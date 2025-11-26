«Φυλλάδα» οι NYT, «άσχημη εσωτερικά και εξωτερικά» η δημοσιογράφος, σχολίασε ο Τραμπ.

Για μία ακόμα φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε σε γυναίκα δημοσιογράφο, αλλά και στους New York Times, έπειτα από δημοσίευμα σχετικά με την ηλικία του και τις λιγότερες δημόσιες εμφανίσεις του.

Σε ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους New York Times μεταξύ άλλων αποτυχημένη εφημερίδα, «τρελούς της ριζοσπαστικής αριστερά», «φυλλάδα» και «εχθρό του λαού». Όσο για την Κέιτι Ρότζερς, τη δημοσιογράφο που έγραψε το συγκεκριμένο δημοσίευμα, την αποκάλεσε «τριτοκλασάτη» και «άσχημη, εξωτερικά και εσωτερικά».

Ο Τραμπ έγραψε πως «σάρωσε» στις εκλογές, «διευθέτησε» οχτώ πολέμους, ενώ η αμερικανική οικονομία είναι «υπέροχη» και όλοι σέβονται ξανά τις ΗΠΑ, «όπως ποτέ ξανά». «Για να το πετύχεις αυτό απαιτείται πολλή δουλειά και ενέργεια. Ποτέ δεν έχω δουλέψει τόσο σκληρά στη ζωή μου», συνέχισε.

«Παρόλα αυτά, οι τρελοί της ριζοσπαστικής αριστεράς στους ΝΥΤ που σύντομα θα φαλιρίσουν, έγραψαν θέμα για εμένα ότι ίσως χάνω την ενέργειά μου, παρότι τα γεγονότα δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ξέρουν ότι είναι λάθος, όπως σχεδόν ό,τι γράφουν για εμένα, συμπεριλαμβανομένων εκλογικών αποτελεσμάτων, όλα εσκεμμένα αρνητικά», υποστήριξε. Αυτή η «φτηνή φυλλάδα» είναι «πραγματικά εχθρός του λαού», συνέχισε την επίθεσή του.

«Η συντάκτρια του δημοσιεύματος, Κέιτι Ρότζερς, στην οποία έχει ανατεθεί να γράφει μόνο άσχημα πράγματα για εμένα, είναι δημοσιογράφος τρίτης κατηγορίας, η οποία είναι άσχημη, εσωτερικά και εξωτερικά», έγραψε ακόμα, καταλήγοντας πως οι τελευταίες εξετάσεις του ήταν «τέλειες».