συζητείται ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, υπόθεση στην οποία προσβάλλονται από τον αιτούντα δημοσιογράφο η πράξη του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την οποία ο αιτών πληροφορήθηκε ότι ο υπηρεσιακός φάκελος της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών του ζητήθηκε μεν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), αλλά δεν τέθηκε υπόψη της ΑΔΑΕ και η άρνηση της ΕΥΠ να θέσει υπ’ όψιν της ΑΔΑΕ τον εν λόγω φάκελο.

Εισηγήτρια της υπόθεσης είναι η σύμβουλος Μ. Τριπολιτσιώτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο αιτών, σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών αιτήσεών του, ζήτησε να διερευνηθεί από την ΑΔΑΕ τυχόν παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του για τις τηλεφωνικές συνδέσεις του, καθώς και να λάβει γνώση περί της τυχόν επιβολής του μέτρου άρσης των επικοινωνιών του και της αιτιολογίας του μέτρου αυτού, ώστε να έχει δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, επικαλούμενος την 465/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (με την οποία είχε κριθεί ότι η πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας ενημέρωσης των θιγομένων για την επιβολή σε βάρους τους του μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, μετά τη λήξη του μέτρου, ακόμη και όταν δεν υφίσταται πλέον διακινδύνευση των σκοπών εθνικής ασφάλειας, αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας, ο οποίος αντίκειται στο άρθρο 19 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στις διατάξεις της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΣΔΑ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής).

Ο αιτών ενημερώθηκε μεν ότι, κατά το παρελθόν, είχε επιβληθεί σε βάρος του το μέτρο άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, ωστόσο, δεν του κοινοποιήθηκε ο φάκελος της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται, ενώπιον της Ολομέλειας, τα εξής, μεταξύ άλλων, ζητήματα:

- εάν η ΑΔΑΕ άσκησε, ως όφειλε, την αρμοδιότητά της,

- εάν οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι εκτελεστές και νομίμως αιτιολογημένες,

- εάν η άρνηση της ΕΥΠ να θέσει υπ’ όψιν της ΑΔΑΕ τον φάκελο παρακολούθησης, μετά τη λήξη του μέτρου άρσης απορρήτου, παραβιάζει την ΕΣΔΑ και τον ΧΘΔΕΕ ως προς το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής,

- εάν η προσβαλλόμενη απάντηση της ΑΔΑΕ πλήττει τον πυρήνα της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας και της ελευθερίας του Τύπου, καθώς δεν παρασχέθηκαν ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τους λόγους άρσης του απορρήτου σε βάρος του υπό την ιδιότητα του δημοσιογράφου,

- εάν παραβιάζεται η συνταγματική προστασία της πληροφόρησης.